Взгляд
7 августа, пятница  |  Последнее обновление — 13:30  |  vz.ru
Разделы

Запуск Белорусской АЭС меняет энергетическую карту Европы

Строители успешно возвели Белорусскую АЭС, несмотря на политическое противодействие ряда стран Виктор Толочко/РИА Новости
Россия завершает строительство важнейшего для энергетики Восточной Европы проекта – Белорусской атомной электростанции. «На энергоблоке № 1 Белорусской АЭС началась загрузка ядерного топлива», говорится в официальном заявлении госкорпорации «Росатом». Почему Литва всячески противилась возведению станции – и все равно будет вынуждена покупать ее электричество? Подробности...
Перейти в раздел…

Госдеп открыто ищет в России предателей родины

Свою спамовую рассылку Госдеп организовал в духе примитивных кибермошенников facebook.com/rewardsforjustice
Россияне начали массово получать СМС-посулы в 10 млн долларов за информацию о «вмешательстве в американские выборы». Деньги обещает Госдеп, а рассылка проводится с помощью спамовых программ. В нашем МИДе уже назвали происходящее «бесцеремонным вмешательством». Надо ли наказывать за государственную измену тех россиян, кто польстится на награду и побежит стучать в посольство США? Подробности...
Перейти в раздел…

Как Россия окончательно разгромила Швецию

Русские галеры стали одним из главных инструментов победы при Гренгаме Франсуа Перро "Бой при Гренгаме"
Ровно 300 лет назад состоялось сражение, которое окончательно утвердило Россию как одну из самых могущественных империй. Речь идет о битве при Гренгаме 7 августа 1720 года, в ходе которой галеры русского флота нанесли жестокое поражение шведской эскадре. Поражение было настолько обидным, что сегодня в Швеции сочиняют лживые легенды об этом сражении. Подробности...
Перейти в раздел…

Взрыв в Бейруте обнажил важнейшую уязвимость мировой экономики

Морской порт был воротами Ливана во внешний мир. Теперь он попросту не существует Валерий Мельников/РИА «Новости»
Катастрофа в Бейруте, судя по всему, только начало гигантской гуманитарной трагедии. Все дело в том, что чудовищный взрыв полностью разрушил то, на чем держалась практически вся связь Ливана с внешним миром, а именно морской порт. Почему морские порты и морские коммуникации так важны для выживания Ливана – и в целом для современной цивилизации? Подробности...
Перейти в раздел…

Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
Перейти в раздел…

Пещерные новации в старом театре

Максим Соколов, публицист
Умирание старого и рождение нового может происходить с разной степенью приличия. Конечно, лицедеи – цех задорный, но все же порой бывает и пристойнее. Однако с «Современником» этого не получилось. Подробности...

«Испанский Горбачёв» превзошел президента СССР

Никита Коваленко, политический обозреватель
Эмиграция монарха, пусть даже бывшего, из собственной страны – ситуация из ряда вон выходящая в любые времена, обычно связанная с внутренним или внешним конфликтом. Вот и сейчас отъезд почетного короля Хуана Карлоса I из Испании вызвал бурный резонанс. Подробности...

Не отнимайте у детей книги для взрослых

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Люди делятся всего на две категории – те, кто читает книги, и те, кто нет. Остальные расовые различия совершенно не важны. Мое поколение еще как-то старалось передать детям уважение к книгам и привычку читать. У них, детей, это получается уже хуже. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
Перейти в раздел…

Лукашенко нашел неожиданного союзника

Катастрофа в Бейруте: главное

За что ненавидят «Северный поток – 2»

Перейти в раздел…

Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
Подробности...

Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
Подробности...

