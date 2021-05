Чехия отказалась от не зарегистрированных в ЕС вакцин от коронавируса В Чехии из-за спора о России и взрывах потребовали уволить главу Минюста 2 мая 2021, 23:27 Текст: Антон Никитин

Первый заместитель лидера Гражданской демократической партии Чехии Збынек Станюра призвал уволить министра юстиции республики Марию Бенешову после слов о взрывах во Врбетице, сообщило издание České noviny По словам Станюры, заявления Бенешовой о том, что существует больше двух версий инцидента 2014 года во Врбетице, указывают на то, что в правительстве Чехии существует раскол, и не все члены доверяют премьер-министру. Это, по мнению первого заместителя лидера Гражданской демократической партии, ставит под сомнение решения в ключевых вопросах внешней политики, которые касаются безопасности чешских граждан, поэтому министра нужно «несомненно уволить», передает РИА «Новости». Напомним, в четверг глава Минюста Чехии Мария Бенешова сообщила, что присутствовала на заседании правительства республики, где обсуждался вопрос о взрывах во Врбетице. При этом, по словам Бенешовой, в ходе заседания у нее сложилось мнение, схожее с позицией президента Чехии Милоша Земана. При этом министр подчеркнула, что видела только сообщение контрразведки, а к «живым» материалам расследования никто не имеет доступа. В прошлое воскресенье президент Чехии Милош Земан заявил, что доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице не было в отчетах контрразведки. Экс-глава военной разведки Минобороны Чехии бригадный генерал Андор Шандор заявил об отсутствии убедительных доказательств причастности агентов ГРУ к подрыву складов во Врбетице. Сенатор Алексей Пушков заметил, что доказательств просто не существует, организатором скандала нужна была лишь пропагандистская атака. Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек выразил мнение, что Земан напрасно упомянул версию следствия, согласно которой причиной взрывов оружейных складов во Врбетице в 2014 году могла стать неосторожность сотрудников в обращении с боеприпасами. В свою очередь глава Сената Чехии Милош Выстрчил заявил, что заявление Земана об отсутствии доказательств причастности России к взрывам на военных складах во Врбетице якобы могут поставить под угрозу расследование инцидента. После встречи с Земаном глава кабмина Чехии Андрей Бабиш заявил, что следствие рассматривает лишь одну версию причин взрыва во Врбетице – «атаку российских агентов». На ваш взгляд На фоне обострения российско-чешских отношений вы готовы бойкотировать чешские бренды? Да

Нет

И раньше их не покупал

Отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. При этом немецкое издание World Economy, проанализировав версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам, обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву. В свою очередь член комитета Бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что дипломатический кризис между Россией и Чехией следует рассматривать с точки зрения заинтересованности США. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов по надуманным поводам.

Захарова ответила главе МИД Британии цитатой святого Антония 2 мая 2021, 16:02

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на предложение главы британского МИД Доминика Рааба начать бороться с «фейками и пропагандой из России», процитировав раннехристианского подвижника Антония Великого. «Наступят последние времена, когда девять больных придут к одному здоровому и скажут: ты болен, потому что ты не такой, как мы», – заявила Захарова, передает радиостанция «Говорит Москва». Дипломат процитировала святого и отметила, что «больные пропагандой страны» продолжают обвинять Россию «в собственных грехах» по неизвестным причинам. «В пору задуматься, почему насквозь больные пропагандой страны, использовавшие ее не раз для оправдания вооруженного вторжения и свержения правительств (именно так действовала Британия и США в Ираке, придумав историю про химическое оружие), обвиняют в собственных грехах нашу страну», – добавила она. Ранее глава британского МИД Доминик Рааб рассказал Reuters о планах стран G7 разработать механизм для борьбы с российской «дезинформацией и пропагандой». Напомним, Москва призвала страны «Семерки» и Евросоюз отказаться от передергивания фактов и других методов ведения информационной войны. В заявлении на сайте МИД России говорится, что странам «Семерки» и Евросоюзу следует «уделять больше внимания решению насущных проблем своих граждан». В московском театре сорвали премьеру спектакля о протестах в Белоруссии 2 мая 2021, 11:50

