Началась загрузка ядерного топлива в реактор Белорусской АЭС

В реактор энергоблока № 1 Белорусской АЭС началась загрузка ядерного топлива, означающая старт операций по его пуску, сообщила госкорпорация «Росатом».

«На энергоблоке № 1 Белорусской АЭС началась загрузка ядерного топлива», – говорится в сообщении в Twitter.

В четверг департамент по ядерной и радиационной безопасности МЧС Белоруссии (Госатомнадзор) выдал разрешение на загрузку топлива в реактор. Всего в активную зону реактора предстоит загрузить 163 тепловыделяющие сборки, передает РИА «Новости».

После ряда технологических операций, которые займут определенный период времени, обусловленный необходимостью соблюдения всех требований надежности и безопасности реакторной установки, последует физический пуск – начало управляемой самоподдерживающейся цепной ядерной реакции в активной зоне реактора и вывод реакторной установки на минимальный уровень мощности, достаточный для контроля за цепной реакцией. После этого мощность реакторной установки будет постепенно повышаться.

На энергоблоке № 1 Белорусской АЭС началась загрузка ядерного топлива pic.twitter.com/pLB7rmbqZd — Росатом (@rosatom) August 7, 2020

Следом за этапом физического пуска наступит этап энергетического пуска, на котором энергоблок начнет впервые вырабатывать электричество и выдавать его в сеть. По планам, это должно произойти осенью. Далее предстоит опытно-промышленная эксплуатация энергоблока с постепенным достижением его проектной мощности. Как ранее сообщало министерство энергетики Белоруссии, ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока № 1 БелАЭС запланирован на начало 2021 года.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока № 2 запланирован на 2022 год.