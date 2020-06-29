Названы сроки загрузки топлива на БелАЭС

Загрузка ядерного топлива на первый энергоблок Белорусской АЭС предположительно начнется в августе, сообщил в понедельник посол Белоруссии в России Владимир Семашко.

«Мы полагаем, что в августе приступим к загрузке на первый реактор топлива. И дальше пойдет физический, а затем энергетический пуск», – передает БелТА слова Семашко.

Он также отметил, что в первом квартале 2021 года должны «полностью запустить в промышленную эксплуатацию первый энергоблок».

В феврале сообщалось, что срок сдачи первого энергоблока Белорусской АЭС может быть отодвинут на год, так как Росатом испытывает трудности во взаимоотношениях с заказчиком.

В мае стало известно, что Белоруссия провела с российской стороной работы по корректировке условий кредитного соглашения на строительство Белорусской АЭС, согласно которым физический пуск первого энергоблока планировалось начать в июле 2020 года.