Вечером 1 мая в московском театре «Театр.doc» была сорвана постановка о событиях в Белоруссии, произошедших летом 2020 года, сообщил драматург и сценарист Иван Угаров. «Во время документального спектакля «Соседи» выяснилось, что в «Театре.doc» заложена бомба. Спектакль сорван, всех вывели на улицу, все службы здесь, сейчас ждут кинолога», – написал он на своей странице в Facebook. При этом драматург пояснил, что бомба не была обнаружена. «Соседи» – созданный совместно с медиапроектом «Август 2020» спектакль о людях, которые пострадали в результате действий силовиков во время протестов в Белоруссии летом прошлого года. Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. 23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. В марте КГБ Белоруссии раскрыл три сценария новых протестов. Также в Белоруссии возбудили дело после призывов к участию в несанкционированных акциях. Российские хоккеисты разгромили команду Чехии на юниорском ЧМ со счетом 11:1 2 мая 2021, 03:30

Российская сборная одержала победу над чехами, которая стала самой крупной в истории противостояния двух стран на юниорских чемпионатах мира, сообщила Федерация хоккея России. Игра, которая состоялась в американском Фриско, завершилась со счетом 11:1 (3:0, 3:1, 5:0). Матвей Мичков забросил чехам три шайбы (он лидирует в списке лучших снайперов чемпионата), Федор Свечков и Прохор Полтапов – по две, Иван Мирошниченко, Арсений Коромыслов, Данила Юров и Дмитрий Кателевский – по одной. У сборной России сейчас девять очков, она лидирует в группе B и ранее досрочно вышла в четвертьфинал, ее соперник пока не определился, передает РИА «Новости». Напомним, сборная России в овертайме обыграла команду США со счетом 7:6 на юниорском чемпионате мира, уступая по ходу встречи 1:5. Украинцев предупредили о риске остаться без горячей воды и отопления 2 мая 2021, 06:57

С 20 мая жители Украины могут остаться без горячей воды, не исключен срыв будущего отопительного сезона, сообщил глава «Укртеплокоммунэнерго» Арсентий Блащук. Как поясняет украинское издание Obozrevatel, такая ситуация сложилась из-за «перехода теплокоммунэнерго на рыночные условия покупки газа при условии огромных долгов и в ситуации, когда за горячую воду и тепло им платят уже после использования услуги, а за голубое топливо придется вносить предоплату». После того, как закончится срок действия документа, обеспечивающего нынешний тариф, «предприятия должны закупать газ по предварительной оплате», сказал Блащук. «А где деньги взять, если у нас потребитель платит после того, как уже использовал горячую воду и отопление. А что делать тепловикам? Как рассчитаться с долгами еще и купить газ», – заявил он, добавив, что «отопительного сезона может и не быть». Один из крупных участников рынка заявил, что на платформе оператора ГТС поставщики тепла и горячей воды уже значатся как потребители без поставщика газа. Значит, газ им должны отключить. Даже если отключения не будет, остается вопрос с тарифами. Издание поясняет, что стоимость газа без спецобязательств будет меняться каждый месяц, а зимой может быть примерно на 40% выше, чем летом. При открытии рынка украинским властям придется пересмотреть цены на горячую воду и тепло. «Сдерживали тарифы годами. А теперь что делать? Резко повышать? Горячая вода и так дорогая, а летом убыточная», – заявили в «Укртеплокоммунэнерго». Напомним, Верховная рада назначила новым министром энергетики и угольной промышленности Германа Галущенко – вице-президента «Энергоатома». Кроме того, украинский кабмин снял Андрея Коболева, занимавшего пост исполнительного директора «Нафтогаза» с 2014 года, с должности, сославшись на убыток компании в 19 млрд гривен (684 млн долларов) за 2020 год. С 29 апреля компанию возглавил Юрий Витренко. Диетолог назвала неожиданную причину набора лишнего веса 2 мая 2021, 09:09

Употребление неограниченного количества ягод может стать причиной лишнего веса, сообщила врач-диетолог Ольга Шмелева. «Если есть риск набора веса, нужно строго регламентировать количество, поскольку набрать с ними можно, так как у них хорошая калорийность», – сказала Шмелева в беседе с телеканалом «Звезда». При этом она подчеркнула, что ягоды – источник витаминов и минералов, поэтому при отсутствии лишнего веса их можно спокойно есть без ограничений. Специалист также напомнила, что при неправильном питании и малой физической активности к лишнему весу могут привести любые продукты, поэтому «во всем нужно знать меру». Как подчеркнула врач, можно есть продукты, с которыми невозможно набрать лишний вес, употребляя их в любом количестве. К ним относятся зелень, огурцы и помидоры. Ранее доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что люди, которые хотят, но не могут похудеть, часто жалуются на «медленный метаболизм», однако в таких случаях обмен веществ работает иначе. Он пояснил, что «надо говорить не столько о «быстром» или «медленном» метаболизме, хотя это уместные термины, сколько о высоком или низком расходе энергии». В Финляндии жители начали массово умирать из-за неизвестного наркотика 2 мая 2021, 18:06

