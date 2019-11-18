Киев заявил о поиске компромисса с Германией по «Северному потоку – 2»

Украина работает над тем, чтобы найти компромисс с Германией по поводу «Северного потока – 2», заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Что касается «Северного потока – 2», то Германия открыто говорила много раз: это наш экономический проект, который мы хотим довести до конца, мы вложили в него много инвестиций, мы верим, что он поможет нам диверсифицировать источники энергии. Наша позиция диаметрально противоположна, и мы говорим нашим германским коллегам, что это тот случай, когда мы с ними не соглашаемся. Они это понимают и говорят: это тот случай, когда и мы с вами не соглашаемся», – сказал Пристайко в интервью «РБК-Украина».

Задачей Киева и Берлина он назвал поиск компромисса. По словам Пристайко, Германия ищет этот компромисс и готова к нему, передает РИА «Новости».

На прошлой неделе Германия передумала идти против Газовой директивы ЕС, включив ее в свое законодательство. Поэтому полной победы «Северного потока – 2» не случилось, чему несказанно рады в Киеве. Однако, как сообщала газета ВЗГЛЯД, новый закон показал, что немцы не сдадут российский газопровод без боя. Они нашли новую лазейку, которая должна спасти российскую трубу от несправедливого опустошения.

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