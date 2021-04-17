Чехия высылает 18 российских дипломатов МИД России отреагировал на высылку российских дипломатов из Чехии 17 апреля 2021, 21:56 Текст: Ксения Панькова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала намерение Чехии выслать 18 российских дипломатов, отметив, что Праги хорошо известно, что за этим последует. «Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами», – цитирует РИА «Новости» Захарову. В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал заявления Праги чушью. «Это чушь, высосанная из пальца. Это просто придуманная ситуация для того, чтобы поддержать американцев, которые сейчас получили жесткий ответ от нас», – цитирует ТАСС сенатора. Ранее глава МИД Чехии Ян Гамачек сообщил, что из страны высылают 18 российских дипломатов, они должны покинуть страну в течение 48 часов. Как рассказал чешский премьер Андрей Бабиш, власти Чехии подозревают спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году.

Госдеп сравнил санкции США и России 17 апреля 2021, 04:03

Фото: AFP News Agency/Youtube

Текст: Антон Антонов

Санкции США против России были «пропорциональны», а ответ Москвы стал «эскалацией», заявил Госдеп. В Госдепе считают, что санкции со стороны США «соответствовали вредоносной деятельности России». Однако ответные меры российских властей, по мнению Вашингтона, «стали эскалацией и вызывают сожаление». «Вступать в цикл эскалации не в наших интересах, но мы оставляем за собой право ответить на любые ответные действия России против США», – приводит ТАСС текст сообщения. Напомним, на санкции США Россия решила ответить высылкой сотрудников дипмиссий США, ограничить практику краткосрочных командируемых по линии Госдепа, запретить найм дипмиссиями США работников из числа граждан России и третьих стран, прекратить деятельность на территории страны ряда американских фондов и НПО. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Байден заявил о «национальном позоре» США 17 апреля 2021, 04:57 Текст: Антон Антонов

Ситуация с контролем над оружием в США стала «национальным позором», заявил глава американского государства Джо Байден. Как заявил президент США, «это должно закончиться». Байден намерен реализовать реформы, которые, по его словам, соответствуют здравому смыслу. Байден обещал, что «не успокоится, пока это не будет сделано». Президент США считает, что «люди, которые владеют пистолетами, оружием, они поддерживают проверку биографии» покупателей. «Кому нужно оружие, которое может вмещать 100 патронов или 40 патронов?» – приводит его слова РИА «Новости». Напомним, накануне в результате стрельбы в здании логистической компании FedEx в американском Индианаполисе, погибли восемь человек, многие пострадали. Стрелявшим был 19-летний Брэндон Скотт Хоул. СМИ сообщают, что его родственник обращался к властям, предупреждая о склонности Хоула к насилию. В FedEx не стали называть имя подозреваемого, но подтвердили, что он «был бывшим сотрудником данного объекта». ФСБ задержала украинского консула в Петербурге 17 апреля 2021, 09:49

Фото: fsb.ru

Текст: Наталья Ануфриева

Консул генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк задержан с поличным при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином России, сообщает ФСБ. В сообщении ведомства указывается, что «Федеральной службой безопасности России 16 апреля 2021 года в городе Санкт-Петербурге в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России, задержан с поличным украинский дипломат – консул генерального консульства Украины в городе Санкт-Петербурге Александр Сосонюк», передает РИА «Новости». Указывается, что деятельность задержанного враждебна по отношению к России и не совместима со статусом дипломатического работника. «К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права», – добавляется в сообщении. Ранее, в декабре 2020 года, бывшего украинского футболиста Василия Василенко в России приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Слушания проходили в закрытом режиме в связи с секретностью сведений, содержащихся в уголовном деле. Фабулу обвинения ФСБ не разглашала. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал приговор за шпионаж законным. В ФСБ сообщили, что Василенко планировал передать комплектующие к С-300 «Укроборонпрому». Зеленский пообещал Донбассу и Крыму последствия Чернобыля 17 апреля 2021, 07:57