Жители финских городов Турку и Хельсинки начали массово умирать из-за неизвестного наркотического вещества, сообщило издание Yle. По данным полиции, в начале апреля в Турку произошло пять случаев смерти от наркотиков. В издании Yle сообщили о десяти погибших, в газете Turun Sanomat рассказали о 50 погибших от токсичных препаратов в Хельсинки, передает РЕН ТВ. Фонд A-klinikkasaatio предупредил о продающихся на черном рынке наркотиках, которые, вероятно, представляют опасность для жизни. Специалисты обнаружили в них фентанил, опиоидный анальгетик, который применяется в анестезиологии. При этом достоверных данных о веществе, из-за которого погибли люди, пока нет. Ранее в британском графстве Суррей четырех детей экстренно госпитализировали после отравления конфетами с каннабисом. Россиян предупредили о рисках отдыха в Крыму 2 мая 2021, 17:08

Специалисты в области туризма рассказали о главных опасностях для отдыхающих в Крыму, в частности, по их словам, столкнуться с обманом можно еще на стадии бронирования жилья. По словам экспертов, путешественники могут столкнуться с проблемами еще на стадии бронирования жилья. Так, например, мошенники публикуют объявления о сдаче в аренду домов или квартир и исчезают после внесения предоплаты. В то же время другие аферисты создают так называемые сайты-клоны известных объектов размещения, где туристы бронируют несуществующие номера, передает «Московский комсомолец». «Частный сектор стоит бронировать только на сайтах, которые обеспечивают верификацию собственника и гарантируют его надежность. При бронировании отелей и санаториев стоит насторожиться, если на отдых предоставляют большие скидки», – пояснила турагент Анна Пенкина. По информации издания, на полуострове также орудуют автомобильные воры, которые вскрывают машины и крадут ценные вещи. Кроме того, еще одной проблемой полуострова является существенная загрязненность воды в море в черте городов. Ранее в пресс-службе министерства курортов и туризма Крыма сообщили, что активная фаза туристического сезона официально стартовала на полуострове в субботу. Названы способные вызывать тромбоз, инсульт и инфаркт продукты 2 мая 2021, 01:55

Врач клинической лабораторной диагностики Александр Карасев рассказал, злоупотребление какими продуктами может привести к инсульту и инфаркту у людей старше 45 лет. Карасев рекомендовал есть красное мясо не чаще двух раз в неделю, причем порция не должна превышать 150 грамм. Он пояснил, что из красного мяса, а также сыра и яиц бактерии могут формировать токсичное соединение триметиламин. Когда «печень пытается от него избавиться», она «окисляет его», получается ТМАО – триметиламиноксид. «Оно напрямую повреждает эндотелий», – приводит слова врача РИА «Новости» со ссылкой на радио «Говорит Москва». Как заявил медик, повреждения эндотелия и колебания глюкозы приводят к образованию шероховатой атеросклеротической бляшки, вокруг которой начинается турбулентное движение крови – источник тромбоза, а позднее – инсульта и инфаркта. Напомним, диетолог назвал безвредное для организма количество съеденных яиц на Пасху и отметил,что при выходе с поста не следует налегать на пасхальные продукты, поскольку они могут нанести вред организму. Стало известно число привившихся от коронавируса россиян 2 мая 2021, 12:34

Две дозы вакцины от коронавируса получили около девяти миллионов россиян, сообщили в эфире телеканала «Россия 1». «Обе дозы вакцины получили около 9 миллионов россиян, первый компонент – 13 миллионов», – цитирует сообщение РИА «Новости». Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что достичь нулевых показателей по заболеваемости коронавирусом в России удастся, когда сформируется имунная прослойка. Ранее опрос ВЦИОМ показал, что каждый десятый совершеннолетний россиянин вакцинировался от коронавирусной инфекции. Массовая вакцинация от коронавируса началась в России в январе. Россиянам доступны три вакцины: «Спутник V», разработанный в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ, «ЭпиВакКорона», созданная в новосибирском центре «Вектор», и «КовиВак» от Центра имени Чумакова РАН. Тансыккужина описала свои чувства от инцидента с флагом на ЧМ по шашкам 1 мая 2021, 23:57

