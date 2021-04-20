Чехия – не просто вассал США

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НОВОСТЬ ЧАСА

Названы возможные причины протеста Колумбии из-за полета российского Ил-96

20 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 12:47  |  vz.ru
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Отказ от Росатома бьет по карману самой Чехии

Российские атомные технологии дешевле, чем западные DPA/ЮП/ТАСС
Политический конфликт между Россией и Чехией коснулся Росатома – строительства нового энергоблока АЭС «Дукованы». Чешская оппозиция уже давно пыталась найти повод убрать Россию из этого проекта. Лучших экономических условий не могли предложить ни американские, ни французские конкуренты. Что же потеряла Чехия? Подробности...
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К призыву закрыть Европу для россиян нужно отнестись серьезно

«Надо просто заморозить все визы, за исключением экстренных случаев. На кону стоит безопасность Европы. Хватит» Кирилл Кухмарь/ТАСС
Бывший президент Эстонии предложил опустить «железный занавес» между РФ и ЕС – заморозить все выданные россиянам визы и не выдавать новых. Это не просто пустая угроза – это расширение границ обсуждения того «ответа России», который готовят в Брюсселе по требованию Чехии, заявляющей о причастности «агентов ГРУ» к взрывам складов с боеприпасами. С визами или без, мы на пороге нового кризиса в отношениях с Западом. Подробности...
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Как Сталин сделал разведку элитой советской армии

Советская разведка далеко не сразу обрела свой легендарный облик Леонид Доренский/РИА «Новости»
19 апреля 1943 года нарком обороны СССР Иосиф Сталин издал приказ, благодаря которому сложилось все современное представление о войсковой разведке времен Великой Отечественной. Почему до этого времени разведка Красной армии показывала плачевные результаты – и какими мерами это положение было исправлено? Подробности...
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Угроза разорвать дипотношения с Россией нужна Киеву для банальной цели

На руках у Зеленского слишком плохие карты, чтобы играть иначе, кроме как через блеф Serg Glovny/ZUMA Wire/ТАСС
Фракция «Слуга народа» призвала президента Украины разорвать дипломатические отношения с Россией, провести всеобщую мобилизацию и разместить на территории страны военный контингент НАТО. Всё это выглядит как радикальное обострение отношений с Москвой – украинцы демонстрируют решимость на крайние меры. Однако призыв «слуг народа» совсем не то, чем кажется на первый взгляд. Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Чехия – не просто вассал США

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Чехия сама по себе представляет определенную угрозу для России, и данную угрозу необходимо брать в расчет. В то же время надо помнить, что в чешской политической элите есть противники разрыва с Россией, а кроме русофобской, в стране есть и русофильская традиция. Подробности...

Кубинскую стабильность ждут серьезные испытания

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Вместе с Раулем, которому скоро 90 лет, уходит эпоха Кастро – удивительное время Кубинской революции, которая разом вывела эту небольшую страну в топы глобальной большой политики. Подробности...
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Россия расчетливо ответила на американские санкции

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
В конце прошлой недели Москва ответила на введенные Вашингтоном санкции. И значительное число людей российское алаверды не устроило – ни тех, кто хотел мягче, ни тех, кто хотел жестче. Подробности...
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Россиян хотят лишить шенгенских виз

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В Великобритании похоронили принца Филиппа

В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
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Пожар уничтожил здание «Невской мануфактуры» в Петербурге

В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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21:35

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    Вадим Трухачёв

    Чехия – не просто вассал США

    Вадим Трухачёв
    политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
    		20 апреля 2021, 12:04

    Отношения России и Чехии оказались на грани полного разрыва. Во многом поведение чехов объясняется следованием курсу США и НАТО. Однако лишать чехов собственной политической воли было бы неверным. У Чехии есть собственные причины идти на обострение отношений с Россией, собственная русофобская традиция, и их необходимо учитывать в выстраивании политики в отношении этой страны.

    Отношения России и Чехии перешли почти все мыслимые пределы межгосударственного конфликта. И всё благодаря высылке 18 российских дипломатов и обвинениям России в том, что она отправила «Петрова и Боширова» взрывать полигон в 300 километрах от Праги. Мало того – глава чешского МИД Ян Гамачек сообщил об отвлекающем маневре. Мол, для того, чтобы усыпить бдительность России, он предложил приехать в Москву для переговоров о поставках вакцины «Спутник V» в его страну, хотя лететь никуда и не думал.

    Резкая реакция России не заставила себя долго ждать. Из страны выслали 20 чешских дипломатов, что привело к параличу дипломатического представительства. Со своей стороны, чехи решили отстранить Росатом от участия в тендере на достройку двух энергоблоков АЭС в Дукованах. А мэрия Праги теперь требует от российского посольства вернуть городу часть территории, которую еще дипмиссия СССР получила в 1968 году. В общем, спираль противостояния потихоньку закручивается, и Россия наверняка сделает новый ответный шаг.

    Зачем Чехии – вот так сразу рвать отношения с Россией? Наиболее часто звучащая версия выглядит примерно так. Чехия – страна, не имеющая своей политики и полностью зависимая от США. И раз американцы выслали 10 российских дипломатов, их чешские «вассалы» должны выслать еще больше. США в каких-то случаях можно заменить на НАТО или на Евросоюз. Факт в том, что никаких разумных доводов, кроме как угодить «хозяевам», просто не может прийти в голову. Ведь очевидно, что сама Чехия пользы тут получить не может.

