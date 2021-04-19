Западные СМИ: Между Москвой и Прагой наступил 1968 год

«Ссора между Прагой и Москвой является крупнейшей с конца советского господства в Восточной Европе», – пишут зарубежные издания, анализируя взаимную высылку российских и чешских дипломатов. Западные медиааналитики считают, что Москва, возможно, потеряла одного из ближайших союзников в Европе.

Чехия решила выслать в течение 48 часов 18 российских дипломатов, так как подозревает спецслужбы России в «причастности к взрыву» на складе боеприпасов в 2014 году. В ответ Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Они должны покинуть территорию России в течение 24 часов. При этом в посольстве Чехии в Москве разрешено остаться только пяти дипломатам.

На этом фоне правительство Чехии назвало отмененные переговоры о «Спутнике V» частью спецоперации в рамках ЕС и НАТО против России. Кроме того, премьер Чехии предрек отказ Росатому в допуске к тендеру на достройку АЭС. Позиция Праги была поддержана США и НАТО. В ответ представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами».

В такой ситуации Москва, возможно, потеряла одного из ближайших союзников в Европе, объединив политиков Чехии против России, пишет Bloomberg. «Обвинения (Праги в адрес Москвы – прим. ВЗГЛЯД) сигнализируют об отходе от разделенной внешней политики в стране, которую Россия использовала для усиления влияния среди членов НАТО и Европейского союза. И хотя правительство Чехии традиционно придерживается позиции своих союзников, президент Милош Земан с момента прихода к власти в 2013 году был одним из самых активных сторонников более тесных связей Европы с Москвой и Пекином», – говорится в материале издания.

«Чехия долгое время была излюбленным партнером России несмотря на то, что отношение к Москве среди чехов в значительной степени негативное из-за того, что Советский Союз лишил их возможностей западного процветания. Однако в наши дни российские туристы переполняют Прагу и чешские курортные города, которые были популярны еще со времен царей», – напоминает Bloomberg.

В то же время Deutsche Welle считает, что скандал между Москвой и Прагой «усиливает напряженность в отношениях между Россией и Западом из-за наращивания российской военной мощи на ее западных границах и отношения к Алексею Навальному».

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Французское издание Le Monde , в свою очередь, указывает на то, что «Москва ответила Праге быстро». «Высылка дипломатов и обвинения из Праги вызвали самый серьезный кризис между Чехией и Россией с момента падения коммунистического блока в 1989 году. Эта тема будет обсуждаться в понедельник на встрече министров иностранных дел европейских стран», – отмечает издание.

Такую же оценку ситуации дают многие СМИ, причем не только западные, но и, например, Al Jazeera: «Ссора между Прагой и Москвой является крупнейшей с конца десятилетий советского господства в Восточной Европе в 1989 году», – констатирует одно из ведущих СМИ Ближнего Востока.

При этом New York Times считает, что «эскалация напряженности между Кремлем и западными правительствами достигла невиданной со времен холодной войны интенсивности». Более того, «высылка чешских дипломатов, скорее всего, уничтожит чешское дипломатическое присутствие в России, где Прага располагает всего лишь несколькими десятками дипломатов».

«Российское посольство в Чехии, напротив, считается одним из крупнейших в Европе и используется, по словам экспертов в сфере безопасности, в качестве плацдарма для разведывательных операций, проводимых в ряде западных стран», – добавляет американская газета.

Между тем американское издание Politico сравнивает текущие отношения между Москвой и Прагой с событиями 1968 года, «когда короткий период либерализации был прекращен вторжением советских войск». «Это было самое крупное нападение на нашу территорию с 1968 года», – заявил председатель парламентского комитета по иностранным делам Ондрей Веселы.

При этом обозреватель газеты Hospodarske noviny указывает на то, что информация о надвигающемся скандале между Россией и Чехией поступила от источников в спецслужбах еще несколько недель назад. Тем не менее Прага продолжала готовить тендер на строительство АЭС «Дукованы» с участием Росатома и планировала закупить российскую вакцину против коронавируса. Но теперь, по мнению обозревателя, Чехия должна полностью пересмотреть отношения с Россией, передает Сeskе noviny.

«Сторонники России часто обвиняют в менталитете холодной войны тех, кто говорит об экспансионизме ... (России). «Россия – это не Советский Союз, ситуация совершенно иная», – утверждают они. Может ситуация и иная, но ... это все еще экспансионистский режим», – написал журналист.

Газета E15, в свою очередь, обратила внимание, как быстро подробности скандала появились в чешских СМИ. «Не остается незамеченным и глобальный контекст, то есть временная связь с обострением отношений между США и Россией. То, что информация об участии России во взрывах в Врбетице появилась во время возросшей напряженности между Западом и Москвой – слишком большая случайность», – заключает издание.

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