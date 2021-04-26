|
|
Лавров заявил о возможном нарушении Прагой ряда международных договоров
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Евросоюзу следует разобраться в инциденте со взрывами на складах оружия во Врбетице, есть подозрения, что Прага нарушила ряд международных договоров, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Вот эти все путанные комментарии и заявления эмоциональные, не очень вменяемые, я бы так сказал. Наверное, во всем этом, как и в других вопросах, связанных с этой историей, должен разбираться Европейский союз, все это произошло на его территории, насколько можно предположить, судя по комментариям специалистов, это все произошло с нарушением целого ряда норм и правил, которые действуют в Европейском союзе», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».
Он добавил, что есть существенные указания на то, что нарушались и международные конвенции. «В том числе Оттавская конвенция, … запрещающая противопехотные мины, и так называемый договор о торговле оружием, участниками которых, как я понимаю, являются все члены Европейского союза. Так что, мне кажется, сейчас самое время именно для Брюсселя каким-то образом объяснить, что происходит на территории его стран-членов», – добавил министр.
Ранее немецкое издание World Economy проанализировало версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам на военных складах в 2014 году в Врбетице и обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву. До этого член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что дипломатический кризис между Россией и Чехией следует рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем США.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов, используя для этого абсолютно надуманные поводы.
В Германии увидели нестыковки в версии Чехии о взрывах на складах
|
|
Немецкое издание World Economy проанализировало версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб ко взрывам на военных складах в 2014 году в Врбетице и увидело признаки информационной атаки на Москву.
Издание указывает, что в действиях Чехии отсутствует какая-либо логика, ведь «российские дипломаты обычно находятся на одном посту от трех до четырех лет», и «если сотрудник посольства России в Праге действительно участвовал в подобном диверсионном акте, то вряд ли он больше работает в Чехии», передает «Московский комсомолец».
Таким образом, «чешское обоснование выглядит неубедительным».
По данным World Economy, предполагается, что на складах взорвались или были раскиданы взрывом на большой территории противопехотные мины чешской армии. При этом еще в 1997 году Чехия присоединилась к Оттавскому соглашению о противопехотных минах, и «после этого она не должна была иметь таких мин».
Мины хранились на складах примерно 20 лет, однако, скорее всего, «они были значительно старше, возможно, еще времен холодной войны, то есть, по крайней мере, (старше) 30 лет», пишет издание.
Опыт ОБСЕ, отмечается в статье, показывает, что хранящаяся десятилетия взрывчатка имеет тенденцию «к спонтанному разложению и, таким образом, взрыву, особенно если они хранятся неправильно». Именно поэтому были разработаны обширные программы по уменьшению этой опасности.
«В этом отношении чешское обоснование тоже выглядит несколько тонким», – делает вывод издание.
Описывая дипломатическую «войну», в которую, кроме Чехии, оказались втянуты Польша, Словакия и прибалтийские страны, World Economy отмечает, что все это происходит на фоне активизации военной деятельности НАТО в Черноморском регионе, которая, очевидно, продолжится до июня с проведением учений НАТО Defender Europe 2021.
Кроме того, вместе с этим усилилась напряженность на востоке Украины, «украинская армия начала систематически стрелять по беспилотникам Миссии наблюдателей» ОБСЕ.
«Возможно, это была украинская армия, которая настолько сильно нарушила GPS-прием беспилотников, что частично они не могли взлететь, а также потерпели крушение. Украина пыталась ослепить наблюдателей ОБСЕ», – пишет World Economy.
Отмечается, что именно США ослабили инструменты верификации в последние годы, выйдя из Договора об открытом небе (open-skies).
Оценивая все эти события, немецкое издание делает вывод: «Правдоподобная интерпретация заключается в том, что восточноевропейские друзья Украины пытались нагнетать напряженность, чтобы мобилизовать США, которые до сих пор не оказали той поддержки, на которую надеялись».
Потому крики о скорой «российской агрессии» можно оставить без внимания, заключает автор статьи.
Ранее член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что дипломатический кризис, назревший между Россией и Чехией, следует рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем США.
