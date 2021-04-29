Чехия обречена на колебания в отношениях с Россией

Картина последней недели выглядела вполне однозначно. Благодаря невиданной по масштабу высылке дипломатов и обвинениям «Петрова и Боширова» во взрыве чешского военного склада, Чехия превратилась во врага России. Штат посольств сократили до такого предела, что послам двух государств впору уже покидать Москву и Прагу соответственно. Работы для них просто нет – руководить дипломатическими миссиями в таких условиях вполне могут временные поверенные. Но всё оказалось куда запутаннее.

25 апреля в обращении к нации президент Милош Земан вместо того, чтобы окончательно отправить российско-чешские отношения на свалку истории, публично усомнился в том, что вездесущие российские агенты взрывали склад в местечке Врбетице. Еще откровеннее выразился его предшественник Вацлав Клаус, сравнивший антироссийские действия чешских политиков и спецслужб с действиями маленькой собачки, которая лает на большую. Безусловно, после слов столь известных и авторитетных политиков в сюжет добавились некоторые новые краски.

Реакция другой части чешского политического спектра не заставила себя долго ждать. Вице-премьер Ян Гамачек, ставший лицом нынешнего российско-чешского скандала, выразил сожаление, что Земан порадовал Россию. А председатель чешского Сената Милош Выстрчил и вовсе обвинил главу государства в том, что он предал огласке секретные сведения. Осталось дождаться только ответа главы спецслужбы BIS Михала Коуделки, который все последние годы усердно подрывал российско-чешские отношения, из-за чего прямо поссорился с президентом.

Буря эмоций внутри Чехии, вспыхнувшая в связи с данной ситуацией, заставляет пристальнее взглянуть на то, как видят отношения с Россией представители различных политических сил страны. Уже очевидно, что единого антироссийского порыва там нет и в помине. Разумеется, на сегодняшний день двусторонние отношения почти полностью разрушены, и их в любом случае предстоит выстраивать с нуля. Но при их строительстве в будущем необходимо помнить: разброс мнений по отношению к России в Чехии огромен.

За последнюю неделю на первые роли вышли откровенно антироссийские силы. Их можно считать идейными наследниками первого президента Чехии Вацлава Гавела, которого не без оснований считали одним из главных русофобов в мире. К этому лагерю явно принадлежит и упомянутые выше Выстрчил и Коуделка. Смысл идеологии этих сил, ранее не раз бывавших у власти, такой: «Россия понимает только силу» и «Чехия должна быть вместе с США в противостоянии ей». Их цель – как раз полный разрыв российско-чешских отношений.

Сегодня эту идеологию выражает коалиция правых партий «Вместе», куда входят Гражданско-демократическая партия, партия ТОП09 и христианские демократы. Последних можно считать менее отмороженными, а вот первые две по части русофобии дадут фору даже многим полякам и прибалтам. Они отрицают факт освобождения Чехословакии в 1945 году, они затеяли снос памятника маршалу Коневу в Праге в прошлом году. Они готовы вооружать Украину, а санкции против России готовы ужесточить до предела.

Однозначно антироссийской можно считать также коалицию левоцентристской Пиратской партии и праволиберальной партии «Старосты и независимые». Это относительно новые политические силы, еще никогда не пребывавшие у власти. Они тоже считают основой своей политики членство в ЕС и НАТО, безоговорочно поддерживают антироссийские санкции. В то же время они не отрицают факт освобождения Чехословакии Красной армией и не возводят Россию в ранг экзистенциального врага.

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Фактически в эту же сторону за последнее время эволюционировали и партии правящей коалиции ANO, возглавляемые премьером Андреем Бабишем и вышеупомянутым Яном Гамачеком соответственно. Однако до недавнего времени тот же Бабиш сомневался в эффективности санкций. В обеих партиях имеются те, кто ставит под сомнение необходимость конфронтации с Россией и высказывается за развитие отношений с ней. Так что в каждой из этих сил имеется и прагматическое крыло, которому нынешние события не совсем по нутру.

Прагматический фланг чешской политики олицетворяют бывший и нынешний президенты Земан и Клаус, причем первый из них – политик левого толка, второй – праволиберального. Сторонники первого на данный момент пока не обзавелись отдельной партией, а почитатели Клауса оформились в блок партий «Триколор» и «Свободных». Ни Земан, ни Клаус никогда не превозносили Россию, однако всегда призывали выстраивать с ней экономические связи и высказывались против ее демонизации.

Наконец, есть в Чехии и русофилы, для которых отношения с Россией должны стать основой всей внешней политики. Их олицетворяют националисты из партии «Свобода и прямая демократия», а также коммунисты. Они с самого начала обвинили чешские власти в подрыве отношений с Россией и отвергли версию о появлении «Петрова и Боширова» на полигоне в Восточной Чехии. Отмечу, что речь совсем не идет о маргиналах. Обе партии представлены в парламенте, а коммунисты и вовсе до сих пор поддерживали правящую коалицию.

Данных опросов по раскладу политических сил после начала российско-чешского скандала пока не проводилось. Но те, что были раньше, показывали примерное равенство между русофобами и русофилами. Каждая из чешских политических крайностей могла рассчитывать на 15-20% голосов. Естественно, что русофобы из «Вместе» имеют куда большую поддержку из-за рубежа и куда больше шансов войти в правительство, чем коммунисты и националисты. Однако однозначно доминировать они явно не смогут.

С большой вероятностью выборы выиграют более умеренные, но всё равно антироссийские «пираты» и «старосты», которые в таком случае и будут играть в правительстве ведущую роль. Но в то же время и прагматики никуда не делись. Напомним лишь, что в 2018 году на выборах президента победил Земан, который выступал против разрыва отношений с Россией. И большинство чехов проголосовали за него. Так что об однозначно антироссийском настрое чехов говорить не приходится, хотя пророссийского тем более нет и в помине.

Такой огромный разброс мнений говорит о том, что политика Чехии в отношении России просто обречена на существенные колебания политического маятника. Во власти одновременно могут оказаться люди с совершенно разными представлениями о том, как выстраивать связи с нашей страной. Сегодня говорить о российско-чешских отношениях приходится в прошедшем времени. Но учитывая огромную палитру точек зрения, запрос на их размораживание рано или поздно в Чехии всё равно возникнет.

И России надо быть к этому готовой. Чехия будет попадать то в лагерь наших «лютых врагов», то «умеренных друзей», а чаще всего – ни туда и ни сюда. И отношения с ней в будущем можно возобновлять, имея в виду такую особенность чешской политики, как «российский маятник».