Лесные пожары охватили Калифорнию

Более 8 тыс. га охвачено лесными пожарами в Калифорнии. Из-за быстрого распространения огня экстренно эвакуируют тысячи человек. Пожар, которому присвоили имя Эппл, начался в пятницу в полдень и продолжается уже третий день. В тушении участвует примерно 1,3 тыс. пожарных
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Как Минск поступит с задержанными в Белоруссии россиянами?
  • Выдаст России

  • Выдаст Украине

  • Будет судить в Белоруссии

  • Отпустит
Какими должны быть отношения между Россией и Белоруссией?
  • Братскими

  • Партнерскими

  • Союзными

  • Нейтральными
Как вы оцениваете свой уровень владения иностранным языком?
  • Свободно владею

  • Могу объясниться в бытовых ситуациях

  • Читаю со словарем

  • Не владею иностранным языком
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Шарий: Организовать провокацию СБУ против россиян в Белоруссии помогло еще одно государство
    Лукашенко заявил о сигнале с Украины о проникновении «боевиков» В Крыму ответили Лукашенко, почему Киев не стал воевать за полуостров Свидетель объяснил мат в адрес Ефремова после ДТП Началась загрузка ядерного топлива в реактор Белорусской АЭС
    Эксперт: В провокации с задержанием россиян замешаны СБУ и КГБ Белоруссии Украина заявила о доминировании в «минском» и «нормандском» форматах Минюст США подал иски против Коломойского Ликвидированный в Ингушетии боевик оказался чемпионом Азии по вольной борьбе
    Пушков: Лукашенко воспользовался провокацией СБУ для обострения отношений с Россией Грузинская оппозиция пообещала вернуться в Абхазию и Южную Осетию Установлена причина смерти подростка в захваченном схимонахом Сергием монастыре Инфекционист оценил предсказание Билла Гейтса о «катастрофе страшнее коронавируса»

    «блестящая операция»


    Погребинский: Раскол между Минском и Москвой – большой успех украинских спецслужб по заказу США

    громкое дело


    Добровинский отреагировал на «раздвоение личности» у Ефремова

    «сокрушительный ответ»


    Раскрыты условия нанесения Россией ядерного удара

    Видео

    Лукашенко и Антилукашенко


    В Белоруссии Россия поставит на победителя

    Взрыв в порту Бейрута


    Плавучая бомба из Батуми разрушила экономику Ливана

    российский газопровод


    «Северный поток – 2» достроят корабли таинственных судовладельцев

    социальная сеть


    США цинично крадут символ технологических достижений Китая

    подмена понятий


    Алексей Алешковский: Закон Черномырдина в действии

    где деньги


    Глеб Простаков: Россия мучительно деофшоризирует себя

    конец постмодерна


    Андрей Бабицкий: Дискриминация белого гетеросексуального большинства не вечна

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Как Минск поступит с задержанными в Белоруссии россиянами?

    Запуск Белорусской АЭС меняет энергетическую карту Европы

    Строители успешно возвели Белорусскую АЭС, несмотря на политическое противодействие ряда стран    7 августа 2020, 13:16
    Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
    Текст: Алексей Анпилогов

    Россия завершает строительство важнейшего для энергетики Восточной Европы проекта – Белорусской атомной электростанции. «На энергоблоке № 1 Белорусской АЭС началась загрузка ядерного топлива», говорится в официальном заявлении госкорпорации «Росатом». Почему Литва всячески противилась возведению станции – и все равно будет вынуждена покупать ее электричество?

    Строительство Белорусской АЭС, которое ведет российский концерн «Росатом», вышло на финишную прямую. В пятницу началась загрузка ядерного топлива в реактор – в его активную зону будут помещены 163 тепловыделяющие сборки (ТВС). После успешного завершения загрузки в реакторе возникнут условия для начала самоподдерживающейся ядерной реакции, что позволит вывести станцию на минимальный уровень мощности.

    Такая операция называется физическим пуском реактора и служит для окончательной проверки всех его систем перед подключением к электрическим сетям. Это значит, что уже к концу нынешнего или к началу следующего года можно ожидать подключения станции к электрическим сетям Белоруссии.