Напомним, страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов, используя для этого надуманные поводы.
В частности, обострились отношения с Чехией, которая обвинила спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году.
Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах противодействия недружественным странам.
Стало известно о тайных поставках боеприпасов из Чехии на Украину
|
|
Американское издание The New York Times утверждает, что на складах в деревне Врбетице в Чехии хранила боеприпасы компания ЕМКО болгарского торговца оружием Эмилияна Гебрева, которая поставляла вооружения на Украину.
Как утверждается в материале, в электронном письме американскому изданию «Гебрев признал, что он хранил боеприпасы на складе в Чехии». Издание поясняет, что речь идет о складах во Врбетице на востоке республики. По версии чешской стороны, к взрывам на этих объектах в 2014 году якобы причастны российские спецслужбы. Издание утверждает со ссылкой на чешских официальных лиц, что «целью были» указанные боеприпасы Гебрева, передает ТАСС.
Кроме того, издание отмечает, что Гебрев также «признал то, что давно отрицал: его компания ЕМКО поставляла вооружения на Украину после 2014 года». Соответствующие договоренности с украинскими фирмами якобы были закреплены в конце 2014 года.
При этом издание приводит слова двух источников, один из которых является украинским должностным лицом. По их версии, компания ЕМКО «в 2014 году подписала контракт на поставки артиллерийских боеприпасов украинским военным». Как уточнил источник из числа бывших украинских должностных лиц, «на коробках с боеприпасами было указано, что они предназначены для Таиланда». Это якобы было сделано, «чтобы не допустить приостановки поставок теми в болгарском правительстве, кто симпатизирует России». «Гебрев отрицал, что его компания неверно маркировала какой-либо экспорт», – подчеркивается в статье.
Накануне немецкое издание World Economy проанализировало версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб ко взрывам на военных складах в 2014 году в Врбетице и обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву.
Ранее член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что дипломатический кризис между Россией и Чехией следует рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем США.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов, используя для этого абсолютно надуманные поводы.
Земан заявил об отсутствии доказательств присутствия «российских агентов» во Врбетице
|
|
Доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице не было в отчетах контрразведки, заявил президент Чехии Милош Земан.
«Могу констатировать, что в отчете Службы безопасности и информации отмечается – подчеркиваю, – что не существует доказательств и свидетельств [очевидцев], чтобы эти два агента (россияне, которым приписывается причастность к инциденту – прим. ВЗГЛЯД) находились [на территории складов боеприпасов] во Врбетице. Когда обследовалось помещение второго склада непосредственно перед случившимся там взрывом, там не было обнаружено никакого взрывного устройства», – цитирует ТАСС Земана.
Он также обратил внимание, что контрразведка Чехии даже в закрытой части докладов в течение шести лет ничего не говорила о неких «русских агентах», передает РИА «Новости».
Президент Чехии сообщил, что неосторожное обращение с боеприпасами и возможная причастность иностранных спецслужб рассматриваются как причины взрывов во Врбетице. «Мы работаем с двумя версиями – что взрывы [во Врбетице] произошли вследствие неосторожного обращения с боеприпасами, и вторая версия – что вину за это несут агенты иностранных спецслужб», – отметил Земан.
Кроме того, президент Чехии призвал по телевидению дождаться итогов расследования инцидента. «Я, как главнокомандующий ВС Чехии, к которым относится и полиция, желаю, чтобы на расследование [произошедшего во Врбетице] были направлены максимальные силы и, чтобы, когда расследование завершится, чешские граждане были полностью информированы [об инциденте] и ничего [связанного с ним] не было засекречено», – сказал Земан.
Президент Чехии не исключил, что происходящее вокруг истории со взрывами на складах во Врбетице – игра спецслужб, которая может иметь серьезные последствия для страны.
Он также рассказал, что чешские правоохранители установили связь болгарского торговца оружием Эмилияна Гебрева со взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице.
По словам Земана, в деле о взрывах во Врбетице остается еще много белых пятен, над их устранением работают полиция и генпрокуратура, которые обладают его полным доверием.