Фото: Sergey Dolzhenko/EPA/ТАСС

Текст: Антон Антонов

Если жители Донбасса и Крыма не начнут считать себя украинцами, их может ждать судьба, сравнимая с «зоной отчуждения в Чернобыле», заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Это будет мертвая территория. Это будет хуже, чем Чернобыль», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Le Figaro. По словам Зеленского, «даже в Чернобыль приезжают туристы». Президент Украины утверждает, что на территориях, которые он назвал «оккупированными» – «в Абхазии, Приднестровье» – нет «какого-то научного прорыва, крутых предприятий, небоскребов Гонконга». Зеленский сказал, что «не видел там жизнь» и «не видит там счастья». «А когда люди несчастны, они едут с той территории», – приводит его слова «Комсомольская правда». Напомним, в 2020 году сообщалось, что за последние 25 лет население самой Украины сократилось более чем на четверть. В 2021 году в Крыму ожидают рекордный поток туристов. Курорты Абхазии стали одними из самых популярных у россиян заграничными турами на Новый год. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Стали известны интересовавшие украинского консула в Петербурге базы данных 17 апреля 2021, 17:21

Фото: кадр из видео

Текст: Ксения Панькова

Консул генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк интересовался закрытыми базами автономеров, базой ФСБ и базой уголовных дел, следует из опубликованного ФСБ видео с задержания украинского консула. Центр общественных связей ФСБ России опубликовал видео задержания украинского консула, а также следственных действий с его участием. «Он приезжал на ярмарку, где я работаю продавцом телефонов и планшетов. Мужчина искал базы данных о гражданах РФ. Его интересовали прописки, регистрационные номера машин, база ФСБ и база уголовных дел», – сказал в ходе опроса свидетель. По его словам, это происходило в период с 17 по 19 марта, передает ТАСС. Согласно видеокадрам, консул был задержан в одном из кафе Петербурга, когда получил электронное устройство. «Вы задержаны за противоправные действия, которые называются шпионаж, за сбор данных закрытого характера», – объявил дипломату сотрудник ФСБ. Сотрудники спецслужбы также пояснили прибывшим представителям генконсульства, что Сосонюк был «уличен в получении доступа к закрытым информационным массивам, которые содержат базу данных российских граждан. «Эти действия никак не соответствуют дипломатическому статусу. В связи с этим об этом инциденте будет сообщено в МИД России, который примет все меры в соответствии с нормами международного права и международной практикой», – заявил на видео сотрудник ФСБ. Ранее МИД России сообщил, что пребывание украинского консула Александра Сосонюка, которого задержали в Санкт-Петербурге, в России нежелательно, ему рекомендовано покинуть страну за 72 часа. В субботу стало известно, что консул генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк был задержан ФСБ с поличным при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином России. Указывается, что деятельность задержанного враждебна по отношению к России и не совместима со статусом дипломатического работника, к нему будут применены меры в соответствии с нормами международного права. Отмечается, что Сосонюк работал в России много лет – на сайте генконсульства Украины в Санкт-Петербурге о нем имеются данные еще за 2012 год. Позже пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил, что украинский консул был задержан в России на несколько часов и уже находится в своем дипломатическом учреждении. Столичный гид объяснила гигантские очереди в Мавзолей Ленина 17 апреля 2021, 15:10

Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Текст: Андрей Резчиков

Ажиотаж после открытия Мавзолея на Красной площади связан с тем, что заведение работает всего несколько часов в день, а его пропускная способность отличается от музейной, сказала газете ВЗГЛЯД московский гид Татьяна Нейман. Так она объяснила очередь из желающих посетить Мавзолей, который открылся после пандемии коронавируса. «Очереди в Мавзолей связаны с тем, что это бесплатная достопримечательность в центре Москвы. Кто-то из туристов может считать, что скоро доступ в Мавзолей вообще закроют, а тело Ленина захоронят. Кроме того, Мавзолей открыт с 10:00 до 13:00, что тоже создает очереди. Находящийся поблизости Государственный исторический музей на Красной площади работает почти целый день, а здесь время строго ограничено, тем более каждого посетителя тщательно проверяют. Все это создает очередь», – говорит гид по Москве Татьяна Нейман. Помимо временных ограничений и пропускных возможностей Мавзолея, также сказывается интерес россиян к коммунистическому прошлому страны. «Есть люди, которые приходят к бюсту Сталина», – добавила она. Кроме того, даже небольшая очередь всегда привлекает внимание остальных туристов, которые могут спонтанно захотеть посетить Мавзолей. В субботу на Красной площади в Москве вновь открылся для посещений Мавзолей Владимира Ленина. К нему выстроилась очередь из 300 человек. Федеральная служба охраны (ФСО) также возобновила допуск посетителей к некрополю у Кремлевской стены. В Мавзолее необходимо соблюдать санитарные рекомендации: посетителям понадобится лицевая защитная маска или респиратор, в пункте пропуска всем измеряют температуру тела. Мавзолей Ленина был закрыт с 17 ноября 2020 года из-за активного распространения коронавирусной инфекции, в марте там начались профилактические работы. Ахеджакова ругательством ответила на вопрос о голливудской «Иронии судьбы» 17 апреля 2021, 02:27

