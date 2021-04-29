Чехия обречена на колебания в отношениях с Россией

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В городах России задержали готовивших теракты сторонников украинских неонацистов

29 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 10:15  |  vz.ru
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Нефтяной удар США по Белоруссии затронет Украину

Поставки российской нефти в Белоруссию оказались под угрозой Толочко Виктор/ТАСС
Российские нефтяники могут лишить белорусский НПЗ «Нафтан» своей нефти из-за опасений попасть под американские санкции. Так уверяют источники в СМИ. Эксперты такой вероятности не исключают. Но кроме самой Белоруссии, которая лишится валютной выручки, США тем самым ударят и по Украине. Подробности...
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Взрывы военных складов в Чехии и Болгарии породили вопросы к ЕС

Емельян Гебрев признался, что поставлял Украине боеприпасы вопреки запрету властей ЕС REUTERS/Dimitar Kyosemarliev
Власти Болгарии заподозрили Россию в организации серии взрывов на своих военных складах. Причастность Москвы София объясняет тем, что там хранились предназначенные Грузии и Украине боеприпасы. Сам владелец арсеналов отвергает такую версию. Она к тому же свидетельствует о том, что страны Восточной Европы незаконно торгуют оружием и нарушают подписанные ЕС договора.  Подробности...
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Как масоны стали тайным правительством Запада

Масонская традиция жива и по сей день Arno Burgi/ZB/Global Look Press
Ровно 30 лет назад, 28 апреля 1991 года, в Москве собралась группа людей, решившая повернуть время вспять и возродить в России масонство. Принято считать, что представители этой тайной организации до сих пор правят странами Запада. Так ли это на самом деле, почему СССР называли страной победившего масонства – и какую роль масоны играют в нашей стране сегодня? Подробности...
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Зеленский подставил Ватикан своей идеей переговоров с Россией

Владимир Зеленский рассчитывает на папу Римского president.gov.ua
Неожиданное предложение по поводу возможной встречи с Владимиром Путиным выдвинул президент Украины – с его слов, площадкой для переговоров мог бы стать Ватикан. Откуда у Владимира Зеленского возникла такая идея, каков опыт Ватикана с точки зрения проведения посреднических миссий – и почему вряд ли там поддержат предложение украинского лидера? Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Чехия обречена на колебания в отношениях с Россией

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Заявления нынешнего и бывшего президентов Чехии Милоша Земана и Вацлава Клауса свидетельствуют, что Чехия, несмотря на почти полный разрыв российско-чешских связей, не слилась в едином антироссийском экстазе. В стране по-прежнему есть и русофобы, и русофилы, и более умеренные критики России, и прагматики. Подробности...

В XXI веке замедлилась скорость времени

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Нынешнюю биографию можно уложить в несколько ипотечных кредитов – и заранее знать, что от рождения до смерти даже этот жадный процент не слишком снизится. Подробности...
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Примирять большевиков и белых бессмысленно

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Устраивать теракты, организовывать гражданскую войну, предавать свою страну, особенно во время мировой войны – это тяжкие злодеяния. Это тяжкие злодеяния сейчас, это были тяжкие злодеяния тогда. Подробности...
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21:35

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    Вадим Трухачёв

    Чехия обречена на колебания в отношениях с Россией

    Вадим Трухачёв
    политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
    		29 апреля 2021, 09:40

    Картина последней недели выглядела вполне однозначно. Благодаря невиданной по масштабу высылке дипломатов и обвинениям «Петрова и Боширова» во взрыве чешского военного склада, Чехия превратилась во врага России. Штат посольств сократили до такого предела, что послам двух государств впору уже покидать Москву и Прагу соответственно. Работы для них просто нет – руководить дипломатическими миссиями в таких условиях вполне могут временные поверенные. Но всё оказалось куда запутаннее.

    25 апреля в обращении к нации президент Милош Земан вместо того, чтобы окончательно отправить российско-чешские отношения на свалку истории, публично усомнился в том, что вездесущие российские агенты взрывали склад в местечке Врбетице. Еще откровеннее выразился его предшественник Вацлав Клаус, сравнивший антироссийские действия чешских политиков и спецслужб с действиями маленькой собачки, которая лает на большую. Безусловно, после слов столь известных и авторитетных политиков в сюжет добавились некоторые новые краски.

    Реакция другой части чешского политического спектра не заставила себя долго ждать. Вице-премьер Ян Гамачек, ставший лицом нынешнего российско-чешского скандала, выразил сожаление, что Земан порадовал Россию. А председатель чешского Сената Милош Выстрчил и вовсе обвинил главу государства в том, что он предал огласке секретные сведения. Осталось дождаться только ответа главы спецслужбы BIS Михала Коуделки, который все последние годы усердно подрывал российско-чешские отношения, из-за чего прямо поссорился с президентом.