Ранее американское издание The New York Times выступило с утверждением, что на складах в деревне Врбетице в Чехии хранила боеприпасы компания ЕМКО болгарского торговца оружием Эмилияна Гебрева, которая поставляла вооружения на Украину.
Накануне немецкое издание World Economy проанализировало версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб ко взрывам на военных складах в 2014 году в Врбетице и обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву.
До этого член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что дипломатический кризис между Россией и Чехией следует рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем США.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов, используя для этого абсолютно надуманные поводы.
Немецкий депутат назвал виновных в разладе между Россией и Чехией
|
|
Дипломатический кризис, назревший между Россией и Чехией, следует рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем США, заявил член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт.
По мнению Гердта, ухудшение отношений российско-чешских отношений совпало с приходом Джо Байдена к власти в Вашингтоне, передает канал «360».
«Партия Байдена – это партия войны. И она очень четко это доказывает. Он уже столько конфликтов ужесточил (...) Иначе это уже и не оценишь. И эта ситуация (...) Она, скорее всего, находится в программной линейке нового американского курса. Это было спрограммировано и отработано», – утверждает депутат.
Он также отметил, что внешнеполитические решения Праги обусловлены «подчинением давлению той стороне, которой отказать нельзя».
«Но нам надо стараться, чтобы ситуация не перешла через точку невозврата», – подчеркнул он.
Ранее страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов, используя для этого разные надуманные поводы. В частности, обострились отношения с Чехией, которая обвинила спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году.
Российский президент Владимир Путин подписал указ о мерах противодействия недружественным странам.
Чехия решила обсудить с Россией численность нанятых посольствами местных сотрудников
Чехия намерена обсудить с российской стороной вопрос о численности местного технического персонала дипмиссии в России, в связи с решением Москвы ограничить его численность до паритетной, говорится в заявлении чешского МИД.
«Российская сторона решила ограничить численность так называемых местных сил (то есть российских сотрудников посольства в Москве и Чешского дома, нанятых в соответствии с местным законодательством) в посольстве Чешской Республики в Москве до той же численности, что и в посольстве Российской Федерации в Праге», – говорится в заявлении, передает РИА «Новости».
Эти работники в Москве осуществляли служебную деятельность и не участвовали в непосредственном выполнении дипломатических и консульских функций посольства Чехии в России.
«Для Чешской Республики этот шаг представляет собой значительное техническое и административное осложнение, поэтому нам придется включить в будущем факт этого сокращения в переговоры о паритете в численности персонала в обоих диппредставительствах», – уточнили в МИД Чехии.
Ранее МИД России уточнил число высылаемых из Чехии российских дипломатов. Численность российского посольства в Праге к 31 мая всего сократится на 35 дипломатов и 46 работников административно-технического персонала.
Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов.
21 апреля новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов в российскую столицу до полудня 22 апреля. После истечения срока ультиматума Чехия сократила число российских дипломатов в Праге до пяти человек. Москва в ответ потребовала сократить количественный состав посольства Чехии с учетом существенного диспаритета в категории принятых на месте. Кулганек заявил, что Чехию должны покинуть 63 сотрудника посольства России в Праге.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Прага завела в тупик российско-чешские отношения.
Пушков отреагировал на заявление Земана по взрывам во Врбетице
|
|
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Чехии об отсутствии доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице.
«Неудивительно: доказательства не предъявляли, потому что их просто не было и нет. Нужна была пропагандистская атака – она состоялась. А по сути – нагромождение антироссийских фантазий и очередной мешок дыма. Дезинформация в очередной раз определяет политику», – написал Пушков в Telegram.
Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице не было в отчетах контрразведки.
В воскресенье американское издание The New York Times выступило с утверждением, что на складах в деревне Врбетице в Чехии хранила боеприпасы компания ЕМКО болгарского торговца оружием Эмилияна Гебрева, которая поставляла вооружения на Украину.
Накануне немецкое издание World Economy проанализировало версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам на военных складах в 2014 году в Врбетице и обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву.
До этого член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что дипломатический кризис между Россией и Чехией следует рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем США.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов, используя для этого абсолютно надуманные поводы.
