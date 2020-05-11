Россия и Белоруссия достигли понимания по корректировке кредита на БелАЭС

Белоруссия ведет с российской стороной работы по корректировке условий кредитного соглашения на строительство Белорусской АЭС, заявил замминистра энергетики Михаил Михадюк.

«В связи со смещением сроков ввода первого-второго энергоблоков ... сегодня с российской стороной ведется работа по корректировке условий кредитного соглашения», – цитирует ТАСС Михадюка.

По его словам, корректировка включает в себя сроки выборки белорусской стороной кредитных ресурсов и смещение сроков погашения. Переговоры затрагивают и размер процентной ставки для Белорусси.

«Понимание с российской стороны есть, но документы еще не подписаны, находятся в стадии окончательного согласования и прохождения внутригосударственных процедур – с одной и с другой стороны», – заявил Михадюк.

Также замглавы Минэнерго отметил, что физический пуск первого энергоблока БелАЭС планируется начать в июле 2020 года, это будет означать начало загрузки ядерного топлива.

Ранее сейм Литвы принял резолюцию, в которой призвал Европейски союз ввести санкции в отношении России и Белоруссии в связи со строительством БелАЭС и принять меры по недопущению попадания электроэнергии из Белоруссии на рынок электроэнергии Литвы.

Напомним, Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве, считая электростанцию угрозой безопасности.

В феврале сообщалось, что срок сдачи первого энергоблока Белорусской АЭС может быть отодвинут на год, так как Росатом испытывает трудности во взаимоотношениях с заказчиком.