    Третья попытка

    Впервые идея о постройке АЭС на территории Белоруссии возникла еще в начале 1970-х годов, когда в тогдашней Белорусской ССР хотели построить станцию с реакторами РБМК «чернобыльского» типа. В качестве естественного охладителя предполагалось использовать озеро Снуды, расположенное на севере Витебской области БССР. Однако начальные геологические исследования выявили, что грунты возле Снуды малопригодны для возведения капитальных строений станции. В результате стройка была перенесена на несколько десятков километров на запад, на территорию Литовской ССР, где была построена Игналинская АЭС, теперь уже выведенная из эксплуатации.

    Второй раз Белорусская ССР могла получить АЭС в середине 1980-х годов, когда существовал проект постройки новой АЭС в районе города Руденска, недалеко от Минска. Однако тут также не обошлось без Чернобыля. После катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году в республике начались выступления против строительства АЭС в непосредственной близости от Минска, после чего проект на площадке в Руденске был отменен.

    И, наконец, в третий раз к идее постройки атомной станции в Белоруссии вернулись уже в 1990-е годы, после получения независимости. Однако тяжелое экономическое положение Белоруссии и России долго не позволяло осуществить уже давно назревший проект.

    По веселой иронии судьбы в качестве места под строительство будущей Белорусской АЭС была выбрана площадка вблизи белорусского города Островец, расположенная в 80 километрах от закрытой спустя год в Литве Игналинской АЭС. Кроме этого, Литва оказалась недовольна тем, что площадка будущей Белорусской АЭС оказалась в непосредственной близости ее столицы, Вильнюса.

    Соглашение о строительстве Белорусской атомной станции (БелАЭС) было подписано во время визита председателя правительства России Владимира Путина в Минск в декабре 2011 года. Соглашение предусматривало кредитование постройки со стороны России, генеральным подрядчиком стройки выступила российская компания «Атомстройэкспорт», входящая в структуру Росатома. Работы начались практически сразу, в конце 2011 года на площадке в Островце началась первая выемка грунта. Постройка БелАЭС стартовала.

    Баба Яга – против!

    Уже после начала постройки БелАЭС стало ясно, что соседняя Литва не сможет осуществить постройку замещающей атомной станции взамен выведенной из эксплуатации Игналинской АЭС – против ее постройки высказались граждане страны на проведенном референдуме. Поэтому, исходя из экономической логики, у Литвы должна была возникнуть потребность в покупке дешевой электроэнергии, которую могла предложить БелАЭС, расположенная в непосредственной близости от Литвы.

    Однако «литовский вектор» для экспорта электроэнергии с БелАЭС был вскорости уничтожен. Литовские власти сначала отметились целым рядом резких политических заявлений по поводу постройки АЭС, а потом дошли до того, что законодательно запретили весь импорт электроэнергии из Белоруссии.

    Вместо этого Литва решила заменить «почившую в бозе» Игналинскую АЭС подводным кабелем NordBalt, который связал Литву со Швецией по дну Балтийского моря. Решение это оказалось чисто политическим и не несло никакого экономического смысла – только на прокладку подводного кабеля пришлось потратить более полумиллиарда евро.

    Не говоря уже о том, что Швеция стала продавать электроэнергию Литве по самому высокому тарифу, понимая, что больше Литве брать столь необходимые ей киловатт-часы просто негде. Особенно же смешным фактом стало то, что никакого «отказа от ядерной энергии» не произошло: 40% электроэнергии в Швеции производится... на АЭС!

    Вторым проектом, который был призван хоть как-то решить проблему «запрета БелАЭС», стало сооружение интерконнектора LitPol между Литвой и Польшей, на который Литве пришлось потратить еще около 350 млн евро. В этом начинании тоже ничего «инновационного» не было и в помине – Польша до сих пор получает около 80% электроэнергии от сжигания каменного и бурого угля, за что ее даже прозвали в Евросоюзе «грязной Золушкой Европы». Причем, что показательно, Польша отнюдь не рассчитывает только на «зеленые» источники: в планах Варшавы значится постройка современной АЭС, которой хотят заменить дымящие парниковыми газами и сажей угольные блоки.