    Буря эмоций внутри Чехии, вспыхнувшая в связи с данной ситуацией, заставляет пристальнее взглянуть на то, как видят отношения с Россией представители различных политических сил страны. Уже очевидно, что единого антироссийского порыва там нет и в помине. Разумеется, на сегодняшний день двусторонние отношения почти полностью разрушены, и их в любом случае предстоит выстраивать с нуля. Но при их строительстве в будущем необходимо помнить: разброс мнений по отношению к России в Чехии огромен.

    За последнюю неделю на первые роли вышли откровенно антироссийские силы. Их можно считать идейными наследниками первого президента Чехии Вацлава Гавела, которого не без оснований считали одним из главных русофобов в мире. К этому лагерю явно принадлежит и упомянутые выше Выстрчил и Коуделка. Смысл идеологии этих сил, ранее не раз бывавших у власти, такой: «Россия понимает только силу» и «Чехия должна быть вместе с США в противостоянии ей». Их цель – как раз полный разрыв российско-чешских отношений.

    Фото: REUTERS/David W Cerny

    Сегодня эту идеологию выражает коалиция правых партий «Вместе», куда входят Гражданско-демократическая партия, партия ТОП09 и христианские демократы. Последних можно считать менее отмороженными, а вот первые две по части русофобии дадут фору даже многим полякам и прибалтам. Они отрицают факт освобождения Чехословакии в 1945 году, они затеяли снос памятника маршалу Коневу в Праге в прошлом году. Они готовы вооружать Украину, а санкции против России готовы ужесточить до предела.

    Однозначно антироссийской можно считать также коалицию левоцентристской Пиратской партии и праволиберальной партии «Старосты и независимые». Это относительно новые политические силы, еще никогда не пребывавшие у власти. Они тоже считают основой своей политики членство в ЕС и НАТО, безоговорочно поддерживают антироссийские санкции. В то же время они не отрицают факт освобождения Чехословакии Красной армией и не возводят Россию в ранг экзистенциального врага.

    Фактически в эту же сторону за последнее время эволюционировали и партии правящей коалиции ANO, возглавляемые премьером Андреем Бабишем и вышеупомянутым Яном Гамачеком соответственно. Однако до недавнего времени тот же Бабиш сомневался в эффективности санкций. В обеих партиях имеются те, кто ставит под сомнение необходимость конфронтации с Россией и высказывается за развитие отношений с ней. Так что в каждой из этих сил имеется и прагматическое крыло, которому нынешние события не совсем по нутру.

    Прагматический фланг чешской политики олицетворяют бывший и нынешний президенты Земан и Клаус, причем первый из них – политик левого толка, второй – праволиберального. Сторонники первого на данный момент пока не обзавелись отдельной партией, а почитатели Клауса оформились в блок партий «Триколор» и «Свободных». Ни Земан, ни Клаус никогда не превозносили Россию, однако всегда призывали выстраивать с ней экономические связи и высказывались против ее демонизации.

    Наконец, есть в Чехии и русофилы, для которых отношения с Россией должны стать основой всей внешней политики. Их олицетворяют националисты из партии «Свобода и прямая демократия», а также коммунисты. Они с самого начала обвинили чешские власти в подрыве отношений с Россией и отвергли версию о появлении «Петрова и Боширова» на полигоне в Восточной Чехии. Отмечу, что речь совсем не идет о маргиналах. Обе партии представлены в парламенте, а коммунисты и вовсе до сих пор поддерживали правящую коалицию.

    Данных опросов по раскладу политических сил после начала российско-чешского скандала пока не проводилось. Но те, что были раньше, показывали примерное равенство между русофобами и русофилами. Каждая из чешских политических крайностей могла рассчитывать на 15-20% голосов. Естественно, что русофобы из «Вместе» имеют куда большую поддержку из-за рубежа и куда больше шансов войти в правительство, чем коммунисты и националисты. Однако однозначно доминировать они явно не смогут.

    С большой вероятностью выборы выиграют более умеренные, но всё равно антироссийские «пираты» и «старосты», которые в таком случае и будут играть в правительстве ведущую роль. Но в то же время и прагматики никуда не делись. Напомним лишь, что в 2018 году на выборах президента победил Земан, который выступал против разрыва отношений с Россией. И большинство чехов проголосовали за него. Так что об однозначно антироссийском настрое чехов говорить не приходится, хотя пророссийского тем более нет и в помине.

    Такой огромный разброс мнений говорит о том, что политика Чехии в отношении России просто обречена на существенные колебания политического маятника. Во власти одновременно могут оказаться люди с совершенно разными представлениями о том, как выстраивать связи с нашей страной. Сегодня говорить о российско-чешских отношениях приходится в прошедшем времени. Но учитывая огромную палитру точек зрения, запрос на их размораживание рано или поздно в Чехии всё равно возникнет.  

    И России надо быть к этому готовой. Чехия будет попадать то в лагерь наших «лютых врагов», то «умеренных друзей», а чаще всего – ни туда и ни сюда. И отношения с ней в будущем можно возобновлять, имея в виду такую особенность чешской политики, как «российский маятник».

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