Фото: «Мосфильм»/

«Ирония судьбы, или С легким паром!»

Текст: Антон Антонов

Актриса Лия Ахеджакова в резких выражениях ответила на вопрос о том, как относится к съемкам англоязычной версии картины «Ирония судьбы» с участием голливудских актеров. «Комсомольская правда» указывает, что героиню Ахеджаковой, сыгравшей в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» подругу Нади, заменят на афроамериканскую актрису. Сама Ахеджакова на вопрос об отношении к съемкам ремейка заявила: «Вам больше не о чем думать? Ну что такое, журналисты этим дерьмом занимаются. Это ерунда собачья, прекратите». Напомним, компания «Централ Партнершип» сообщила, что режиссер «Гитлер капут!», «Бабушка легкого поведения» Марюс Вайсберг займется съемками англоязычной версии картины «Ирония судьбы» с участием голливудских актеров. Чехия отменила визит вице-премьера в Москву для обсуждения «Спутника V» 17 апреля 2021, 03:49

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Первый вице-премьер, глава МВД, и.о. главы МИД Чехии Ян Гамачек отменил поездку в Москву, где должен был обсудить возможность приобретения вакцины «Спутник V», сообщил премьер Чехии Андрей Бабиш. Бабиш заявил, что рекомендовал вице-премьеру отменить поездку. По мнению чешских СМИ, отмена визита может быть связана с напряженной внешнеполитической ситуацией и намерением оппозиции в Чехии выразить недоверие коалиционному правительству Бабиша. В четверг Бабиш сказал, что визит вице-премьера в Россию «не является полностью идеальным». Он также отметил, что Чехия уже получила от России предложение купить «Спутник V». Бабиш заявил, что вакцину должно одобрить Европейское агентство лекарственных средств, передает РИА «Новости» со ссылкой на Seznam. На днях Гамачек сообщил, что в понедельник посетит Москву для переговоров о возможной закупке российской вакцины после ее одобрения ЕМА. Бабиш заявлял, что Евросоюз «непрямо вынуждает» республику начать переговоры с Россией о приобретении «Спутника V» до получения сертификата европейского регулятора. В Госдуме отреагировали на слова Зеленского о превращении Крыма и Донбасса в Чернобыль 17 апреля 2021, 14:18 Текст: Вера Басилая

Депутат Госдумы России от крымского региона Михаил Шеремет назвал гадостями и подлостью слова президента Украины Владимира Зеленского, пообещавшего Крыму и Донбассу последствия Чернобыля. «Зеленский продолжает свои пакости и гадости в отношении Крыма. Ничего сделать не может, так решил теперь избрать подлый метод запугивания. Не дождется. Крым сегодня – один из самых процветающих и привлекательных регионов, о чем говорят, в том числе представители международного сообщества», – цитирует РИА «Новости» Шеремета. По его словам, все прогнозы, которые Зеленский прочит Крыму и Донбассу, вернутся его же стране. «Пусть об этом подумает. Нельзя вести такую человеконенавистническую политику в отношении других людей. Жителям Донбасса нужно скинуть оковы украинского застоя и деградации и взять курс на развитие, как это сделал однажды Крым», – добавил депутат. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если жители Донбасса и Крыма не начнут считать себя украинцами, их может ждать судьба, сравнимая с «зоной отчуждения в Чернобыле». По словам Зеленского, «даже в Чернобыль приезжают туристы». Президент Украины утверждает, что на территориях, которые он назвал «оккупированными» – «в Абхазии, Приднестровье» – нет «какого-то научного прорыва, крутых предприятий, небоскребов Гонконга». Напомним, в 2020 году сообщалось, что за последние 25 лет население самой Украины сократилось более чем на четверть. В 2021 году в Крыму ожидают рекордный поток туристов. Курорты Абхазии стали одними из самых популярных у россиян заграничными турами на Новый год. США обещали защищать Японию ядерным оружием 17 апреля 2021, 06:48

Фото: Federal government of the United States/

Wikipedia/Общественное достояние

Текст: Антон Антонов

США намерены защищать Японию всеми средствами, включая ядерное оружие, говорится в заявлении по итогам переговоров в Вашингтоне между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Японии Есихидэ Сугой. Вашингтон подтвердил «непоколебимую поддержу безопасности Японии» в рамках действующего Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности от 1960 года, передает ТАСС. Подчеркивается, что договор о безопасности касается и островов Сенкаку (Дяоюйдао), которые находятся под контролем Японии и являются предметом территориального спора с Китаем. США и Япония заявили, что выступают против «любых односторонних действий, направленных на изменение статуса-кво в Восточно-Китайском море», и «незаконных претензий и действий Китая в Южно-Китайском море». Байден и Суга подчеркнули «важность мира и стабильности во всем Тайваньском проливе». При этом Тайвань был напрямую упомянут в совместном заявлении лидеров США и Японии впервые с 1969 года. Вашингтон и Токио также подтвердили решимость провести полную денуклеаризацию КНДР. США выразили готовность способствовать решению проблемы японских граждан, похищенных разведкой КНДР. Байден и Суга осудили ситуацию в Мьянме и призвали военных Мьянмы немедленно остановить насилие и освободить задержанных. США и Япония заявили, что намерены на двустороннем уровне, в рамках G7 и ВТО противостоять использованию недобросовестных торговых практик. Напомним, атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки стали единственным в истории человечества примером боевого применения ядерного оружия. Соединенные Штаты до сих пор не признают своей моральной ответственности, оправдывая такие действия «военной необходимостью». Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявлял о необходимости дать правовую оценку атомной бомбардировке США японских городов. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев считает, что США взорвали атомные бомбы над японскими Хиросимой и Нагасаки, чтобы запугать Советский Союз. Названы вакансии с «космическими» зарплатами 17 апреля 2021, 07:43 Текст: Антон Антонов

В службе исследований HeadHunter рассказали, представители каких профессий могут получать зарплаты, сравнимые с зарплатами опытных космонавтов. Сообщается, что в России около 1 тыс. вакансий с зарплатой в 500 тыс. рублей. Всего в 2021 году их было 2,5 тыс., из них 47% – в Москве и Подмосковье, 33% – в Краснодарском крае, 8% – в Санкт-Петербурге, по 2% – в Татарстане и Свердловской области, на остальные регионы пришлось только 8%, передает РИА «Новости». Чаще всего «космические» зарплаты предлагают в сферах «Продажи», «Строительство, недвижимость», «ИТ, интернет, телеком», «Консультирование» и «Высший менеджмент». В 8% речь идет об удаленной работе, каждое десятое предложение включает требование владения английским языком. В частности, в список топовых вакансий входят брокер по работе с клиентами (от 600 тыс. до 3 млн рублей до вычета налогов), гендиректор международного бизнеса (от 800 тыс. до 1,5 млн рублей), директор по развитию в рекламном агентстве (от 400 тыс. до 3 млн рублей). Также на «космические» зарплаты может рассчитывать стоматололог-ортопед (до 750 тыс. рублей на руки), директор по персоналу (от 500 до 700 тыс. рублей), управляющий директор золотодобывающей компании (от 500 до 600 тыс. рублей). Напомним, первый заместитель гендиректора Роскосмоса по экономике и финансам Максим Овчинников сообщил, что заработная плата кандидатов в космонавты после повышения в среднем составит 300 тыс. рублей в месяц, а опытных космонавтов – более 500 тыс. рублей. Шойгу назвал главную задачу военных России в Крыму в 2014 году 17 апреля 2021, 01:30

