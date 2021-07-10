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В США выразили надежду на готовность Словении бороться с «влиянием» России
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Председатель группы за американо-словенскую дружбу в палате представителей США Пол Госар выразил, что Любляна, принявшая председательство в Совете ЕС, будет бороться с «влиянием» Москвы и Пекина.
В ходе выступления в конгрессе Госар напомнил, что 1 июля Словения стала председателем Совета ЕС – одного из главных органов интеграционного объединения, принимающих решения в Европе, передает RT.
По его словам, это произошло в достаточно сложное время как для ЕС, так и для всего мира.
«Под руководством Словении Европа будет работать над сдерживанием пандемии коронавируса, восстановлением экономического и социального ущерба, нанесенного этим вирусом, а также заниматься актуальными и ключевыми вопросами, стоящими перед ЕС и США, – противостоянием китайскому и российскому влиянию, укреплением кибербезопасности и выработкой экономического пути на будущее», – отметил конгрессмен.
Он считает, что из председательской программы Словении следует: страна готова решить среди прочих еще одну «беспрецедентную задачу» – «стратегически продумать повышение устойчивости Европы в будущем».
Напомним, США решили потратить на борьбу с влиянием России в 2021 году 290 млн долларов.
ЕК отказала Литве в финансировании строительства «забора» на границе с Белоруссией
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Еврокомиссия не финансирует строительство ограждений на границе Литвы и Белоруссии, сообщил представитель пресс-службы ЕК.
«ЕК не финансирует заборы. Наше финансирование направлено на интегрированные решения по управлению границами, которые гарантируют, что незаконные пересечения не останутся незамеченными и которые связаны с эффективным и быстрым управлением миграцией и системой предоставления убежища», – передает его слова РИА «Новости».
Но при этом ЕК готова оказать Литве дополнительную финансовую помощь для управления границами на фоне борьбы с нелегальными мигрантами.
«Еврокомиссия оказывает поддержку процессу управления границами в Литве как в оперативном, так и в финансовом плане, и при необходимости готова оказывать дальнейшую помощь. Мы обсуждаем с Литвой дальнейшую поддержку, в том числе финансовую», – добавили в Еврокомиссии.
Между тем правительство балтийской республики на эти цели выделило почти 5 млн евро. «Кабинет министров направляет на строительство ограждения на участках протяженностью около 550 км из своего резерва 4,8 млн евро», – говорится в сообщении правительства.
Напомним, сообщалось, что начинается строительство ограждения на границе Литвы с Белоруссией как одно из средств предотвращения нелегальной миграции с территории соседней страны.
Первый этап работ по возведению «физического барьера» на пути нелегальных мигрантов, как называют в Литве это проволочное заграждение, охватит участок границы протяженностью примерно 30 км в зоне ответственности погранзаставы в городе Друскининкай.
С начала года в Литве задержаны 1546 нелегальных мигрантов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это почти в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. Правительство республики 2 июля в связи с миграционным кризисом объявило в стране режим чрезвычайной ситуации.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заставил Литву прятаться за колючей проволокой.
Минторг США внес в черный список несколько российских компаний
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Более 30 иностранных компаний внесены в черный список министерства торговли США. В список попали три российских компании и три физлица из России, говорится в уведомлении в Федеральном реестре США.
Комитет по проверке конечных пользователей (End-User Review Committee, ERC) принял решение о включении в черный список ООО «Тесон», группы компаний «Радиант», а также ООО «ТрейдКомпонент». В черный список занесены также три связанных с ними лица. Причиной ведомство называет якобы «попытку приобрести товары, в том числе американского происхождения, для деятельности, противоречащей интересам национальной безопасности и внешней политики США», передает РИА «Новости».
Также в список вошли несколько компаний КНР и компании ряда других стран.
Ранее минторг США выпустил постановление, позволяющее ужесточить контроль за сделками в сфере информационных технологий, в котором Россия, Китай, Иран, Куба и КНДР называются «враждебными иностранными государствами».
