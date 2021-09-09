Ради ссоры с Россией власти Чехии приносят в жертву интересы детей

Школьное образование сотен детей стало жертвой российско-чешского дипломатического конфликта. Средняя школа при российском посольстве в Праге не смогла возобновить свою работу с 1 сентября, а ее посещали не столько дети дипломатов, сколько многочисленной русскоязычной диаспоры. Виной всему некрасивая закулисная интрига со стороны МИД Чехии.

Началась вся эта история еще весной после известного скандала со взрывами складов в Врбетице, массовой высылки дипломатов и охлаждения российско-чешских отношений до точки замерзания. Сразу после окончания учебного 2020-2021 года в мае чешская сторона лишила школу при посольстве РФ в Праге аккредитации.

Школа – структурное подразделение посольства РФ в Праге. Но находится она в отдельном здании и была построена в 1981 году по программе взаимного обмена школьными комплексами. С историко-культурной точки зрения она считается наследницей Русской земской школы, основанной еще эмигрантами первой волны, и в следующем году должна была отпраздновать 100-летие. Кстати, в далеком 1922 году школу открывал лично первый президент Чехословакии Томаш Масарик. И учатся там дети не только дипломатов (до эпидемии высылок во всех структурах посольства работало менее ста человек), но и дети многочисленной русскоязычной диаспоры в Праге и даже дети из стран СНГ, включая украинцев.

Из этого чехи первоначально сделали неожиданный вывод, что школа не может быть частью посольства, хотя ее статус прописан во всех межгосударственных соглашениях. Там даже на вывеске на здании написано: «Министерство иностранных дел РФ». По этой версии, озвученной в Праге в первое время после возникновения скандала, школа должна иметь международный статус, «аналогичный иным подобным учреждениям согласно законодательству Чешской Республики», а учителя должны иметь в Чехии вид на жительство и лицензию на работу. Но эта логическая цепочка продержалась недолго.

Учителя имели дипломатический статус (но не ранг), что связано с особенностью российского законодательства. Согласно статье 88 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года, образовательные услуги для граждан России за рубежом обеспечивают российские посольства. Персоналом школ при посольствах могут быть только сотрудники, аккредитованные в качестве членов административно-технического персонала дипмиссии. Это означает дипломатический статус и иммунитет.

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Чехи, с одной стороны, считают, что это неправильно, поскольку все остальные иностранные школы в Праге (их 18, включая японскую и американскую), хоть и считаются посольскими, учителей нанимают посторонних. Российский подход якобы нарушает Венскую конвенцию, хотя в ней ни слова нет про статус учителей посольских школ. С другой стороны, российские учителя, будучи по статусу дипломатическими работниками, попали под высылку и должны были до 1 июня покинуть Чехию. И все это свалилось на детей и их родителей в конце мая, буквально на следующий день после последнего звонка. До есть до сдачи ЕГЭ.

Любой родитель поймет масштаб катастрофы. Чехи сорвали сдачу экзаменов и превратили жизнь трех сотен детей и их родителей в ад. Дети, вернувшиеся в Россию, должны были срочно оформляться в какую-нибудь школу, чтобы просто получить аттестат. По данным газеты ВЗГЛЯД, по просьбе руководства российского МИДа директора московских школ шли им навстречу, но сама подготовка к сдаче этого экзамена пошла прахом.

Те же, кому ехать некуда, заметались по Праге в поисках альтернативы. В чешской столице этот выбор невелик. Есть еще чешско-русская школа Veda с двуязычным обучением и российская международная гимназия «Диалог». Но они – пансионы с проживанием, стоят много денег и имеют разные учебные планы.

Еще весной известные выпускники посольской школы написали в МИДы Чехии и России открытое письмо, но ответа из Праги не последовало. Отреагировала тогда только Мария Захарова и российское посольство. Но и на их заявления и ноты ответом была тишина. Стоит отметить, что на данный момент никакой прямой коммуникации между российским и чешским МИДами просто нет. Стороны обмениваются нотами через Facebook.

И надо сказать, что посольская школа была очень престижна. Туда очередь стояла. Отдельно стоит отметить, что когда стало понятно, что в новом учебном году школа может и не открыться, пражские мамочки продолжали записывать в школу своих детей-первоклашек. Как им запретишь? Никто и подумать не мог, что чехи продолжат доводить ситуацию до абсурда. В итоге те, кто записался в первый класс, тоже остались и без учебного года, и даже без первого звонка. В школу 1 сентября пришли только несколько ее бывших выпускников, принесли пару букетиков, как на кладбище.

Постепенно скандал стал приобретать не просто российско-чешский, но и международный характер. Чехам стали поступать сигналы из международных организаций и посольств других стран. Их обеспокоило то, что дети стали по сути безвинной жертвой дипломатического конфликта. Кроме того, родители рвут и мечут. Среди детей есть и чешские граждане.

Тогда чешский МИД опять, с одной стороны, предложил, чтобы учителя получили вид на жительство и разрешение на работу, но с другой – лишил их всех аккредитации. Это вообще было бессмысленное и невыполнимое предложение, поскольку к этому моменту большинство учителей уже покинули Чехию по квоте высылок.

Мотивы чешской стороны до конца августа оставались неясными. «Ответкой» на действия России это назвать было нельзя, поскольку школа при чешском посольстве в Москве закрылась еще в 2006 году по финансовым причинам. В Москве просто нет такого количества чешских детей, чтобы школу было рентабельно содержать. Теперь в этом помещении курсы чешского языка для всех желающих. И если чешская сторона постоянно заявляет, что жаждет восстановления отношений с РФ, то уничтожение школы и издевательство над детьми дружественным шагом не назовешь.

Проясняться ситуация стала буквально за несколько дней до 1 сентября. По данным газеты ВЗГЛЯД, чехи по неформальным каналам предложили, как они считали, «компромисс». Прага возвращает школе аккредитацию и соглашается на то, чтобы у учителей был дипломатический статус. То есть возвращает все как было до апреля-мая. Но в ответ российская сторона должна согласиться на равное по численности увеличение штата чешского посольства в Москве.

Речь идет о 15 позициях. То есть вся коллизия вокруг школы была придумана Прагой для того, чтобы вернуть к жизни посольство Чешской Республики в Москве, которое в результате высылок (начатых не Россией) практически обезлюдело. А дети (среди которых, кстати, есть и чешские граждане) просто под раздачу попали. При этом Москве предложено привезти в Прагу, условно, учителя химии, физрука и географа, а чехи в Москву, по их мысли, должны отправить полноценных дипломатов и офицеров.

31 августа российское посольство предприняло последнюю попытку. В соответствующей ноте говорилось:

«Призываем МИД Чехии отказаться от деструктивных действий, заложниками которых стали дети, и вернуть школе при посольстве возможность нормального функционирования. Решительно отвергаем безосновательное утверждение министерства иностранных дел Чехии, что российская сторона несет ответственность за прекращение работы средней школы при посольстве России в Чехии».

«Единственной причиной прекращения работы школы являются недружественные действия МИД Чехии, лишившего аккредитации ее учителей в рамках своего одностороннего решения о сокращении штата посольства. Вся ответственность за лишение учеников и их родителей законного права получать выбранное ими образование (закрепленного в том числе Международным пактом об экономических, социальных и культурных правах 1966 года) лежит на МИД Чехии». Источники газеты ВЗГЛЯД в посольстве РФ в Праге утверждают, что чисто технически к 1 сентября в школе все было готово к новому учебному году.

Чехи ответили 3 сентября (то есть уже после того, как должен был начаться учебный год). Чешский МИД снова через Facebook послал в сторону России ноту, в которой утверждал, что «Чехия не желает закрытия школы», но Москва, мол, сама виновата. Надо было соглашаться на чешский вариант «компромисса».

Кстати, чешские учителя в аналогичной школе в Москве до ее закрытия тоже имели дипломатический статус. В Вашингтоне на территории чешской дипмиссии работает школа American Sokol («Сокол» – это что-то вроде наших пионеров) – и никто не возмущается. Вообще школы при российских посольствах работают практически во всем мире, их учителя везде имеют аналогичный статус административно-технического персонала. И чешский инцидент – первый такой случай в истории.

Есть, правда, версия, что чешская сторона сперва сделала, а потом уже подумала и поняла, что случилось. Высылая весной дипломатов, в Праге посчитали количество дипработников, не вникая, кого конкретно и за что они высылают. А когда начался скандал, чехи сперва придумывали юридические оправдания, а затем предложили «компромисс» с целью вынудить Москву на увеличение численности дипломатов.

Сейчас ситуация выглядит неразрешимой. При этом чешская сторона продолжает через местные СМИ путем интервью ответственных сотрудников чешского МИДа обвинять в закрытии школы Россию. Это удобно, поскольку откровенно бесчеловечный характер этой игры демонстрирует, мягко говоря, не самые привлекательные стороны Чехии как государства. Даже американцы и британцы до манипуляций с детьми в дипломатических войнах не дошли.