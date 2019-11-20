«Северный поток – 2» может заработать в 2019 году

Поставки по газопроводу «Северный поток – 2» могут начаться уже в 2019 году, заявил глава Минэнерго Александр Новак.

«Может быть, и в этом году», – передает его слова РИА «Новости».

Новак пояснил, что это технический вопрос, который связан не только с достройкой трубы, но и с пусконаладкой.

«Это вопросы к Nord Stream 2 в большей степени. Я думаю, что в ближайшие месяцы это может произойти», – добавил Новак.

Также министр рассказал, что Минэнерго сформулирует позицию по транзиту газа через Украину после получения Газпромом ответа на свои предложения, передает ТАСС.

Он отметил, что Россия предлагала Украине прямые закупки газа в объеме 15 млрд кубометров.

«Это те объемы примерно, которые мы обсуждали в рамках последних трехсторонних консультаций. Мы предлагали, и не в первый раз. Потому что вопрос транзита мы рассматриваем в том числе и с учетом прямых поставок на внутренней рынок, а не через реверс», – сказал министр.

Ранее на Украине заявили, что Киев работает над поиском компромисса с Германией по поводу «Северного потока – 2».

Напомним, ожидается, что формально «Северный поток – 2» будет введен в эксплуатацию примерно в марте-апреле 2020 года.

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