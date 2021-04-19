Западные СМИ: Между Москвой и Прагой наступил 1968 год

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НОВОСТЬ ЧАСА

Кремль дал оценку действиям властей Чехии в отношении России

19 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 13:59  |  vz.ru
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В России исчезает дешевый заменитель бензина

Газомоторное топливо теряет популярность у автолюбителей Максим Богодвид/РИА Новости
Российский автомобильный рынок оказался на поворотной точке. Одна из ключевых тенденций последних лет – переход на газомоторное топливо (ГМТ) – исчезает на глазах. Почему владельцы автомобилей больше не считают газомоторное топливо привлекательным и какие группы потребителей этот разворот затронет более всего? Подробности...
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Россия оставит посольство США без электриков и секретарш

Американские дипломаты в России получат те же условия, в которые поставлены российские дипломаты в США Максим Блинов/РИА Новости
К американским дипломатам в Москве будут применены те же меры, которые СССР вводил против США аж в 1972 году, в разгар холодной войны. По сути вводящиеся Россией ограничения абсолютно идентичны тем, что уже введены Америкой против российских дипломатов в США. Однако Вашингтон наверняка воспримет их как новое повышение ставок в дипломатической войне с Москвой. Почему? Подробности...
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Как Россия сохранит присутствие в космосе без МКС

Советский «Салют-1» изначально проектировали и собирали в качестве орбитальной станции военного назначения roscosmos.ru
Ровно полвека тому назад, 19 апреля 1971 года, в СССР была запущена в космос первая в мире пилотируемая станция – «Салют-1». А в воскресенье вице-премьер Юрий Борисов заявил, что уже через три года Россия покинет проект МКС и будет строить новую станцию на орбите только своими силами. Благодаря чему Россия до сих пор сохраняет приоритет в этом виде освоения космоса? Подробности...
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Западные СМИ: Между Москвой и Прагой наступил 1968 год

Чехия должна полностью пересмотреть отношения с Россией, пишет Сeskе noviny EPA/MARTIN DIVISEK/ТАСС
«Ссора между Прагой и Москвой является крупнейшей с конца советского господства в Восточной Европе», – пишут зарубежные издания, анализируя взаимную высылку российских и чешских дипломатов. Западные медиааналитики считают, что Москва, возможно, потеряла одного из ближайших союзников в Европе. Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Правосудие англосаксов – это право сильного

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Анастасия Семенович, журналист, искусствовед
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Возможно ли в перспективе выстраивание дружеских и партнерских отношений между Россией и США?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Кремль дал оценку действиям властей Чехии в отношении России
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    Западные СМИ: Между Москвой и Прагой наступил 1968 год

    Чехия должна полностью пересмотреть отношения с Россией, пишет Сeskе noviny    19 апреля 2021, 13:08
    Фото: EPA/MARTIN DIVISEK/ТАСС
    Текст: Алексей Нечаев

    «Ссора между Прагой и Москвой является крупнейшей с конца советского господства в Восточной Европе», – пишут зарубежные издания, анализируя взаимную высылку российских и чешских дипломатов. Западные медиааналитики считают, что Москва, возможно, потеряла одного из ближайших союзников в Европе.

    Чехия решила выслать в течение 48 часов 18 российских дипломатов, так как подозревает спецслужбы России в «причастности к взрыву» на складе боеприпасов в 2014 году. В ответ Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Они должны покинуть территорию России в течение 24 часов. При этом в посольстве Чехии в Москве разрешено остаться только пяти дипломатам.

    На этом фоне правительство Чехии назвало отмененные переговоры о «Спутнике V» частью спецоперации в рамках ЕС и НАТО против России. Кроме того, премьер Чехии предрек отказ Росатому в допуске к тендеру на достройку АЭС. Позиция Праги была поддержана США и НАТО. В ответ представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами».

    В такой ситуации Москва, возможно, потеряла одного из ближайших союзников в Европе, объединив политиков Чехии против России, пишет Bloomberg. «Обвинения (Праги в адрес Москвы – прим. ВЗГЛЯД) сигнализируют об отходе от разделенной внешней политики в стране, которую Россия использовала для усиления влияния среди членов НАТО и Европейского союза. И хотя правительство Чехии традиционно придерживается позиции своих союзников, президент Милош Земан с момента прихода к власти в 2013 году был одним из самых активных сторонников более тесных связей Европы с Москвой и Пекином», – говорится в материале издания.

    «Чехия долгое время была излюбленным партнером России несмотря на то, что отношение к Москве среди чехов в значительной степени негативное из-за того, что Советский Союз лишил их возможностей западного процветания. Однако в наши дни российские туристы переполняют Прагу и чешские курортные города, которые были популярны еще со времен царей», – напоминает Bloomberg.

    В то же время Deutsche Welle считает, что скандал между Москвой и Прагой «усиливает напряженность в отношениях между Россией и Западом из-за наращивания российской военной мощи на ее западных границах и отношения к Алексею Навальному».

    Французское издание Le Monde, в свою очередь, указывает на то, что «Москва ответила Праге быстро». «Высылка дипломатов и обвинения из Праги вызвали самый серьезный кризис между Чехией и Россией с момента падения коммунистического блока в 1989 году. Эта тема будет обсуждаться в понедельник на встрече министров иностранных дел европейских стран», – отмечает издание.

    Такую же оценку ситуации дают многие СМИ, причем не только западные, но и, например, Al Jazeera: «Ссора между Прагой и Москвой является крупнейшей с конца десятилетий советского господства в Восточной Европе в 1989 году», – констатирует одно из ведущих СМИ Ближнего Востока.

    При этом New York Times считает, что «эскалация напряженности между Кремлем и западными правительствами достигла невиданной со времен холодной войны интенсивности». Более того, «высылка чешских дипломатов, скорее всего, уничтожит чешское дипломатическое присутствие в России, где Прага располагает всего лишь несколькими десятками дипломатов».

    «Российское посольство в Чехии, напротив, считается одним из крупнейших в Европе и используется, по словам экспертов в сфере безопасности, в качестве плацдарма для разведывательных операций, проводимых в ряде западных стран», – добавляет американская газета.

    Между тем американское издание Politico сравнивает текущие отношения между Москвой и Прагой с событиями 1968 года, «когда короткий период либерализации был прекращен вторжением советских войск». «Это было самое крупное нападение на нашу территорию с 1968 года», – заявил председатель парламентского комитета по иностранным делам Ондрей Веселы.

    При этом обозреватель газеты Hospodarske noviny указывает на то, что информация о надвигающемся скандале между Россией и Чехией поступила от источников в спецслужбах еще несколько недель назад. Тем не менее Прага продолжала готовить тендер на строительство АЭС «Дукованы» с участием Росатома и планировала закупить российскую вакцину против коронавируса. Но теперь, по мнению обозревателя, Чехия должна полностью пересмотреть отношения с Россией, передает Сeskе noviny.

    «Сторонники России часто обвиняют в менталитете холодной войны тех, кто говорит об экспансионизме ... (России). «Россия – это не Советский Союз, ситуация совершенно иная», – утверждают они. Может ситуация и иная, но ... это все еще экспансионистский режим», – написал журналист.

    Газета E15, в свою очередь, обратила внимание, как быстро подробности скандала появились в чешских СМИ. «Не остается незамеченным и глобальный контекст, то есть временная связь с обострением отношений между США и Россией. То, что информация об участии России во взрывах в Врбетице появилась во время возросшей напряженности между Западом и Москвой – слишком большая случайность», – заключает издание.

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