Путин провел телефонный разговор с Байденом
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Президент России Владимир Путин в пятницу поговорил по телефону со своим американским коллегой Джо Байденом, разговор продлился около часа. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
«Лидеры высоко оценили совместную работу своих команд после саммита США и России, который привел к единодушному возобновлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии сегодня в Совете Безопасности ООН», – говорится в сообщении на сайте Белого дома.
Байден также обсудил с российским лидером продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны по всему миру.
«Президент Байден подчеркнул необходимость того, чтобы Россия приняла меры по пресечению деятельности групп программ-вымогателей, действующих в России, и подчеркнул, что он твердо намерен продолжать борьбу с более широкой угрозой, исходящей от программ-вымогателей», – говорится в сообщении. По словам американского президента, Вашингтон сделает все, чтобы защитить народ и инфраструктуру от этой проблемы.
Напомним, первая встреча президентов России и США состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
Антонов раскритиковал США за новый конфронтационный шаг
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Решение Минторга США о включении нескольких российских компаний в черный список является конфронтационным шагом со стороны Вашингтона, эти действия контрастируют с заявлениями американской стороны, в том числе сделанными на саммите в Женеве, заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.
«Налицо очередной конфронтационный шаг в рамках целенаправленных усилий Вашингтона по ограничению доступа отечественных предприятий к высокоточным технологиям из-за рубежа. Это в корне контрастирует с заявлениями властей Соединенных Штатов, в том числе в ходе саммита в Женеве, о необходимости нормализации всего комплекса двусторонних отношений», – говорится в заявлении Антонова на странице российской дипмиссии в соцсети Facebook.
«Речь идет об экспортно-контрольных перечнях, в которые попали московские фирмы, занимающиеся микроэлектроникой. При этом американская сторона вновь не представила никакой конкретики относительно того, какие именно нарушения были выявлены. Использовала уже набившее оскомину «likely», говоря, что наши компании, вероятно, закупали в США электронные компоненты для неких российских военных программ. Такой подход не выдерживает критики», – подчеркнул дипломат.
В пятницу Минторг США внес в черный список несколько российских компаний за «попытку приобрести товары, в том числе американского происхождения, для деятельности, противоречащей интересам национальной безопасности и внешней политики США».
По мнению американской стороны, компании «Тесон» (OOO Teson), группа компаний «Радиант» (Radiant Group of Companies) и «Трейд-компонент» (ООО Trade Component) «участвуют в закупках электронных компонентов американского происхождения, вероятно, для реализации российских военных программ».
В отношении организаций, находящихся в списке, действует режим ужесточенного экспортного контроля. Так, попадание в перечень предполагает введение дополнительных лицензионных требований относительно экспорта и реэкспорта продукции его фигурантам. Новые ограничения вступят в силу 12 июля.
Ранее Минторг США выпустил постановление, позволяющее ужесточить контроль за сделками в сфере информационных технологий, в котором Россия, Китай, Иран, Куба и КНДР называются «враждебными иностранными государствами».
Британцы решили, что в России «умрут от смеха» при виде армии США
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Читатели Daily Mail не согласились с выводами Пентагона о риске начала новой ядерной войны из-за Москвы и Пекина, а также заявили, что Россия буквально «умрет от смеха», когда американская армия «предстанет на линии фронта в юбках».
По мнению большинства пользователей, в сложившейся ситуации виновата новая администрация Белого Дома, а не Китай и Россия, передает РИА «Новости».
«У нас сейчас слабейшая администрация в истории!», – считает levis502.
Некоторые комментаторы отметили, что, пока КНР и Россия беспокоятся о своей защите, американская армия занимается другим.
«Когда наша армия и морпехи предстанут на линии фронта в юбках, противник упадет замертво от смеха», – написал один из них.
«В сумасшедшем клоунском мире, где мы живем, Китай и Россия вполне обойдутся без серьезного оружия. Они могут просто обратиться к нашим солдатам «неправильным» местоимением – и этого вполне хватит, чтобы вывести их из строя», –пояснил второй.
