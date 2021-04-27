Премьер Чехии заявил о существовании единственной версии взрыва во Врбетице

В Германии увидели нестыковки в версии Чехии о взрывах на складах

Немецкое издание World Economy проанализировало версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб ко взрывам на военных складах в 2014 году в Врбетице и увидело признаки информационной атаки на Москву.

Издание указывает, что в действиях Чехии отсутствует какая-либо логика, ведь «российские дипломаты обычно находятся на одном посту от трех до четырех лет», и «если сотрудник посольства России в Праге действительно участвовал в подобном диверсионном акте, то вряд ли он больше работает в Чехии», передает «Московский комсомолец».

Таким образом, «чешское обоснование выглядит неубедительным».

По данным World Economy, предполагается, что на складах взорвались или были раскиданы взрывом на большой территории противопехотные мины чешской армии. При этом еще в 1997 году Чехия присоединилась к Оттавскому соглашению о противопехотных минах, и «после этого она не должна была иметь таких мин».

Мины хранились на складах примерно 20 лет, однако, скорее всего, «они были значительно старше, возможно, еще времен холодной войны, то есть, по крайней мере, (старше) 30 лет», пишет издание.

Опыт ОБСЕ, отмечается в статье, показывает, что хранящаяся десятилетия взрывчатка имеет тенденцию «к спонтанному разложению и, таким образом, взрыву, особенно если они хранятся неправильно». Именно поэтому были разработаны обширные программы по уменьшению этой опасности.

«В этом отношении чешское обоснование тоже выглядит несколько тонким», – делает вывод издание.

Описывая дипломатическую «войну», в которую, кроме Чехии, оказались втянуты Польша, Словакия и прибалтийские страны, World Economy отмечает, что все это происходит на фоне активизации военной деятельности НАТО в Черноморском регионе, которая, очевидно, продолжится до июня с проведением учений НАТО Defender Europe 2021.

Кроме того, вместе с этим усилилась напряженность на востоке Украины, «украинская армия начала систематически стрелять по беспилотникам Миссии наблюдателей» ОБСЕ.

«Возможно, это была украинская армия, которая настолько сильно нарушила GPS-прием беспилотников, что частично они не могли взлететь, а также потерпели крушение. Украина пыталась ослепить наблюдателей ОБСЕ», – пишет World Economy.

Отмечается, что именно США ослабили инструменты верификации в последние годы, выйдя из Договора об открытом небе (open-skies).

Оценивая все эти события, немецкое издание делает вывод: «Правдоподобная интерпретация заключается в том, что восточноевропейские друзья Украины пытались нагнетать напряженность, чтобы мобилизовать США, которые до сих пор не оказали той поддержки, на которую надеялись».

Потому крики о скорой «российской агрессии» можно оставить без внимания, заключает автор статьи.

Ранее член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что дипломатический кризис, назревший между Россией и Чехией, следует рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем США.

Напомним, страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов, используя для этого надуманные поводы.

В частности, обострились отношения с Чехией, которая обвинила спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году.

Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах противодействия недружественным странам.