Фото: Минобороны России/facebook

Текст: Антон Антонов

В 2014 году российские военные в Крыму смогли обеспечить свободное волеизъявление населения Крыма и не оскорбить украинский флаг, заявил глава минобороны России генерал армии Сергей Шойгу. Он заявил, что «это главная задача, которая была, чтобы кровь не пролилась, чтобы люди могли свободно изъявить свою волю – где им быть и как им жить». Военные осознавали, что нельзя «переступить и заступить буквально на миллиметр», требовалось «пройти по тоненькой» линии и «не оскорбить флаг Украины». Было четкое понимание – «если флаг спускают, он должен быть свернут и передан, все должно быть красиво, не надо позволять себе жечь, топтать», передает ТАСС. «Столько частей и флот – и абсолютно бескровно обеспечить безопасность при таком количестве оружия. Эта задача была очень-очень непростая, но слава богу выполнена», – заявил он в фильме «Министр» телеканала «Звезда». К 2014 году, сообщил Шойгу, уже были Силы специальных операций – «инструмент, которым можно не допустить той вакханалии, которая была в том же Киеве и во многих других городах». Это позволило «не допустить гибель и противостояния разных слоев населения, разных групп населения». Также Шойгу рассказал, что ООН не откликнулась на предложение России принять участие в разминировании Нагорного Карабаха: «Как только в ноябре это все произошло, мы говорим: ооновский противоминный центр – приходите. Там все заминировано вдоль и поперек. Там же люди не могут возвращаться. Кто-нибудь пришел? Пока никто». Работу ведут российские «МЧС, МО, работают местные саперы». Начальник Генштаба Вооруженных сил – первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов, говоря о методах и стиле работы Шойгу, подчеркнул, что «самое важное место занимает поиск таких новых, нестандартных, неожиданных решений». «Их было достаточно и в вопросах боевой практики, и в Сирии, и в Крыму», – отметил он Герасимов напомнил, что Шойгу отменил решения, противоречащие традициям военной службы, был проведен анализ положения дел в ведомстве и разработан план мероприятий на пять лет с учетом новых приоритетов. Напомним, президент России Владимир Путин назначил Шойгу министром обороны в ноябре 2012 года. В марте 2014 года под государственный флаг России перешли более 70 воинских подразделений вооруженных сил Украины в Крыму. 17 апреля 2021 года исполняеттся 30 лет, как Шойгу занимает различные должности в правительстве России. Украина заявила о способности своими силами справиться с «российской агрессией» 17 апреля 2021, 00:40

Фото: Serhii Hudak/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Вооруженных сил Украины достаточно, чтобы справиться с отражением «российской агрессии», заявил командующий операцией объединенных сил ВСУ Сергей Наев. «Мы всегда готовимся, все наши планы отрабатываются без привлечения вооруженных сил союзников», – сказал он, добавив, что Киев «в случае обострения рассчитывает на увеличение материально-технической помощи». При этом, по его словам, «сил ВСУ и других составляющих сектора обороны вполне достаточно». Он считает, что «уровень военной угрозы вокруг украинских границ вырос, но в данный момент критическая линия не пересечена». Наев пояснил, что украинская сторона «не видит создания наступательных групп», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина». Тем временем главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заверил, что украинский генштаб «прогнозирует все возможные варианты развития ситуации», проводятся плановые и внеплановые сборы резервистов и территориальной обороны и другие мероприятия. Он призвал «представителей органов государственной власти и местного самоуправления не нагнетать ситуацию и не разжигать панические настроения в обществе». Хомчак заявил, что не следует «смещать акценты созданием неопределенных законом военизированных формирований». Он посоветовал «присоединяться» к ВСУ, «пополнять оперативный резерв и подразделения территориальной обороны». Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя «ситуацию вокруг границ», заявил в эфире телеканала «1+1», что Киев «слышит поддержку всех партнеров и абсолютно бескомпромиссный сигнал» к Москве «относительно отведения военных группировок». По его словам, «это принципиальный вопрос и для Франции, и для Германии». Ермак сказал, что поддержка со стороны других государств для Украины является «абсолютно четким сигналом, который приведет к снижению этого напряжения». Напомним, Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе. Союзники Украины выражают обеспокоенность «наращиванием войск», которые, по их словам, Россия осуществляет на границе с Украиной. Москва подчеркивала, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение. Замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации с Украиной. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Снимавшиеся голыми в ОАЭ модели устроили фотосъемку перед депортацией 17 апреля 2021, 15:05