Словакия назвала причину высылки российских дипломатов
|
|
Трех сотрудников российского посольства высылают из Словакии из-за того, что они попали под подозрение спецслужб, а также ради выражения солидарности с Чехией, заявил глава МИД страны Иван Корчок.
Корчок пояснил он в беседе с чешским изданием Respekt.cz, что в Словакии, как и везде, «спецслужбы следят за деятельностью иностранных спецслужб на нашей территории», и «в последнее время мы получили от наших спецслужб информацию о том, что три сотрудника дипломатической миссии России в Братиславе действуют не так, как положено действовать дипломатам», передает РИА «Новости».
В связи с этим «было принято политическое решение».
Министр подчеркнул, что это было суверенное решение и власти Словакии действовали по информации собственных спецслужб, однако «понятно, что в связи с просьбой Чехии проявить солидарность мы решили сделать это таким способом».
Братислава объявила о высылке троих россиян 22 апреля. В России заявили, что оставляют за собой право на ответную реакцию.
На фоне обострения российско-чешских отношений вы готовы бойкотировать чешские бренды?
Напомним, страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов, используя для этого надуманные поводы.
Также обострились отношения с Чехией, которая обвинила спецслужбы России в якобы причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году.
Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах противодействия недружественным странам.
Президент Чехии собрался выступить с чрезвычайным обращением к нации
|
|
Президент Чехии Милош Земан в воскресенье выступит с чрезвычайным телевизионным обращением в связи с инцидентом в деревне Врбетице в 2014 году, сообщил пресс-секретарь главы республики Иржи Овчачек.
«Президент республики Милош Земан выступит в воскресенье, 25 апреля, в 11.00 (12.00 мск) с чрезвычайной речью», – приводит слова пресс-секретаря президента Чехии ТАСС.
Овчачек уточнил, что обращение будут транслировать телеканалы Prima и CNN Prima News. Как сообщили представители руководства каналов, выступление Земана продлится 20 минут.
Рвнее американское издание The New York Times выступило с утверждением, что на складах в деревне Врбетице в Чехии хранила боеприпасы компания ЕМКО болгарского торговца оружием Эмилияна Гебрева, которая поставляла вооружения на Украину.
Накануне немецкое издание World Economy проанализировало версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб ко взрывам на военных складах в 2014 году в Врбетице и обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву.
Ранее член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что дипломатический кризис между Россией и Чехией следует рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем США.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов, используя для этого абсолютно надуманные поводы.
Захарова из-за Чехии вспомнила слова Чапека про саранчу и дураков
|
|
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление властей Чехии, которые поблагодарили Великобританию, Эстонию, Латвию и Литву за «поддержку в дипломатическом противостоянии с Россией».
Захарова в Facebook заявила, что «за эти дни» ей многое «вспомнилось из чешской классики». Она процитировала чешского писателя Карела Чапека: «Саранча — стихийное бедствие, хотя в одиночку она совсем не страшна. То же самое...». Захарова добавила: «Дальше не помню, найдите сами». Отметим, что у Чапека приведенная представителем МИДа цитата заканчивается словами «то же самое и с дураками».
Напомним, страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов, используя для этого абсолютно надуманные поводы. В частности, обострились отношения с Чехией, которая обвинила спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Российский президент Владимир Путин подписал указ о мерах противодействия недружественным странам.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Земан назвал высылки дипломатов из России и Чехии «взаимным каннибализмом»
«Взаимный каннибализм» посольств России и Чехии подошел к концу, Прага нуждается в дипломатических представителях по экономическому и культурному сотрудничеству, заявил президент Чехии Милош Земан.
«Думаю, что взаимный каннибализм наших посольств уже дошел до определенного уровня и завершился, хотя некоторые наивные и даже глупые (чешские) политики предлагали, чтобы в посольстве России остался в одиночестве посол или чтобы ему оставили еще шофера. Считаю, что это экстремальные заявления. Понимаю, что диппредставительство России будет значительно сокращено. Мы для равноправного сотрудничества нуждаемся (в дипмиссиях) в экспертах по экономическому, культурному и другому сотрудничеству», – передает слова Земана РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN Prima News.