Действующая чемпионка мира по шашкам россиянка Тамара Тансыккужина назвала абсурдной ситуацию, когда на чемпионате мира в Польше со стола убрали российский флаг. Тансыккужина, заявила, что «чемпионат запомнится этим инцидентом». По ее словам, «это самый яркий чемпионат из всех», которые она может вспомнить. Чемпионка отметила широкую реакцию общественности и властей России на случившееся. Она подчеркнула, что «флаг – это святое», «без внимания невозможно оставлять такие вещи». «Нельзя создавать прецедент. Нужно четко обозначить свою позицию», – приводит ее слова ТАСС. Она заявила, что шашки имеют к Всемирному антидопинговому агентству «самое далекое отношение». Случившееся «вмешательство, нарушение регламента» Тансыккужина считает «некрасивым». Она отметила, что те три секунды, за которые со стола убрали флаг, были для нее очень эмоциональными: «И удивление, и досада, и возмущение, и желание сконцентрироваться и работать дальше – все это повлияло на результат». «Настрой рабочий. Играем, разбираем, ищем варианты усиления игры», – сказала Тансыккужина, проигравшая партию в день инцидента. – Они извинились, но очки потеряны, и я до сих пор не могу ее (соперницу) догнать». Тансыккужина считает, что проигранная «партия может быть ключевой для исхода чемпионата». «Больше у меня проигрышей не было», – указала она, отметив, что «отстает, не намного, но отстает». В субботу партия в классические шашки длилась почти четыре часа. Победителя определить не удалось, поэтому вечером состоялась партия в быстрые шашки и блиц. Россиянка победила, завоевав дополнительные очки, но перевес пока на стороне соперницы – представительницы Польши Натальи Садовской. Финальный матч проходит в Польше с 23 апреля по 3 мая. Во вторник во время четвертого раунда противостояния один из представителей организаторов прямо во время матча подошел к столу и отклеил наклейку с именем Тансыккужиной и российским флагом, а также убрал со стола флаг России. Решение убрать российскую символику было продиктовано санкциями ВАДА. Россиянка проиграла ту партию. Житель Обнинска решил подать в суд на Мясникова 2 мая 2021, 08:39

В городе Обнинск Калужской области мужчина готовит иск в суд к врачу и телеведущему Александру Мясникову о возмещении материального вреда. Как пояснил житель Обнинска, в одном из эфиров телеведущий рассуждал о вреде бытовой техники: микроволновок, электрических чайников и фенов. «На этой неделе прихожу домой и узнаю, что бабушка выбросила фен жены, электрочайник и микроволновку. Поначалу решил, что у бабушки что-то с головой случилось, но она объяснила, что сегодня утром посмотрела телепередачу, в которой ее любимец доктор Мясников рассуждал о возможном вреде бытовых приборов. После этого бабушка отнесла опасные фен и чайник на помойку», – рассказал россиянин, сообщает портал Obninsk.name. Мужчина назвал происходящее безобразием и заявил, что «не успели отмахаться от всяких телефонных мошенников, и тут удар под дых от центрального телевидения» Как отмечает портал со ссылкой на адвоката мужчины, иск могут удовлетворить. Ранее Мясников эфире телеканала «Россия 1» порассуждал на тему возможного влияния бытовой техники на здоровье. Врач напомнил, что ранее от микроволновок исходило вредное излучение, однако сейчас этого не происходит, передает РИА «Новости». «Я не удивлюсь, что потом окажется, что микроволновые печи что-то там делают. Думаю, что нет», – заявил Мясников. Как отметил медик, нельзя точно сказать, что электрический чайник не оказывает воздействие на воду. По его мнению, это может выясниться в будущем с развитием науки. Также он упомянул исследование, опровергающее связь использования фена и рака груди. Тарасова назвала Роднину «дурой» 2 мая 2021, 15:45

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова назвала трехкратную олимпийскую чемпионку Ирину Роднину «дурой законченной» после того, как та заподозрила Тарасову в «проблемах с головой». «Главное, что слетело-то у нее. Потому что она пишет про восьмидесятые годы, а я говорю о 2001-м. Когда Лена Черкасская поехала в Австралию с призером чемпионата Соединенных Штатов (Анжелой Никодинов – прим. ВЗГЛЯД), а я – с Алешей Ягудиным, и это были первые соревнования в олимпийском сезоне накануне Солт-Лейк-Сити. Так что она дура законченная!» – сказала Тарасова, передает «Спорт-Экспресс». Таким образом она ответила на заявления чемпионки о том, что та не была для нее хорошим тренером. Ранее Тарасова заявила, что Роднина якобы отправила экс-фигуристку Елену Черкасскую на соревнования в Австралию, когда у той был рак четвертой степени. В ответ Роднина заявила, что «у Тарасовой давно что-то с мозгами слетело». Тарасова ответила на заявление Родниной оскорблением. Отмечается, что в последние годы отношения между тренером и ее бывшей подопечной непростые. Например, в 2019 году Роднина в эфире передачи «Судьба человека» на канале «Россия 1» заявила, что у Тарасовой вздорный характер. На их конфликт также отреагировал олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Оппозиция Украины потребовала признать трагедию в Одессе тяжелейшим преступлением в истории страны 2 мая 2021, 11:01

Украинская партия «Оппозиционная платформа – за жизнь» потребовала от официального Киева признать трагедию 2 мая 2014 года в Одессе одним из тяжелейших в истории Украины преступлений. «Оппозиционная платформа – за жизнь» требует от власти признания того, что убийства людей 2-го мая в Одессе являются одним из тяжелейших в истории Украины преступлений. Мы также требуем признания спланированного характера действий экстремистов. Расследования всех обстоятельств случившегося и привлечения к уголовной ответственности исполнителей преступления и их политических вдохновителей», – сообщение опубликовано на сайте партии. Ранее сообщалось, что антифашисты в США объявили 2 мая Международным днем солидарности с

Жители Магадана запечатлели, как руками собирают навагу в одной из бухт Охотского моря. Прилив принес огромное количество рыбы прямо к берегу в районе бухты Старая Веселая. Кадры с тем, как на побережье магаданцы собирают навагу прямо руками, стало популярным в соцсетях, передает РИА «Новости». Как сообщил магаданский филиал Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, сотрудниками филиала была обследована акватория бухты Старая Веселая. В ходе выполненных работ обнаружено, что данный случай не связан с техногенными причинами. «В этот день наблюдались большие перепады вод между полным и малым приливами, перепад вод составлял 4,5 метра. При отливе массивы льда сели на грунт и препятствовали отходу рыбы на глубины, что и привело к ее обсыханию. Ранее подобные случаи неоднократно отмечались в отношении тихоокеанской сельди в различных районах Магаданской области», – отмечается в сообщении. Уточняется, что рыба, возможно, идет на поздний нерест, который обычно проходит у нее с января по март. В этот период она может заходить в опресненную и даже в пресную воду. Ранее житель Сахалина погиб, собирая сельдь, которой усыпало юго-восточное побережье острова. В Крыму заявили о существенном пополнении водохранилищ 2 мая 2021, 08:17

В связи с благоприятно сложившейся синоптической обстановкой притоки воды в крымских водохранилищах за апрель были существенными, суммарный объем увеличился на 24 млн кубометров, сообщили крымские гидрологи. «К началу мая общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, составил 85,8 млн кубометров, что на 24,4 млн кубометров больше, чем месяц назад», – говорится в сообщении крымского гидрометцентра по итогам наблюдений за реками в апреле. Отмечается, что общий запас воды остается меньше на почти девять миллионов кубометров, чем на начало мая в 2020 году, передает РИА «Новости». Приток за месяц в водохранилища составил: Белогорское – 7,8 млн кубометров, Симферопольское – 1,78, Счастливое – 3,88, Партизанское – 3,6, Чернореченское – 10,5, уточнили в гидрометцентре. Отмечается, что таяние остатков снега в горных районах, сопровождаемое выпадением дождей, в первой половине апреля способствовало поддержанию повышенной водности на большинстве рек северного предгорья, сообщили в гидрометцентре. Средние за месяц расходы воды на основных реках составили: на реке Черная – на 29 % выше нормы; в бассейнах рек Кача, Салгир и в бассейнах малых рек юго-восточного предгорья – в пределах 1-30% нормы; на реках Малый Салгир, Дерекойка и Бельбек – в пределах 44-67% нормы, а на остальных реках – в пределах нормы. В бассейнах большинства селевых рек округов Алушта, Судак и Феодосия сохранялось пересыхание, отметили гидрологи. Напомним, летом 2020 года в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. Из-за засухи и обмеления водохранилищ с 7 сентября в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферфпольского и Бахчисарайского районов ввели жесткие ограничений подачи воды. Президент Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с водообеспечением Крыма. Кабмин комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. В сентябре 2020 года глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал строительство первой в России опреснительной установки. В октябре председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк назвал срок появления первой в регионе опреснительной установки. В декабре вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что опреснение воды в Крыму является крайней мерой, окончательное решение будет принято после первого квартала 2021 года.