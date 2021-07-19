Возглавит ли Словения борьбу ЕС с Россией

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19 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 12:13  |  vz.ru
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США попытались остановить глобальное потепление за счет России

Отказ от угля экономически опасен Павел Лисицын/РИА Новости
США предложили России отказаться от угольных электростанций ради снижения парниковых выбросов. Это невозможно, ответили в Кремле. Удивительно, но в самих Штатах доля угольной генерации даже выше, чем в России, а становиться примером для других они не собираются. Но даже если США, Европа и Россия пойдут на кардинальные меры по спасению планеты, в другой ее части вырастут новые угольные станции. Подробности...
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Путин ответил на русско-украинский вопрос

Путин опубликовал статью, которую он обещал написать во время «Прямой линии» Алексей Никольский/РИА Новости
Запад шаг за шагом втягивал Украину в опасную геополитическую игру, цель которой – превратить часть русского мира в плацдарм против нашей страны. Идеологов такой трансформации больше не устраивает концепция «Украина – не Россия», им нужно превратить соседнее государство в «анти-Россию». Аргументы, которые разбивают эти русофобские построения, собрал президент Владимир Путин в статье, опубликованной в понедельник. Подробности...
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Новый истребитель России создается с невиданной скоростью

Облик новой машины напоминает «старшего брата» – Су-57 istorijaoruzija/Telegram
Главной премьерой открывающегося во вторник авиасалона МАКС-2021 станет самолет, которых Россия не показывала долгие десятилетия – новый однодвигательный истребитель. То, как создается эта машина и какие характеристики она должна получить, свидетельствует об огромном прорыве в российском военном авиапроме. Подробности...
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Когда Украина станет Афганистаном

Если Киев лишится американского покровительства, Украина превратится в гигантскую «Свадьбу в Малиновке» Ленфильм, "Свадьба в Малиновке"
Киев может приступить к поискам нового покровителя вместо США. Об этом заявил советник офиса президента Украины Алексей Арестович. Это произойдет, если Америка заставит Украину выполнять Минские соглашения. Есть претензии у Киева и к ЕС. Недавно поддержки США лишился Афганистан, а ситуация в этой стране мгновенно вышла из-под контроля. Что случится на Украине, если США прекратят поддержку Киева? Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Возглавит ли Словения борьбу ЕС с Россией

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Словения стала страной – председателем ЕС. Считать, что она станет проводником американской воли, нет оснований – словенцы не раз доказывали способность к диалогу с Россией и проведению своей линии. Однако слишком уж много где интересы Словении сталкиваются с российскими. Подробности...

От имени Франции выступил американизированный хам

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Вообще-то у Макрона уже была история с вознесением некомпетентного любимца. Во Франции совсем открыто говорят, что атлетический Беналла был не только охранником, но и любовником Макрона. Теперь вот Клеман Бон. Подробности...
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Аваков ушел, чтобы вернуться

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Возможно, Зеленскому уготована роль сакральной жертвы, и спустя какое-то время он даже сядет. А Аваков примет страну такой, какой ему ее оставили, и станет новым диктатором территории Украина. Подробности...
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США против антипрививочников

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Ушел непотопляемый Аваков

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В Москве простились с Петром Мамоновым

В Донском монастыре простились с основателем группы «Звуки Му», актером Петром Мамоновым. Мамонов скончался на 71-м году жизни в Москве 15 июля от последствий коронавируса
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    Вадим Трухачёв

    Возглавит ли Словения борьбу ЕС с Россией

    Вадим Трухачёв
    политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
    		19 июля 2021, 11:54

    Едва 1 июля Словения стала на полгода страной – председателем ЕС, как тут же из США попытались дать ей «ценные указания» насчет России. «Под руководством Словении Европа будет… заниматься актуальными и ключевыми вопросами, стоящими перед ЕС и США: противостоянием китайскому и российскому влиянию, укреплением кибербезопасности и выработкой экономического пути на будущее», – заявил конгрессмен словенского происхождения, куратор американо-словенских отношений Пол Госар.

    Похоже, что в МИД России чего-то подобного ожидали заранее. Сергей Лавров еще в мае провел переговоры со своим словенским коллегой Анже Логаром. Естественно, ни о чем принципиальном не договорились, но хотя бы решили возобновить работу двусторонней межправительственной комиссии. Теперь же ни Логар, ни словенские президент и премьер Борут Пахор и Янез Янша конгрессмену ничего не ответили. Но хотя бы не выразили одобрение. По нынешним временам – не так уж плохо.

    Некоторые предпосылки к тому, чтобы Словения последовала призывам конгрессмена Госара, были. Нынешний премьер Янша неоднократно критически высказывался о России, а министр обороны Матей Тонин и вовсе назвал ее «врагом». Впрочем, в правящую словенскую коалицию входят и носители других мнений. Так, глава Демократической партии пенсионеров, бывший глава МИД Карл Эрьявец прямо сомневался в необходимости антироссийских санкций.

    Если копнуть вглубь, то Словения не похожа на страну, выполняющую любой окрик из Вашингтона. Она не поддержала американское вторжение в Ирак 18 лет назад. Она не соглашалась размещать у себя американские военные базы. На протяжении последних лет и президент Пахор, и предыдущие главы правительства неоднократно бывали в России с визитами и принимали у себя российских коллег. Словенцы не возражали против присоединения к «Южному потоку» и не отметали с ходу «Турецкий поток».