    Проведя в Чехии около года своей жизни, я могу частично признать ее обоснованность. Эту страну опутала целая сеть американских, немецких, евросоюзовских и натовских фондов. Они имеют огромное влияние на подготовку специалистов в чешских вузах, и даже в школы проникли. Нынешний и бывший главы МИД Чехии Томаш Петржичек и Ян Гамачек – яркая иллюстрация такого воздействия. Оба они прошли через такого рода программы. И трудно предположить, что в своей политике они после такой обработки не будут опираться на ЕС и НАТО.

    Фото: YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

    В книжных магазинах Чехии обилие литературы, изданной такими фондами. В них рассказывается, что страна всегда принадлежала к Западу, а Советский Союз принес ей только страдания. Отношения к современной России частично формируют такие книги, частично – СМИ, тоже отчасти контролируемые иностранцами. И в ведущих чешских газетах или на телеканалах хорошие новости о России можно считать экзотикой. Россия изображается как наследница СССР, с которой Чехии явно не по пути.

    Поэтому не стоит удивляться, что чешские министры, которым около (или чуть более) 40 лет, принимают такие решения. Для них европейская и евроатлантическая солидарность – вещь естественная. И если из США высылают российских дипломатов, то и Чехия должна поступить так же. Отмечу, что заклятыми русофобами ни Гамачек, ни Петржичек не являются, и даже памятник маршалу Коневу в Праге они сносить не собирались. Однако евроатлантическая солидарность – превыше всего.

    И если в тендере на достройку чешской АЭС в Дукованах участвуют США, Франция, Южная Корея и Россия – из проекта надо автоматом исключить Росатом. Россия для них – чужак, а наилучший кандидат – Франция как член сразу и ЕС, и НАТО. Кроме Дукован, в Чехии есть еще одна атомная станция советского образца – «Темелин». Можно предположить, что чешские власти уже задумываются над тем, как бы убрать с нее Ростатом и пустить туда – ну, наверное, других союзников по западному сообществу.

    Кроме того, Чехию не отпускает социалистическое прошлое и родство русского и чешского языков. В силу этих обстоятельств ее чиновники просто стремятся доказать, что они не являются агентами России. И потому готовы идти на предельное обострение отношений с нами – лишь бы к ним не приклеивали ярлык агентов России. Благо, к двум последним президентам Чехии Вацлаву Клаусу и Милошу Земану из-за их стремления развивать отношения с нашей страной такой ярлык давно приклеили.

    Однако не стоит списывать всё исключительно на желание понравиться «старшим партнерам» по ЕС и НАТО. Чехия – не самая маленькая и не самая бедная страна не только в мире, но и в Европе. Она прямо конкурирует с Россией на многих рынках вооружений. Она производит широкий спектр машиностроительной и нефтехимической продукции. Наша страна для чехов – и потенциальный рынок сбыта, и конкурент. И этого конкурента можно бы ослабить, сделать сговорчивее.

    В политическом плане Чехия – страна тоже совсем не последняя. Например, она активно участвует в выработке политики ЕС на постсоветском пространстве. Она весьма деятельно участвовала в украинском Евромайдане, она отметилась и при попытках смены власти в Белоруссии в прошлом году. Наконец, она проявляет живой интерес и к российской внутренней политике, например, к делу Алексея Навального. Желание утвердить демократию в родственной по языку России у чехов вполне свое, никакие США и Германия его не навязывали.

    Наконец, русофобия в Чехии – явление вполне укоренившееся. Ее корни лежат еще в начале XIX века, ее основателем можно считать деятеля чешского национального возрождения Йозефа Добровского. Он воспринимал Россию как страну, готовую задушить свободу других народов. Дополнительную опору это идейное направление получило в событиях 1968 года, которое считается символом «русского» подавления чешского движения к свободе. Его больше других олицетворял первый президент Чехии Вацлав Гавел.

    Сегодня в Чехии три парламентские партии из девяти (ТОП09, гражданских демократов и христианских демократов) нельзя назвать иначе, как русофобскими. Они пользуются широкой поддержкой из-за рубежа, они представлены на всех уровнях власти, их люди явно есть в чешских спецслужбах. Их идеологию выразил бывший посол Чехии в России Петр Коларж: «Россия понимает только силу». И они делают всё, чтобы полностью разрушить отношения России и Чехии. И делают это сами, без указаний извне.

    Что касается Евросоюза и НАТО, то и они являются не только «патронами» Чехии, но и инструментами ее внешней политики. Именно через них чехи пытаются продвигать свои интересы. Через них Чехия может ставить вопрос об ужесточении санкций, отмене «Северного потока – 2» и других не самых приятных России вещах. Чехия – не истеричная Польша или Прибалтика, она богаче их, и потому велик риск, что к ней прислушаются.

    Так что перед нами – не просто «вассал» США, а страна, имеющая определенную степень самостоятельности. Чехия сама по себе представляет определенную угрозу для России, и данную угрозу необходимо брать в расчет. В то же время надо помнить, что в чешской политической элите есть противники разрыва с Россией, а кроме русофобской, в стране есть и русофильская традиция. И их надо по возможности поддерживать, чтобы пребывание Чехии в одном лагере с Польшей и Прибалтикой не затянулось слишком надолго.

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