    Поэтому сегодня Белоруссии в вопросе экспорта электроэнергии с БелАЭС надо учитывать такую деструктивную позицию Вильнюса: Литва уже «назло бабушке» окончательно отморозила себе не только уши, но и остатки разума. Кроме того, Литва добилась аналогичного заявления о бойкоте БелАЭС от соседней Польши, посулив последней закупки польской электроэнергии по LitPol.

    А вот другие соседи Белоруссии пока что отнюдь не спешат с обязывающими заявлениями – Латвия, Эстония и Финляндия так и не подтвердили своего участия в бойкоте БелАЭС. Кроме того, гипотетически Белоруссия может легко выйти на общий энергорынок Евросоюза – ни Литва, ни Польша, согласно правилам ЕС, не могут препятствовать транзиту белорусской электроэнергии, если Минск захочет торговать ею на открытом рынке, например, через механизм специализированной энергобиржи Nord Pool.

    Судя по всему, Евросоюз не против такого сценария, особенно на фоне закрытия АЭС в Германии – дешевая атомная энергия жизненно необходима для балансировки непостоянных и дорогих «зеленых» источников. Поэтому пока что все усилия Литвы добиться полного запрета поставок белорусской электроэнергии на рынок ЕС потерпели крах.  

    Ну а самым комичным является то, что из-за особенностей биржевого механизма Евросоюза Литва де-факто не сможет избежать покупки электроэнергии с БелАЭС – просто она будет вынуждена покупать ее через посредников. Например, через ту же Польшу, которая просто будет выступать транзитным хабом по перераспределению потоков электроэнергии. В том числе поставляя «атомные киловатт-часы» через построенный якобы «в обход» БелАЭС на кровные деньги Литвы интерконнектор LitPol.

    Национальный интерес

    Белорусская АЭС будет запущена в два этапа: первый энергоблок должен быть подключен к сети национальной электрической сети в первом квартале 2021 года, а второй – годом позже, в первом квартале 2022 года. На полной мощности два энергоблока АЭС смогут выдавать чуть меньше 2400 МВт мощности – на станции установлены два реактора ВВЭР-1200, которые относятся к третьему поколению ядерных реакторов и могут обеспечивать до 1200 МВт электрической мощности каждый.

    Стоит напомнить, что постройка БелАЭС стартовала в тот момент, когда цена природного газа просто зашкаливала. Тогда к его широкому использованию перешли Индия и Китай, а Япония была вынуждена нарастить импорт сжиженного природного газа из-за катастрофы на АЭС Фукусима. Высокие мировые цены на газ сказывались и на Белоруссии – в 2011 году Минск платил Газпрому по 265 долларов за 1000 м³ газа, что составляло исторически самую высокую цену.

    Нынешняя ситуация со сверхнизкими ценами на газ тогда выглядела несбыточной мечтой, поэтому постройка АЭС окупалась без каких-либо вопросов. Ввод БелАЭС в эксплуатацию позволял Белоруссии сократить импорт газа на 6 млрд м³ в год из общего потребления в 20 млрд м³ газа.

    Сегодня Белоруссия ежегодно потребляет около 36-37 млрд киловатт-часов электроэнергии в год, и на 95% эта энергия вырабатывается из российского газа. После запуска Белорусской АЭС на ней будет вырабатываться дополнительно 18 млрд киловатт-часов электроэнергии, что будет составлять около 50% национального потребления. Поэтому, вне зависимости от перспектив экспорта электроэнергии с новой АЭС, Белоруссия сможет в значительной мере уйти от использования природного газа для производства электроэнергии.

    Возможно, сейчас этот шаг и выглядит не столь экономически выгодным, но стоит вспомнить, что цена на природный газ уже не раз в истории испытывала резкие и болезненные подъемы. Поэтому решение о постройке собственной атомной станции – это в первую очередь вопрос энергетической устойчивости и безопасности Белоруссии, а отнюдь не желание «быстро заработать» на объективных проблемах не столь дальновидных соседей Минска.

    В добрый путь, БелАЭС! Тебя ждали очень долго, но в итоге ты появилась на карте – и останешься на ней еще минимум полвека.


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •