Захарова: За семь лет власти Чехии не разобрались в ситуации со взрывами в Врбетице

Чешские власти за семь лет сами не смогли разобраться в ситуации со взрывами на складах в Врбетице, заявила представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Вести FM».

«Мы пытались понять коллективом, коллеги помогали мне в этом разобраться. Посольство в Праге помогало мне – мы все подключились, чтобы понять, а что произошло с этими взрывами, с этими складами в Чехии… За семь лет официальные власти Чехии так и не смогли не то что ответить на вопрос, кто виноват. Они даже не смогли ответить на вопрос, а что там произошло», – заявила Захарова, передает РИА «Новости».

Она добавила, что «это парадокс, но официальных материалов по этому делу практически нет».

Захарова также возмутилась, что за семь лет не были озвучены подробности, не были названы причины и виновники взрывов на складах. «Прошло семь лет. Состоялся ли суд? Суда не было. Погибло два человека», – возмутилась она.

«Вот вам ответ на вопрос, в том числе, кто является бенефициаром всего это парада маразматического – было следствие, было расследование, ни к чему не пришло. Людям нужно было что-то предъявить – нашли Петрова и Баширова. Стыдно? Стыдно», – добавила она.

Захарова также отметила, что «в ходе расследования выяснилась фантастическая вещь». «Местные власти не знали, что с 2006 года склад боеприпасов не используется армией, а Минобороны сдает помещения склада в аренду частным оружейным компаниям. Огромное количество оружия, которое находилось на складах восемь лет, было без какого-либо контроля властей», – добавила Захарова.

Проверки на складах профильными ведомствами, в том числе полицией, не проводились, отметила она.

Напомним, Чехия подозревает спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В связи с этим из страны выслали 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, якобы являются офицерами российской разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.

В Чехии заявили, что взрыв не был актом гостерроризма, «это было нападение на товар, который предназначался для болгарского торговца (оружием), который затем, наверное, хотел продать его». Речь идет о продаже вооружения Украине через печально известного болгарского «торговца смертью» Гебрева.