Ранее Чехия сообщила о решении выслать 18 российских дипломатов, так как якобы подозревает спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году. Москва считает действия Чехии попыткой «перекрыть» информацию о готовящемся в Белоруссии государственном перевороте.
В воскресенье президент Чехии заявил, что доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице не было в отчетах контрразведки.
Американское издание The New York Times выступило с утверждением, что на складах в деревне Врбетице в Чехии хранила боеприпасы компания ЕМКО болгарского торговца оружием Эмилияна Гебрева, которая поставляла вооружения на Украину.
Накануне немецкое издание World Economy проанализировало версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам на военных складах в 2014 году в Врбетице и обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву.
До этого член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что дипломатический кризис между Россией и Чехией следует рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем США.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов, используя для этого абсолютно надуманные поводы.
Захарова призвала Чехию раскрыть данные об инциденте во Врбетице
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что мировому сообществу необходимо задать вопрос Праге о содержимом складов в Врбетице.
«Немецкая пресса, чешская пресса обратили внимание на то, а куда, собственно, и каким образом использовалось это вооружение. Ведь он не просто их контролировал, не просто контролировала эта контора, которая принадлежала болгарскому гражданину и просто владела этими территориями... Но ведь она что-то делала с этими вооружениями?.. Вот это тот самый вопрос, (ответ) на который мировое сообщество должно получить от Праги: что же там хранилось?» – цитирует ее РИА «Новости».
Также, по словам Захаровой, германские СМИ «раскопали» информацию о том, что на складах были в том числе и противопехотные мины.
В воскресенье американское издание The New York Times выступило с утверждением, что на складах в деревне Врбетице в Чехии хранила боеприпасы компания ЕМКО болгарского торговца оружием Эмилияна Гебрева, которая поставляла вооружения на Украину.
Накануне немецкое издание World Economy проанализировало версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам на военных складах в 2014 году в Врбетице и обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву.
До этого член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что дипломатический кризис между Россией и Чехией следует рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем США.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов, используя для этого абсолютно надуманные поводы.
Президент Чехии заявил, что намерен поддержать применение «Спутника V»
|
|
Президент Чехии Милош Земан заявил, что намерен выступать за применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в стране, если будет недостаток других препаратов.
«Я буду выступать за использование в Чехии вакцины «Спутник (V)» в том случае, если в республике будет ощущаться нехватка других, в том числе ныне применяемых вакцин», – сказал Земан в интервью телеканалу CNN Prima News, передает РИА «Новости».
Ранее первый вице-премьер, глава МВД, и. о. главы МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что его объявленная, но отмененная поездка в Москву для обсуждения вакцины «Спутник V» была частью антироссийской операции.
Напомним, премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил, что Гамачек отменил поездку в Москву, где должен был обсудить возможность приобретения вакцины «Спутник V». Позднее Чехия сообщила о решении выслать 18 российских дипломатов, так как якобы подозревает спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году. Однако Москва считает действия Чехии попыткой «перекрыть» информацию о готовящемся в Белоруссии государственном перевороте.
Земана осудили за сомнения в причастности России к взрывам во Врбетице
Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек выразил мнение, что президент республики Милош Земан напрасно упомянул версию следствия, согласно которой причиной взрывов оружейных складов во Врбетице в 2014 году могла стать неосторожность сотрудников в обращении с боеприпасами.
«Половина этой речи была бы в порядке, а вторая версия [о неосторожном обращении] была, по-моему, ненужной. Не знаю, почему это президент сделал. Чехии это не помогло», – приводит ТАСС слова первого вице-премьера республики.
Как утверждает Гамачек, правительство Чехии и возглавляемое им министерство якобы имеют достаточно оснований, чтобы заявлять о причастности к взрывам агентов российских спецслужб. Тем не менее, по словам политика, важно, что Земан в телеобращении подтвердил, что согласен с действиями Чехии по отношению к России.
