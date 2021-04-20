Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

МИД назвал заход британских кораблей в Черное море попыткой напугать Россию

20 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 09:36  |  vz.ru
Разделы

Отказ от Росатома бьет по карману самой Чехии

Российские атомные технологии дешевле, чем западные DPA/ЮП/ТАСС
Политический конфликт между Россией и Чехией коснулся Росатома – строительства нового энергоблока АЭС «Дукованы». Чешская оппозиция уже давно пыталась найти повод убрать Россию из этого проекта. Лучших экономических условий не могли предложить ни американские, ни французские конкуренты. Что же потеряла Чехия? Подробности...
Перейти в раздел…

К призыву закрыть Европу для россиян нужно отнестись серьезно

«Надо просто заморозить все визы, за исключением экстренных случаев. На кону стоит безопасность Европы. Хватит» Кирилл Кухмарь/ТАСС
Бывший президент Эстонии предложил опустить «железный занавес» между РФ и ЕС – заморозить все выданные россиянам визы и не выдавать новых. Это не просто пустая угроза – это расширение границ обсуждения того «ответа России», который готовят в Брюсселе по требованию Чехии, заявляющей о причастности «агентов ГРУ» к взрывам складов с боеприпасами. С визами или без, мы на пороге нового кризиса в отношениях с Западом. Подробности...
Перейти в раздел…

Как Сталин сделал разведку элитой советской армии

Советская разведка далеко не сразу обрела свой легендарный облик Леонид Доренский/РИА «Новости»
19 апреля 1943 года нарком обороны СССР Иосиф Сталин издал приказ, благодаря которому сложилось все современное представление о войсковой разведке времен Великой Отечественной. Почему до этого времени разведка Красной армии показывала плачевные результаты – и какими мерами это положение было исправлено? Подробности...
Перейти в раздел…

Чехия изобрела свою замену британскому «хайли лайкли»

Посольство Чехии в Москве опустело EPA/Yuri Kochetkov/ТАСС
К вечеру 19 апреля в посольстве Чехии в Москве должно остаться ровно пять аккредитованных дипломатов. Таким стал ответ Москвы на высылку из Праги 18 российских дипломатов и заявления том, что «агенты ГРУ Петров и Боширов» устроили в Чехии военную диверсию. Почему чешские обвинения выглядят абсурдом и каковы могут быть реальные причины дипломатического скандала? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
Перейти в раздел…

Россия расчетливо ответила на американские санкции

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
В конце прошлой недели Москва ответила на введенные Вашингтоном санкции. И значительное число людей российское алаверды не устроило – ни тех, кто хотел мягче, ни тех, кто хотел жестче. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Правосудие англосаксов – это право сильного

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Рассматривая западную геополитику и юриспруденцию, не будем забывать ее исторические истоки. Как говорится, от осинки не родятся апельсинки. Рабовладельческое право может сколько угодно называть себя истинно демократическим. Суть его от этого не меняется. Подробности...
Обсуждение: 37 комментариев

Как Петербург стал «столицей расчлененки»

Анастасия Семенович
Анастасия Семенович, журналист, искусствовед
Время идет, культурной столице нужен апгрейд бренда. Что-то новое – не только для туристов, но и чтобы присутствовать в повестке неким цельным образом. Прозвучит цинично, но расчлененка вытеснила «культурность» на раз-два. Подробности...
Обсуждение: 36 комментариев
Перейти в раздел…

Россиян хотят лишить шенгенских виз

Украина шантажирует НАТО атомной бомбой

Обсуждение: 5 комментариев

Байден ввел против России «суперсанкции»

Перейти в раздел…

В Великобритании похоронили принца Филиппа

В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
Подробности...

Пожар уничтожил здание «Невской мануфактуры» в Петербурге

В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Французское вино спасают с помощью костров

Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
Подробности...
Перейти в раздел…
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
Подробности...
Перейти в раздел…
Почувствуете ли вы себя ущемленным в случае введения запрета для россиян посещать страны ЕС?
  • Да, я планировал посетить Европу

  • Нет, я не планировал посещать Европу
Возможно ли в перспективе выстраивание дружеских и партнерских отношений между Россией и США?
  • Да, в ближайшей перспективе

  • Да, в среднесрочной перспективе

  • Да, в далекой перспективе

  • Нет, никогда
Какая из стран больше заинтересована в проведении встречи Путина и Байдена?
  • Россия