Фото: кадр из видео

Текст: Наталья Ануфриева

Украинские модели, задержанные за съемку в голом виде в ОАЭ, депортированы, им запрещен въезд в страну пять лет. Перед вылетом девушки устроили фото- и видеосъемку, поделившись эмоциями от финала истории, сообщают СМИ. Перед вылетом на родину девушки записали видео, на котором машут и улыбаются, передает таблоид The Sun. «Пока, Дубай! Не сказать, что очень приятно, но... Главное, что мы живы и здоровы!», – говорят они на видео. Отмечается, что девушкам запретили въезд в ОАЭ на пять лет, а перед этим они прошли «девятидневный тюремный ад». Издание утверждает, что моделей якобы оскорбляли, держали в тесноте, без окон и в антисанитарных условиях – в частности, им было отказано в доступе к таким вещам, как туалетная бумага и зубные щетки. Кроме того, девушки рассказали, что находившаяся с ними беременная арабка, не имевшая отношения к делу моделей, якобы умерла у них на глазах. «Меня положили на грязный матрас. Я впала в истерику. Девочки приходили одна за другой. Только тогда мы поняли, что лишены свободы. Это было страшно. Камеры были просто ужасными. Заключенных было много, воздух был влажным, в туалетах был грибок. В камерах всегда был яркий свет, окон не было. Мы не знали, который час. Простых средств гигиены не существовало», – пожаловалась одна из натурщиц. Девушкам грозило шестимесячное заключение в тюрьме. Между тем в заключении в Дубае по-прежнему находится 41-летний Виталий Гришин, который организовал и профинансировал скандальную съемку. Ему предъявлено обвинение в организации «непристойной фотосессии». Сообщается, что он якобы знаком с американскими политиками Бараком Обамой и Хиллари Клинтон, актерами Джорджем Клуни и Сильвестром Сталлоне. Ранее в соцсетях опубликовали видеоролик, где обнаженные девушки позируют фотографу на балконе одного из высотных зданий в курортном районе Дубая Dubai Marina. Российское генконсульство сообщало, что, по предварительным данным, в Дубае за съемку в обнаженном виде задержаны 40 человек, среди которых восемь россиянок. Позже эту информацию опровергли. Единственным гражданином России, проходящим по делу, оказался организатор фотосессии. В то же время украинский МИД сообщил, что в числе девушек, задержанных за съемку обнаженными в Дубае, 11 оказались гражданками Украины. Позже стало известно, что 11 девушек депортировали на родину. Корабли Каспийской флотилии прошли под Крымским мостом 17 апреля 2021, 08:52 Текст: Наталья Ануфриева

Отряд кораблей Каспийской флотилии (КФл) прошел под Крымским мостом по Керченскому проливу и зашел в Черное море, сообщили в пресс-службе Черноморского флота (ЧФ). В сообщении указывается, что «в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения 15 кораблей Каспийской флотилии, в том числе три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения, совершили межфлотский переход из Каспийского в Черное море», передает ТАСС. Накануне отряд перешел в оперативное подчинение Черноморского флота и пополнил запасы топлива и продовольствия в порту Темрюк. После выхода из Керченского пролива корабли КФл направились в назначенный район, согласно плану проведения контрольной проверки за зимний период обучения. На пути по Волго-Донскому каналу протяженностью более 100 километров корабли преодолели 13 шлюзов, а также прошли Волгоград, Калач-на-Дону, Волгодонск, Семикаракорск. Экипажи катеров Каспийской флотилии во взаимодействии с силами Черноморского флота примут участие в зачетных морских учениях. По приказу командующего войсками Южного военного округа генерала армии Александра Дворникова для проверки готовности к отражению морских и воздушных десантов были привлечены подразделения морской пехоты и береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии. Контрольная проверка войск ЮВО за зимний период обучения проводится по утвержденному плану подготовки войск на 2021 год и направлена на повышение уровня боевой и оперативной подготовки войск и сил военного округа, совершенствование форм и способов проведения учений, занятий и тренировок с учетом складывающейся обстановки в границах ответственности. Ранее соединения ЮВО провели тактические учения в Крыму.