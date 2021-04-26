Земана осудили за сомнения в причастности России к взрывам во Врбетице

Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек выразил мнение, что президент республики Милош Земан напрасно упомянул версию следствия, согласно которой причиной взрывов оружейных складов во Врбетице в 2014 году могла стать неосторожность сотрудников в обращении с боеприпасами.

«Половина этой речи была бы в порядке, а вторая версия [о неосторожном обращении] была, по-моему, ненужной. Не знаю, почему это президент сделал. Чехии это не помогло», – приводит ТАСС слова первого вице-премьера республики.

Как утверждает Гамачек, правительство Чехии и возглавляемое им министерство якобы имеют достаточно оснований, чтобы заявлять о причастности к взрывам агентов российских спецслужб. Тем не менее, по словам политика, важно, что Земан в телеобращении подтвердил, что согласен с действиями Чехии по отношению к России.

«Мы не принимали решение [по отношению к России] под влиянием каких-то эмоций. Мы бы в жизни этого не сделали, если бы не были уверены, что это дело (инцидент во Врбетице) произошло именно так и Чехия на это должна отреагировать», – сказал Гамачек телеканалу «Нова».

«В этой речи [Земана] каждый нашел то, что искал, включая, к сожалению, Россия. По правде сказать, наибольшую радость от этого получили в Москве», – утверждал также Гамачек. По его словам, президент раскрыл общественности секретную информацию из отчета Службы безопасности и информации (контрразведки) Чехии.

Накануне президент Чехии Милош Земан заявил, что доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице не было в отчетах контрразведки.

По этому поводу российский сенатор Алексей Пушков заметил, что доказательств просто не существует, организатором скандала нужна была пропагандистская атака и она состоялась.

В свою очередь глава сената Чехии Милош Выстрчил заявил, что заявление Земана об отсутствии доказательств причастности России к взрывам на военных складах во Врбетице якобы могут поставить под угрозу расследование инцидента.

В прошлую субботу немецкое издание World Economy проанализировало версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам на военных складах в 2014 году во Врбетице и обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву.

До этого член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что дипломатический кризис между Россией и Чехией следует рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем США. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов по надуманным поводам.

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