«Мы не принимали решение [по отношению к России] под влиянием каких-то эмоций. Мы бы в жизни этого не сделали, если бы не были уверены, что это дело (инцидент во Врбетице) произошло именно так и Чехия на это должна отреагировать», – сказал Гамачек телеканалу «Нова».
«В этой речи [Земана] каждый нашел то, что искал, включая, к сожалению, Россия. По правде сказать, наибольшую радость от этого получили в Москве», – утверждал также Гамачек. По его словам, президент раскрыл общественности секретную информацию из отчета Службы безопасности и информации (контрразведки) Чехии.
Накануне президент Чехии Милош Земан заявил, что доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице не было в отчетах контрразведки.
По этому поводу российский сенатор Алексей Пушков заметил, что доказательств просто не существует, организатором скандала нужна была пропагандистская атака и она состоялась.
В свою очередь глава сената Чехии Милош Выстрчил заявил, что заявление Земана об отсутствии доказательств причастности России к взрывам на военных складах во Врбетице якобы могут поставить под угрозу расследование инцидента.
В прошлую субботу немецкое издание World Economy проанализировало версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам на военных складах в 2014 году во Врбетице и обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву.
До этого член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что дипломатический кризис между Россией и Чехией следует рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем США. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов по надуманным поводам.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Глава сената Чехии увидел угрозу в заявлении Земана о взрывах во Врбетице
Заявления президента Чехии Милоша Земана об отсутствии доказательств причастности России к взрывам на военных складах во Врбетице могут поставить под угрозу расследование инцидента, заявил глава чешского сената Милош Выстрчил.
«Я убежден, что в своем сегодняшнем выступлении президент Земан передал информацию из «живого» (действующего) дела, и тем самым мог поставить под угрозу безопасность Чешской Республики и коренным образом осложнить успешное расследование этого случая», – цитирует Выстрчила РИА «Новости».
Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице не было в отчетах контрразведки.
Американское издание The New York Times выступило с утверждением, что на складах в деревне Врбетице в Чехии хранила боеприпасы компания ЕМКО болгарского торговца оружием Эмилияна Гебрева, которая поставляла вооружения на Украину.
Накануне немецкое издание World Economy проанализировало версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам на военных складах в 2014 году во Врбетице и обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву.
До этого член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что дипломатический кризис между Россией и Чехией следует рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем США.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов, используя для этого абсолютно надуманные поводы.
Российское посольство в Эстонии назвало высылку дипломата недружественной акцией
Посольство России в Эстонии считает высылку из страны российского дипломата недружественной и абсолютно безосновательной акцией, которая будет иметь деструктивные последствия для двусторонних отношений.
«Расцениваем принятое эстонской стороной в угоду показной натовской и еэсовской «солидарности» с Чехией решение об объявлении сотрудника посольства России в Таллине персоной нон грата как недружественную и абсолютно безосновательную акцию, деструктивные последствия которой для двусторонних отношений будут ощущаться в течение еще долгого времени», - говорится в сообщении на сайте российской дипмиссии.
В посольстве подчеркнули, что действия властей Эстонии «с трудом поддаются какому-либо логическому объяснению».
«Предпринятая в отношении российского дипломата акция в состоянии лишь свести на нет любые усилия по выведению российско-эстонских отношений на уровень, гораздо в большей степени соответствующий интересам народов наших стран», – сказано в заявлении посольства.
Напомним, власти Латвии, Литвы и Эстонии заявили, что высылают российских дипломатов в знак солидарности с Чехией, в частности Таллин выслал одного российского дипломата.
Отношения Москвы и Праги резко испортились на фоне того, что Чехия обвинила спецслужбы России в якобы причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России.
Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Пять дипломатов разрешили оставить.
21 апреля новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов в российскую столицу до полудня 22 апреля. После истечения срока ультиматума Чехия сократила число российских дипломатов в Праге до пяти человек. Москва потребовала сократить количественный состав посольства Чехии с учетом существенного диспаритета в категории принятых на месте. Кулганек заявил, что Чехию должны покинуть 63 сотрудника посольства России в Праге.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Прага завела в тупик российско-чешские отношения.