Читатель под ником YassieMan напомнил, что при республиканце Дональде Трампе США не воевали несколько лет, а «демократы войну обожают».
Пользователь под ником Man from Kent призвал не вестись «на промывание мозгов»: «Кого мы считаем «врагами»? Я поработал по всему миру с большинством национальностей – в том числе с русскими, китайцами и иранцами. Все дружелюбные и приветливые».
Ранее Министерство обороны США опубликовало документ, согласно которому Россия, Китай и Северная Корея якобы продолжают наращивать ядерные вооружения, тогда как Америка уже более десяти лет ведет переговоры об их сокращении. Также в Пентагоне назвали армию России «экзистенциальной угрозой».
Москва обвинила Вашингтон в грубом нарушении прав человека
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Соединенные Штаты продолжают грубо нарушать права человека как внутри страны, так и за ее пределами, следует из доклада МИД России о «О ситуации с правами человека в отдельных странах».
В докладе, размещенном на сайте министерства, указывается, что США «продолжают грубо нарушать права человека как внутри страны, так и за ее пределами, в том числе посредством незаконных односторонних мер принуждения (санкции), наиболее вопиющим примером которых является введенная и сохраняющаяся (вопреки многочисленным резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН) блокада Кубы».
«Однако это ничуть не мешает им позиционировать себя в качестве «мирового эталона» в области защиты основных свобод. Даже лояльные Вашингтону неправительственные организации признают: положение дел в правозащитной сфере с каждым годом становится здесь хуже. При этом критика о реальной ситуации с правами человека в стране по-прежнему игнорируется властями. Вместо этого Вашингтон ищет «нарушения» где угодно, но только не у себя дома», – подчеркивается в документе.
Кроме того, «ситуация со свободой СМИ в Соединенных Штатах, приверженность которой декларирует Вашингтон, остается крайне неоднозначной, фактически скатываясь к полной деградации».
Так, в последние годы наблюдается отход американских властей от выполнения внутри страны своих международно-правовых обязательств по защите свободы выражения мнений, уважению плюрализма и многим другим параметрам.
В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что, по сути, столь плачевное положение дел со свободой слова явилось результатом обострившейся борьбы американских политических элит друг с другом, в которой обе стороны используют очевидную цензуру, что приводит к грубейшим нарушениям американской конституции и международных обязательств США.
«Усугубляет ситуацию и то, что в условиях этого политического кризиса права граждан на доступ к информации нарушают функционирующие на территории Соединенных Штатов крупные частные корпорации, отказывающиеся выстраивать свою деятельность в соответствии с американскими законодательными нормами. Это высвечивает и неспособность или нежелание США привести действия этих компаний в соответствие с законом», – добавили в МИД России.
Также в США продолжается рост уровня расизма, антисемитизма, исламофобии и других проявлений дискриминации, «проблема расизма приобрела в американском обществе системный характер, пронизав все сферы жизни общества».
«На это с тревогой указывают правозащитные организации. Стремительное распространение такого позорящего Америку явления с трудом соотносится с декларируемым Вашингтоном образом «глобального лидера» в области защиты прав и свобод по всему миру», – подчеркивается в докладе.
Правозащитники фиксируют дискриминационное отношение к американским гражданам африканского, азиатского и латиноамериканского происхождения, что особенно ярко проявляется в действиях правоохранительных органов, а также в медицинской и социальной сферах.
«Выходцы из Африканского и Азиатского регионов сталкиваются в Америке с проявлениями дискриминации в системе отправления правосудия, в особенности уголовного правосудия. Комитет по правам человека и Комитет по ликвидации расовой дискриминации указывали в марте и августе 2014 года на наличие расовых различий на разных ступенях системы уголовного правосудия, а также на вынесение неравнозначных приговоров и высокую долю этнических меньшинств среди заключенных в тюрьмах. На то, что афроамериканцы в США в несколько раз чаще, чем белое население, подвергаются тюремному заключению, указывали и правозащитные организации, включая Human Rights Watch», – заявляют авторы доклада.