  • США

  • Обе в равной степени
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: МИД назвал заход британских кораблей в Черное море попыткой напугать Россию
    МИД назвал действия Чехии в отношении России низкопробными Россия построит новую высокоорбитальную космическую станцию ВКС уничтожили до 200 готовивших теракты в Сирии боевиков Вице-премьер: Состояние МКС может привести к катастрофе
    МИД снова рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон на консультации Чехия исключила Росатом из кандидатов на строительство АЭС «Бессмертный полк» в День Победы пройдет в онлайн-формате Метеорологи рассказали о рекордно жарком годе за всю историю наблюдений
    В Чехии заявили, что взрывы на складах в Врбетице не были актом гостерроризма МИД отреагировал на требование Чехии отнять у РФ часть территории посольства Газпром предупредил о замедлении скорости заполнения европейских ПХГ Познер назвал преимущества российских женщин перед мужчинами

    территориальные претензии


    Власти Праги потребовали отнять у России часть территории посольства

    заявление фракции


    Партия Зеленского потребовала разорвать дипотношения с Россией

    блокировки и удаления


    В России завели дело на Google из-за злоупотреблений в YouTube

    Видео

    взрывы на арсенале во Врбетице


    Скандал с «агентами ГРУ» подставил под удар руководство Чехии

    москва – минск


    России придется ответить США на смертный приговор Лукашенко

    автомобильный рынок


    В России исчезает дешевый заменитель бензина

    полвека «Салюту-1»


    Как Россия сохранит присутствие в космосе без МКС

    ответный шаг


    Геворг Мирзаян: Россия расчетливо ответила на американские санкции

    апгрейд бренда


    Анастасия Семенович: Как Петербург стал «столицей расчлененки»

    римский образец


    Дмитрий Грунюшкин: Правосудие англосаксов – это право сильного

    специальный репортаж


    Как советская интеллигенция хранила тайну полета Гагарина

    на ваш взгляд


    Почувствуете ли вы себя ущемленным в случае введения запрета для россиян посещать страны ЕС?

    Отказ от Росатома бьет по карману самой Чехии

    Российские атомные технологии дешевле, чем западные    20 апреля 2021, 08:50
    Фото: DPA/ЮП/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Политический конфликт между Россией и Чехией коснулся Росатома – строительства нового энергоблока АЭС «Дукованы». Чешская оппозиция уже давно пыталась найти повод убрать Россию из этого проекта. Лучших экономических условий не могли предложить ни американские, ни французские конкуренты. Что же потеряла Чехия?

    Власти Чехии исключили Росатом из числа участников тендера на расширение чешской атомной электростанции «Дукованы», которая была сооружена в 1985-1987 годах по советскому проекту, заявил местный Минпромторг. Поводом стал политический скандал с выдворением российских и как ответные действия – чешских дипломатов. Это политическое решение – и принималось оно в Вашингтоне, а не в Праге, считает главный редактор портала Atominfo.ru Александр Уваров.

    Призывы ряда оппозиционных чешских политиков не допустить к атомному проекту российскую и китайскую компании звучали задолго до текущего скандала. Китайцев выдворить было несложно, а вот Росатом – еще как сложно.

    Проект является лакомым куском в Европе в свете отказа большинства европейских стран от атомной энергетики после аварии на японской «Фукусуме». Поэтому строить новые энергоблоки в Чехии хотят все компании, которые умеют это делать. А таких в мире немного. В частности, заявки на участие подали американская компания Westinghouse, китайская China General Nuclear Power, французская EdF (приобрела значительную часть активов французской Areva), южнокорейская KHNP и, конечно, Росатом.

    Российская компания в этой конкурентной борьбе выигрывала с экономической точки зрения. Лучшего предложения, чем предлагает Росатом, никто предложить просто не может. И дело не в безопасности атомных энергоблоков – это само собой разумеется. А в деньгах.

    И главной проигравшей стороной будет Чехия, которая не допускает к тендеру наиболее опытных участников – китайскую CGN и Росатом, которые имеют наибольший опыт строительства современных атомных энергоблоков поколения «3+», говорит Уваров.

    Проект предполагает строительство нового энергоблока мощностью 1200 мегаватт установленной мощности на замену двум из четырех действующих энергоблоков, построенных в советские 80-е годы. Победитель тендера должен быть определен не позднее 2024 года. Само строительство блока должно быть начато в 2029 году, а завершиться в 2036 году.

    Главное конкурентное преимущество Росатома – это возможность предложить свои технологии и услуги по более низкой цене, чем западные конкуренты,

    говорит старший эксперт фонда «Институт энергетики и финансов» (ФИЭФ) Сергей Кондратьев. Капитальные вложения в строительство одного энергоблока установленной мощностью 1200 мегаватт Чехия оценивает в 6 млрд евро, то есть 5 тыс. евро на киловатт установленной мощности. Росатом же построил АЭС в Белоруссии из двух энергоблоков установленной мощностью каждый по 1200 мегаватт (в сумме 2400 мегаватт) за 6 млрд долларов, или за 3 млрд долларов за один энергоблок. Это более чем в два раза дешевле, чем готова заплатить Чехия. «Не факт, что Росатом реализовал бы проект для Чехии вдвое дешевле заявленной суммы. Однако этот пример показывает, что Росатом может построить атомную электростанцию за 3-3,5 тыс. евро за киловатт установленной мощности. Американская и европейские компании, скорее всего, могут предложить минимум 5 тыс. евро за киловатт установленной мощности», – говорит Сергей Кондратьев.

