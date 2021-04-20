Отказ от Росатома бьет по карману самой Чехии

Политический конфликт между Россией и Чехией коснулся Росатома – строительства нового энергоблока АЭС «Дукованы». Чешская оппозиция уже давно пыталась найти повод убрать Россию из этого проекта. Лучших экономических условий не могли предложить ни американские, ни французские конкуренты. Что же потеряла Чехия?

Власти Чехии исключили Росатом из числа участников тендера на расширение чешской атомной электростанции «Дукованы», которая была сооружена в 1985-1987 годах по советскому проекту, заявил местный Минпромторг. Поводом стал политический скандал с выдворением российских и как ответные действия – чешских дипломатов. Это политическое решение – и принималось оно в Вашингтоне, а не в Праге, считает главный редактор портала Atominfo.ru Александр Уваров.

Призывы ряда оппозиционных чешских политиков не допустить к атомному проекту российскую и китайскую компании звучали задолго до текущего скандала. Китайцев выдворить было несложно, а вот Росатом – еще как сложно.

Проект является лакомым куском в Европе в свете отказа большинства европейских стран от атомной энергетики после аварии на японской «Фукусуме». Поэтому строить новые энергоблоки в Чехии хотят все компании, которые умеют это делать. А таких в мире немного. В частности, заявки на участие подали американская компания Westinghouse, китайская China General Nuclear Power, французская EdF (приобрела значительную часть активов французской Areva), южнокорейская KHNP и, конечно, Росатом.

Российская компания в этой конкурентной борьбе выигрывала с экономической точки зрения. Лучшего предложения, чем предлагает Росатом, никто предложить просто не может. И дело не в безопасности атомных энергоблоков – это само собой разумеется. А в деньгах.

И главной проигравшей стороной будет Чехия, которая не допускает к тендеру наиболее опытных участников – китайскую CGN и Росатом, которые имеют наибольший опыт строительства современных атомных энергоблоков поколения «3+», говорит Уваров.

Проект предполагает строительство нового энергоблока мощностью 1200 мегаватт установленной мощности на замену двум из четырех действующих энергоблоков, построенных в советские 80-е годы. Победитель тендера должен быть определен не позднее 2024 года. Само строительство блока должно быть начато в 2029 году, а завершиться в 2036 году.

Главное конкурентное преимущество Росатома – это возможность предложить свои технологии и услуги по более низкой цене, чем западные конкуренты,

говорит старший эксперт фонда «Институт энергетики и финансов» (ФИЭФ) Сергей Кондратьев. Капитальные вложения в строительство одного энергоблока установленной мощностью 1200 мегаватт Чехия оценивает в 6 млрд евро, то есть 5 тыс. евро на киловатт установленной мощности. Росатом же построил АЭС в Белоруссии из двух энергоблоков установленной мощностью каждый по 1200 мегаватт (в сумме 2400 мегаватт) за 6 млрд долларов, или за 3 млрд долларов за один энергоблок. Это более чем в два раза дешевле, чем готова заплатить Чехия. «Не факт, что Росатом реализовал бы проект для Чехии вдвое дешевле заявленной суммы. Однако этот пример показывает, что Росатом может построить атомную электростанцию за 3-3,5 тыс. евро за киловатт установленной мощности. Американская и европейские компании, скорее всего, могут предложить минимум 5 тыс. евро за киловатт установленной мощности», – говорит Сергей Кондратьев.

Когда речь идет о строительстве реакторов нового поколения «3+», то цена является ключевым вопросом. «Потому что на капитальные затраты может приходиться от 70% и больше расходов за весь жизненный цикл работы АЭС (за исключением затрат на вывод станции из строя). Если подрядчик может предложить снижение капзатрат даже на 5-10% – это уже очень серьезно влияет на себестоимость производимой электроэнергии», – поясняет собеседник.

Также у западных компаний могут возникнуть сложности с финансированием строительства. «Росатом, в отличие от них, может привлечь межправительственный кредит по достаточно низкой ставке и покрыть за счет кредита до 70-80% от стоимости проекта. Сомневаюсь, что у американской и французской компаний есть такие возможности», – говорит собеседник.

Еще один плюс в том, что Росатом является владельцем местной компании Skoda JS, которая производит оборудование для ядерной энергетики.

«Росатом при выигрыше в тендере мог бы обеспечить заказами чешского производителя и создать реальные рабочие места. Другие участники тендера, скорее всего, уведут заказы за рубеж»,

– говорит отраслевой эксперт.

Еще одно преимущество Росатома в том, что это единственная компания в мире, которая обладает технологиями на всех этапах строительства АЭС – от проектных работ, производства необходимого оборудования и заканчивая захоронением отработанного топлива. Только Росатом может делать подобные проекты под ключ.

«Благодаря этому Росатом – более сильный игрок в атомной сфере. Он может обеспечить выполнение заявленных сроков строительства АЭС. Достижимый для него срок – это 70-80 месяцев. И перед глазами пример работы французской Areva, которая выиграла тендер на строительство АЭС «Олкилуото-3» в Финляндии еще в 2003 году. Заявленные сроки строительства в шесть лет превращаются в десятилетия (новый срок ввода в эксплуатацию – 2022 год – прим. ВЗГЛЯД). А американская компания в Европе вообще ничего не строила, поэтому не с чем сравнивать», – объясняет слабые стороны конкурентов эксперт.

У западных компаний часто еще и смета вырастает во время работ, тогда как Росатом держит планку и здесь. Четким выполнением сметы отличаются также китайцы.

Однако китайская компания строит АЭС по лицензиям американских и европейских компаний. У китайцев есть собственные технологии, но по ним они строят пока только у себя в стране. В мировом масштабе Китай – новый игрок, и ему еще не так сильно доверяют. У корейцев ситуация похожая. Если они выиграют тендер, то будут строить АЭС по лицензии американской компании Westinghouse.

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Собственно, сама американская компания, рассказывает собеседник, самостоятельно уже давно не строила новые АЭС. Их возводят в основном по лицензии другие компании (например, в Китае). Когда-то Westinghouse был крупным холдингом, но после банкротства компания обмельчала. «Теперь это скорее проектная компания, которая для работ нанимает подрядчиков в Китае, Европе и США», – говорит Кондратьев. Французская Areva также не в состоянии все работы выполнить самостоятельно, а привлекает подрядчиков. Все это создает риски для срыва сроков строительства и выхода за пределы сметы, чем грешат западные компании.

Впрочем, Кондратьев не спешит еще списывать со счетов Росатом. Чехия отличается тем, что долго тянет с тендерами и проектами в атомной сфере. Старт строительства нового энергоблока в Чехии на АЭС «Дукованы» намечен на 2029 год. К тому времени ситуация еще может измениться.

Для Росатома потеря этого контракта не критична. У него довольно большой портфель заказов, в частности, контракты с Турцией, Бангладеш, Китаем и Индией. Строятся АЭС и в России, например, Курская АЭС-2 и Смоленская АЭС. «Чешский проект не является сверхважным для Росатома. Хотя получить контракт в Европе – это престижно. Но он вполне способен обеспечить себя заказами в азиатском и африканском регионах, где спрос на энергию будет расти очень быстро», – заключает Кондратьев.

Если чехи за ближайшие годы так и не одумаются, то можно будет сравнить как будет идти расширение атомной электростанции «Пакш» в Венгрии силами Росатома и как будет реализовывать проект в Чехии его конкурент.

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