Кроме того, нередки случаи, когда в политической риторике используются расистские образы, связанные с торговлей порабощенными африканцами, историей линчевания, уничижительными оценками, эксплуатацией, насилием в отношении лиц африканского происхождения.
Отмечается и «высокий уровень преступлений по расовым и этническим мотивам, чему способствует распространенность в стране экстремистских и неонацистских группировок», усиливается «количество распространяемых экстремистами идеологических материалов».
«В последнее время в поле зрения правозащитников стали попадать случаи распространения идеологии расизма и неонацизма среди американских военнослужащих – сообщения о резонансных преступлениях, совершенных американскими военными, являющимися последователями расистских идеологий и членами радикальных группировок, неоднократно публиковали СМИ», – заявляют в докладе.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как американский расизм нашел себе новый объект для ненависти.
Байден дал оценку телефонному разговору с Путиным
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что состоявшийся в пятницу разговор с российским лидером Владимиром Путиным «прошел хорошо».
«Я очень ясно дал ему понять, что США ожидают, что когда деятельность с помощью вирусов-вымогателей идет с их территории, даже если она не <…> спонсируется государством, мы ожидаем от них действий, если мы предоставляем им достаточно информации, чтобы действовать в отношении того, кто это [делает]. Во-вторых, мы установили способы коммуникации сейчас на регулярной основе, чтобы иметь возможность общаться друг с другом, когда каждый из нас думает, что-то происходит в другой стране, что затрагивает его страну. Он (разговор) прошел хорошо, я [настроен] оптимистично», – приводит слова Байдена ТАСС.
На вопрос о том, будут ли последствия кибератак на США, о которых Байден говорил три недели назад, глава Белого дома ответил утвердительно, не приводя подробностей.
Ранее Путин указал Байдену на отсутствие обращений по теме кибербезопасности со стороны компетентных ведомств США за последний месяц, несмотря на готовность России к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве.
Напомним, как сообщала пресс-служба Белого дома, разговор президентов длился около часа. Они обсудили продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны по всему миру.
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Путин указал Байдену на отсутствие обращений США в сфере кибербезопасности
Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом США и Джозефом Байденом сообщил тому, что со стороны Вашингтона не поступало обращений по теме кибербезопасности, хотя Москва готова к такому сотрудничеству.
«В контексте недавних сообщений о серии кибератак, якобы совершенных с территории России, Владимир Путин отметил, что, несмотря на готовность российской стороны к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве, за последний месяц по линии компетентных ведомств США не поступало обращений по этим вопросам», – цитирует пресс-службу Кремля ТАСС.
Российский лидер добавил, что, с учетом масштабов и серьезности вызовов в данной сфере взаимодействие двух стран должно носить постоянный, профессиональный и неполитизированный характер, оно должно проводиться с использованием специализированных каналов обмена данными между уполномоченными государственными структурами, «в рамках двусторонних юридических механизмов, а также с соблюдением положений международного права».
Также президенты подчеркнули необходимость предметного и конструктивного сотрудничества в области кибербезопасности и продолжения соответствующих контактов.
Ранее пресс-служба Белого дома сообщала, что разговор двух президентов длился около часа. Они обсудили продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны по всему миру.
Первая встреча президентов России и США состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
Захарова ответила послу США на слова о численности персонала дипмиссии в России
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление американского посла Джона Салливана о численности персонала американской дипмиссии в России.
Ранее в пятницу Салливан заявил, что после 1 августа в посольстве США останется работать 120 человек, таким образом, всего с 2016 года штат американской дипмиссии сократится в десять раз.
«А сотрудников, которые могли бы заниматься визовыми вопросами, среди них так и нет?» – написала Захарова в своем Telegram, комментируя высказывания американского дипломата.
В конце июня посол Соединенных Штатов заявил, что американское посольство в Москве якобы не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме с 1 августа из-за требования не нанимать персонал из России и третьих стран.
В Хорватии предупредили о способности штамма «дельта» охватить Европу к концу лета
Индийский штамм коронавирусной инфекции, известный как «дельта», может к концу августа охватить все страны Европы, заявила член Национального штаба гражданской защиты Хорватии, директор Загребской инфекционной клиники Алемка Маркотич.
«Ожидается, что к концу августа он [дельта-штамм] полностью завладеет Европой. На данном этапе дельта-штамм быстро распространяется среди молодежи, при этом в худшей ситуации находятся Португалия, Кипр и Испания», – цитирует Маркотич ТАСС.
Она отметила, что очень важно как можно скорее завершить вакцинацию, чтобы обеспечить защиту людей, в том числе от нового штамма. На данный момент в Хорватии первым компонентом вакцины привиты 45% взрослого населения.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что россияне привозят дельта-штамм коронавируса с Мальдив, из нескольких европейских стран и США.
Вирусолог Евгений Тимаков отмечал, что анализ ситуации с распространением дельта-штамма коронавируса показывает, что он приобрел свойство «маскироваться» под сезонные инфекции.
Байден анонсировал встречу России и США по кибербезопасности
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден перед отлетом в штат Делавэр сообщил, что американские и российские представители могут встретиться 16 июля для обсуждения вопросов кибербезопасности.
«Мы установили комитет – совместный комитет. Я думаю, они встретятся 16-го числа. Я верю, что мы будем сотрудничать», – приводит ТАСС ответ Байдена на вопрос о том, будут ли для России какие-либо последствия, если Москва «не активизируется в вопросе» противодействия действующим в киберпространстве преступникам.
На вопрос о том, чего Байден ожидает от президента России Владимира Путина, глава Белого дома ответил: «Неуместно говорить, что я ожидаю от него сейчас. Но мы посмотрим».
Напомним, как сообщала пресс-служба Белого дома, в пятницу Путин и Байден обсудили продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны. По словам Байдена, разговор с российским лидером Владимиром Путиным «прошел хорошо».
При этом в Кремле сообщили, что Путин указал Байдену на отсутствие обращений со стороны компетентных ведомств США по теме кибербезопасности за последний месяц, несмотря на готовность России к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве.
В Кремле также подчеркнули, что с учетом серьезности вызовов в сфере кибербезопасности взаимодействие «должно носить постоянный, профессиональный и неполитизированный характер, осуществляться с использованием специализированных каналов обмена данными между уполномоченными государственными структурами в рамках двусторонних юридических механизмов, а также с соблюдением положений международного права».
Вопреки этому в администрации Соединенных Штатов утверждают, что якобы передавали России множество конкретных запросов о привлечении хакеров к ответственности.
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США и Франция увидели «вызовы со стороны России в Европе»
Соединенные Штаты продолжат консультации с Францией по поводу «вызовов со стороны России в Европе», говорится в сообщении Пентагона по итогам прошедшей в Вашингтоне встречи главы американского ведомства Ллойда Остина и министра вооруженных сил Франции Флоранс Парли.
«Вызовы со стороны России в Европе и в других частях [света] вызывают обеспокоенность двух стран. Ллойд Остин заверил, что США продолжат консультации с Францией по этому и другим вопросам», – приводит текст заявления Пентагона ТАСС.
Министры также рассмотрели «вызов со стороны Китая». «Сегодня, некоторые наши соперники пытаются подорвать стабильный и открытый порядок, который мы поддерживаем. Например, в Индо-Тихоокеанском регионе Франция является идеальным партнером США по мере того, как мы укрепляем наши общие интересы в регионе», – приводит ведомство высказывания Остина.
Напомним, в среду председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что главы входящих в Евросоюз стран вернутся к обсуждению отношений с Россией на будущих саммитах.
В июне главы государств Евросоюза поручили внешнеполитической службе ЕС под руководством Жозепа Борреля изучить варианты введения новых антироссийских санкций.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что лидерам стран Евросоюза не удалось достичь договоренности относительно проведения совместного с Россией саммита. Перед этим Меркель в последнем выступлении в бундестаге призвала к диалогу с Россией и преодолению существующих конфликтов ради решения глобальных проблем.
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США заявили о направлении «множества запросов» России по хакерам
Высокопоставленный представитель администрации США выступил с утверждением, что Соединенные Штаты якобы передавали России множество конкретных запросов о привлечении к ответственности преступных элементов из числа хакеров.
«Видимо, могу сказать, что мы передавали России по официальным каналам множество конкретных запросов о действиях в отношении киберпреступников, а также ясно сигнализировали об ответственности России в плане того, чтобы предпринимать действия [против хакеров], в том числе сегодня, опять на уровне двух президентов. На этом остановлюсь», – приводит слова американского чиновника ТАСС.
Ранее в Кремле сообщили, что президент Владимир Путин указал Байдену на отсутствие обращений по теме кибербезопасности со стороны компетентных ведомств США за последний месяц, несмотря на готовность России к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве.
В Кремле также подчеркнули, что с учетом серьезности вызовов в сфере кибербезопасности взаимодействие «должно носить постоянный, профессиональный и неполитизированный характер, осуществляться с использованием специализированных каналов обмена данными между уполномоченными государственными структурами в рамках двусторонних юридических механизмов, а также с соблюдением положений международного права».
Напомним, как сообщала пресс-служба Белого дома, в пятницу президенты обсудили продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны. По словам Байдена, разговор с российским лидером Владимиром Путиным «прошел хорошо».
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Байден допустил возможность атак на используемые хакерами серверы
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден считает разумным совершение атак на используемые киберпреступниками серверы, сообщила пресс-служба Белого дома.
В Белом доме сообщили, что перед вылетом в штат Делавэр Байден ответил утвердительно на вопрос о том, имеет ли смысл атаковать серверы в таких случаях, передает ТАСС.
При этом высокопоставленный представитель администрации США отказался уточнить, отдавал ли Байден указания об атаках на используемые хакерами серверы, в том числе в России. «Мы об этом, разумеется, публично говорить не станем – в плане каких-то конкретных действий, которые распорядился или не распорядился предпринять президент. Так что я не буду говорить в деталях об этих операционных вопросах», – заявил представитель американской администрации высокого ранга.
Ранее в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин указал Байдену на отсутствие обращений по теме кибербезопасности со стороны компетентных ведомств США за последний месяц, несмотря на готовность России к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве.
Напомним, как сообщала пресс-служба Белого дома, президенты обсудили продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны. По словам Байдена, разговор с российским лидером Владимиром Путиным «прошел хорошо».
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Экс-офицер разведки США заявила о неготовности страны к войне с Россией
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Вероятность войны с Россией больше нельзя назвать гипотетической, однако правительство США совсем не готово к ней, заявила бывший офицер американской разведки Ребекка Коффлер.
Коффлер заявила изданию The Hill, комментируя заявление президента России Владимира Путина о том, что западные страны заведомо понимают свой проигрыш в случае третьей мировой войны: «Уверенность российского лидера проистекает из веры Москвы в то, что она может сражаться и выиграть войну с Вашингтоном на своих условиях».
На ее взгляд, Россия обратила внимание на то, что США делают ставку на использование технологий даже с такими плохо вооруженными противниками, как боевики в Афганистане и Ираке, а потом Кремль якобы выбрал полем сражения киберпространство и космос, передает РИА «Новости».
Она признала беззащитность американских IT-сетей и спутников и не исключила возможности России поразить орбитальную систему обороны США.
Коффлер подчеркнула, на данный момент Черноморский регион остается одним из наиболее вероятных очагов возможной войны между Россией и НАТО, в которую также будут вовлечены США.
Уверенность Владимира Путина в том, что Вашингтон не знает, как противостоять России в случае войны, ставит США в еще более сложную ситуацию, заключила экс-сотрудница разведки.
Ранее британцы решили, что в России «умрут от смеха» при виде армии США.