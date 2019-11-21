Запуск «Северного потока – 2» отложили

Вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что газопровод «Северный поток – 2» заработает только в середине 2020 года, не уточнив конкретный месяц.

«В середине следующего года», – передает его слова ТАСС.

В каком месяце это должно произойти, он не уточнил.

При этом накануне глава Минэнерго Александр Новак заявил, что поставки по газопроводу «Северный поток – 2» могут начаться уже в 2019 году.

Сейчас «Северный поток – 2» построен более чем на 80%. По проекту, работы завершатся в конце 2019 года.

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