    Ответ конгрессмену Госару в итоге дал словенский посол в России Бранко Раковец. «Евросоюз и Словения проводят свою автономную, независимую внешнюю политику», – сказал он. «Словения принципиально выступает за развитие отношений с Россией. Существуют рамки нашего сотрудничества, которые выражены в пяти принципах отношений РФ и Евросоюза, о них договорились страны – члены ЕС, и первый из этих принципов – реализация Минских соглашений», – добавил посол.

    Фото: REUTERS/Srdjan Zivulovic

    Собственно говоря, разъяснения оказались достаточно полными. В июне ЕС утвердил новую стратегию в отношении России, которой словенцы и будут руководствоваться. Согласно документу, ЕС не собирается отказываться от укрепления своего влияния на постсоветском пространстве, рассматривает Россию как угрозу и вызов, считает необходимым поддерживать российскую либеральную оппозицию. Сотрудничество не исключается, но прямо говорится о его избирательном характере.

    Тем самым нельзя сказать, что перед нами какой-то американский вассал, который пойдет на полное разрушение отношений с Россией. Однако исходить из общей внешней политики Евросоюза словенцы точно будут. В их ключевом внешнеполитическом документе прямо говорится о том, что Словения хочет активно участвовать в реализации внешней политики ЕС. И раз уж Евросоюз смотрит на отношения с Россией таким образом – словенское председательство будет продвигать именно такую линию.

    Собственно говоря, эта линия совершенно не идет вразрез с основополагающими внешнеполитическими установками самой Словении. Будучи (наряду с Чехией) богатейшей славянской (и вообще бывшей социалистической) страной, она испытывает большой интерес к постсоветскому пространству. Продвижение «Восточного партнерства», сближение его участников с ЕС, к примеру, открывает новые возможности для таких словенских компаний, как Krka или Gorenje.

    Тем самым появляется первый спорный момент. В отличие от Португалии, которая председательствовала в ЕС до них, словенцы наверняка попытаются продвинуть вперед «Восточное партнерство». Тут возможна и поддержка дальнейшего отрыва Молдавии от России, и та или иная степень одобрения обострения в Донбассе со стороны Украины, и действия по сближению с ЕС Армении. И, разумеется, поддержка прозападной оппозиции в Белоруссии. Во всяком случае, Светлану Тихановскую в Любляне уже приняли.

    Однако дело не только в прагматизме. Словения – совсем не Балканы, а страна, близкая по культуре и нравам к Чехии и Австрии. Соответственно, в ней уже вполне устоялась демократическая традиция, и для нее самой уже кое-что значат «европейские ценности». И эти ценности она намерена продвигать в родственную по языку Россию. Собственно говоря, недвусмысленный интерес к судьбе Алексея Навального глава МИД Логар уже выражал.

    Но конечная цель словенцев на российском направлении звучит куда масштабнее, если отталкиваться от их стратегии: «Ввести Российскую Федерацию в круг общеевропейских ценностей на основе полного уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран постсоветского пространства… Словения будет прилагать долгосрочные усилия по вовлечению России в круг общих европейских интересов и ценностей, которые позволят Словении увеличить ее вес в Европе»... На этом месте российско-словенский диалог и натолкнется на непреодолимое препятствие.

    Есть, правда, надежда, что словенцы в большей степени займутся не постсоветским пространством, а главным для себя направлением внешней политики – Балканами. Однако и здесь ее интересы неминуемо столкнутся с российскими. Словения хочет решить вопрос с тем, чтобы все страны бывшей Югославии и Албанию взяли в Евросоюз через четыре года. В этот список входит и Сербия, и Республика Сербская в Боснии и Герцеговине. Учитывая во многом особый характер их отношений с Россией, излишне говорить, как у нас к этому отнесутся.

    Еще одна цель Словении – окончательное урегулирование конфликтов в Косово и Боснии. И тут вспомним, что провозглашение независимости Косово в 2008 году произошло тогда, когда в ЕС председательствовала… Словения. И добавим, что нынешний премьер Янша еще в 1991 году организовывал вооруженное сопротивление частям Югославской народной армии. Этого достаточно, чтобы подозревать его в предвзятом отношении к Сербии. За которую на международной арене явно придется вступаться именно России.

    Всё ли так плохо со Словенией? Нет. Например, словенцы бережно относятся к памяти наших воинов, павших на ее территории в годы двух мировых войн. Вопросы истории в российско-словенских отношениях как таковые не стоят. Мешать «Турецкому потоку» или «Северному потоку – 2» страна тоже едва ли станет. Демонстративно отказываться от встреч с российскими руководителями словенцы тоже не будут. Так что оснований считать, что Словения «добьет» отношения Россия – ЕС или двусторонние связи по воле США, нет.

    Однако неприятные минуты словенское председательство в ЕС России наверняка доставит. Слишком уж широк круг вопросов, где наши интересы прямо сталкиваются, и на которые РФ и Словения смотрят диаметрально противоположным образом. И отнестись к этому следует достаточно серьезно, учитывая тот факт, что словенцы участвуют в выработке общеевропейской политики в отношении России. Ничьим вассалом Словения не является, и своя воля у нее есть – при всей ограниченности ее возможностей.

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