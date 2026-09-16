Российские велосипедисты получили визы на чемпионат мира

ФВСР: Все российские велогонщики получили визы на чемпионат мира в Канаде

Tекст: Мария Иванова

Все российские велосипедисты завершили процесс получения виз для участия в чемпионате мира по велогонкам на шоссе и юниорских соревнованиях, передает РИА «Новости».

Турнир состоится в Монреале с 20 по 27 сентября. Российские спортсмены допущены к соревнованиям Международного союза велосипедистов в нейтральном статусе.

«Все наши спортсмены получили визы в Канаду и примут участие в чемпионате мира на шоссе и в юниорских соревнованиях в Монреале», – заявили в пресс-службе Федерации велосипедного спорта России. В категории «Элита» выступят Александр Власов и Кристина Новикова. В возрасте до 23 лет заявлены шесть спортсменов, а в юниорском турнире – семь велогонщиков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году организаторы чемпионата Европы по маунтинбайку отказались отправлять российским спортсменам приглашения для оформления виз.

Чуть ранее латвийская сторона не допустила отечественных велогонщиков к участию в европейском первенстве по BMX-Racing.

Месяцем ранее российские гребцы отложили выезд на чемпионат мира в Нидерланды из-за задержек с въездными документами.