    Когда речь идет о строительстве реакторов нового поколения «3+», то цена является ключевым вопросом. «Потому что на капитальные затраты может приходиться от 70% и больше расходов за весь жизненный цикл работы АЭС (за исключением затрат на вывод станции из строя). Если подрядчик может предложить снижение капзатрат даже на 5-10% – это уже очень серьезно влияет на себестоимость производимой электроэнергии», – поясняет собеседник.

    Также у западных компаний могут возникнуть сложности с финансированием строительства. «Росатом, в отличие от них, может привлечь межправительственный кредит по достаточно низкой ставке и покрыть за счет кредита до 70-80% от стоимости проекта. Сомневаюсь, что у американской и французской компаний есть такие возможности», – говорит собеседник.

    Еще один плюс в том, что Росатом является владельцем местной компании Skoda JS, которая производит оборудование для ядерной энергетики.

    «Росатом при выигрыше в тендере мог бы обеспечить заказами чешского производителя и создать реальные рабочие места. Другие участники тендера, скорее всего, уведут заказы за рубеж»,

    – говорит отраслевой эксперт.

    Еще одно преимущество Росатома в том, что это единственная компания в мире, которая обладает технологиями на всех этапах строительства АЭС – от проектных работ, производства необходимого оборудования и заканчивая захоронением отработанного топлива. Только Росатом может делать подобные проекты под ключ.

    «Благодаря этому Росатом – более сильный игрок в атомной сфере. Он может обеспечить выполнение заявленных сроков строительства АЭС. Достижимый для него срок – это 70-80 месяцев. И перед глазами пример работы французской Areva, которая выиграла тендер на строительство АЭС «Олкилуото-3» в Финляндии еще в 2003 году. Заявленные сроки строительства в шесть лет превращаются в десятилетия (новый срок ввода в эксплуатацию – 2022 год – прим. ВЗГЛЯД). А американская компания в Европе вообще ничего не строила, поэтому не с чем сравнивать», – объясняет слабые стороны конкурентов эксперт.

    У западных компаний часто еще и смета вырастает во время работ, тогда как Росатом держит планку и здесь. Четким выполнением сметы отличаются также китайцы.

    Однако китайская компания строит АЭС по лицензиям американских и европейских компаний. У китайцев есть собственные технологии, но по ним они строят пока только у себя в стране. В мировом масштабе Китай – новый игрок, и ему еще не так сильно доверяют. У корейцев ситуация похожая. Если они выиграют тендер, то будут строить АЭС по лицензии американской компании Westinghouse.

    Собственно, сама американская компания, рассказывает собеседник, самостоятельно уже давно не строила новые АЭС. Их возводят в основном по лицензии другие компании (например, в Китае). Когда-то Westinghouse был крупным холдингом, но после банкротства компания обмельчала. «Теперь это скорее проектная компания, которая для работ нанимает подрядчиков в Китае, Европе и США», – говорит Кондратьев. Французская Areva также не в состоянии все работы выполнить самостоятельно, а привлекает подрядчиков. Все это создает риски для срыва сроков строительства и выхода за пределы сметы, чем грешат западные компании.

    Впрочем, Кондратьев не спешит еще списывать со счетов Росатом. Чехия отличается тем, что долго тянет с тендерами и проектами в атомной сфере. Старт строительства нового энергоблока в Чехии на АЭС «Дукованы» намечен на 2029 год. К тому времени ситуация еще может измениться.

    Для Росатома потеря этого контракта не критична. У него довольно большой портфель заказов, в частности, контракты с Турцией, Бангладеш, Китаем и Индией. Строятся АЭС и в России, например, Курская АЭС-2 и Смоленская АЭС. «Чешский проект не является сверхважным для Росатома. Хотя получить контракт в Европе – это престижно. Но он вполне способен обеспечить себя заказами в азиатском и африканском регионах, где спрос на энергию будет расти очень быстро», – заключает Кондратьев.

    Если чехи за ближайшие годы так и не одумаются, то можно будет сравнить как будет идти расширение атомной электростанции «Пакш» в Венгрии силами Росатома и как будет реализовывать проект в Чехии его конкурент. 

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •