Чехия – не просто вассал США

Отношения России и Чехии оказались на грани полного разрыва. Во многом поведение чехов объясняется следованием курсу США и НАТО. Однако лишать чехов собственной политической воли было бы неверным. У Чехии есть собственные причины идти на обострение отношений с Россией, собственная русофобская традиция, и их необходимо учитывать в выстраивании политики в отношении этой страны.

Отношения России и Чехии перешли почти все мыслимые пределы межгосударственного конфликта. И всё благодаря высылке 18 российских дипломатов и обвинениям России в том, что она отправила «Петрова и Боширова» взрывать полигон в 300 километрах от Праги. Мало того – глава чешского МИД Ян Гамачек сообщил об отвлекающем маневре. Мол, для того, чтобы усыпить бдительность России, он предложил приехать в Москву для переговоров о поставках вакцины «Спутник V» в его страну, хотя лететь никуда и не думал.

Резкая реакция России не заставила себя долго ждать. Из страны выслали 20 чешских дипломатов, что привело к параличу дипломатического представительства. Со своей стороны, чехи решили отстранить Росатом от участия в тендере на достройку двух энергоблоков АЭС в Дукованах. А мэрия Праги теперь требует от российского посольства вернуть городу часть территории, которую еще дипмиссия СССР получила в 1968 году. В общем, спираль противостояния потихоньку закручивается, и Россия наверняка сделает новый ответный шаг.

Зачем Чехии – вот так сразу рвать отношения с Россией? Наиболее часто звучащая версия выглядит примерно так. Чехия – страна, не имеющая своей политики и полностью зависимая от США. И раз американцы выслали 10 российских дипломатов, их чешские «вассалы» должны выслать еще больше. США в каких-то случаях можно заменить на НАТО или на Евросоюз. Факт в том, что никаких разумных доводов, кроме как угодить «хозяевам», просто не может прийти в голову. Ведь очевидно, что сама Чехия пользы тут получить не может.

Проведя в Чехии около года своей жизни, я могу частично признать ее обоснованность. Эту страну опутала целая сеть американских, немецких, евросоюзовских и натовских фондов. Они имеют огромное влияние на подготовку специалистов в чешских вузах, и даже в школы проникли. Нынешний и бывший главы МИД Чехии Томаш Петржичек и Ян Гамачек – яркая иллюстрация такого воздействия. Оба они прошли через такого рода программы. И трудно предположить, что в своей политике они после такой обработки не будут опираться на ЕС и НАТО.

В книжных магазинах Чехии обилие литературы, изданной такими фондами. В них рассказывается, что страна всегда принадлежала к Западу, а Советский Союз принес ей только страдания. Отношения к современной России частично формируют такие книги, частично – СМИ, тоже отчасти контролируемые иностранцами. И в ведущих чешских газетах или на телеканалах хорошие новости о России можно считать экзотикой. Россия изображается как наследница СССР, с которой Чехии явно не по пути.

Поэтому не стоит удивляться, что чешские министры, которым около (или чуть более) 40 лет, принимают такие решения. Для них европейская и евроатлантическая солидарность – вещь естественная. И если из США высылают российских дипломатов, то и Чехия должна поступить так же. Отмечу, что заклятыми русофобами ни Гамачек, ни Петржичек не являются, и даже памятник маршалу Коневу в Праге они сносить не собирались. Однако евроатлантическая солидарность – превыше всего.

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И если в тендере на достройку чешской АЭС в Дукованах участвуют США, Франция, Южная Корея и Россия – из проекта надо автоматом исключить Росатом. Россия для них – чужак, а наилучший кандидат – Франция как член сразу и ЕС, и НАТО. Кроме Дукован, в Чехии есть еще одна атомная станция советского образца – «Темелин». Можно предположить, что чешские власти уже задумываются над тем, как бы убрать с нее Ростатом и пустить туда – ну, наверное, других союзников по западному сообществу.

Кроме того, Чехию не отпускает социалистическое прошлое и родство русского и чешского языков. В силу этих обстоятельств ее чиновники просто стремятся доказать, что они не являются агентами России. И потому готовы идти на предельное обострение отношений с нами – лишь бы к ним не приклеивали ярлык агентов России. Благо, к двум последним президентам Чехии Вацлаву Клаусу и Милошу Земану из-за их стремления развивать отношения с нашей страной такой ярлык давно приклеили.

Однако не стоит списывать всё исключительно на желание понравиться «старшим партнерам» по ЕС и НАТО. Чехия – не самая маленькая и не самая бедная страна не только в мире, но и в Европе. Она прямо конкурирует с Россией на многих рынках вооружений. Она производит широкий спектр машиностроительной и нефтехимической продукции. Наша страна для чехов – и потенциальный рынок сбыта, и конкурент. И этого конкурента можно бы ослабить, сделать сговорчивее.

В политическом плане Чехия – страна тоже совсем не последняя. Например, она активно участвует в выработке политики ЕС на постсоветском пространстве. Она весьма деятельно участвовала в украинском Евромайдане, она отметилась и при попытках смены власти в Белоруссии в прошлом году. Наконец, она проявляет живой интерес и к российской внутренней политике, например, к делу Алексея Навального. Желание утвердить демократию в родственной по языку России у чехов вполне свое, никакие США и Германия его не навязывали.

Наконец, русофобия в Чехии – явление вполне укоренившееся. Ее корни лежат еще в начале XIX века, ее основателем можно считать деятеля чешского национального возрождения Йозефа Добровского. Он воспринимал Россию как страну, готовую задушить свободу других народов. Дополнительную опору это идейное направление получило в событиях 1968 года, которое считается символом «русского» подавления чешского движения к свободе. Его больше других олицетворял первый президент Чехии Вацлав Гавел.

Сегодня в Чехии три парламентские партии из девяти (ТОП09, гражданских демократов и христианских демократов) нельзя назвать иначе, как русофобскими. Они пользуются широкой поддержкой из-за рубежа, они представлены на всех уровнях власти, их люди явно есть в чешских спецслужбах. Их идеологию выразил бывший посол Чехии в России Петр Коларж: «Россия понимает только силу». И они делают всё, чтобы полностью разрушить отношения России и Чехии. И делают это сами, без указаний извне.

Что касается Евросоюза и НАТО, то и они являются не только «патронами» Чехии, но и инструментами ее внешней политики. Именно через них чехи пытаются продвигать свои интересы. Через них Чехия может ставить вопрос об ужесточении санкций, отмене «Северного потока – 2» и других не самых приятных России вещах. Чехия – не истеричная Польша или Прибалтика, она богаче их, и потому велик риск, что к ней прислушаются.

Так что перед нами – не просто «вассал» США, а страна, имеющая определенную степень самостоятельности. Чехия сама по себе представляет определенную угрозу для России, и данную угрозу необходимо брать в расчет. В то же время надо помнить, что в чешской политической элите есть противники разрыва с Россией, а кроме русофобской, в стране есть и русофильская традиция. И их надо по возможности поддерживать, чтобы пребывание Чехии в одном лагере с Польшей и Прибалтикой не затянулось слишком надолго.