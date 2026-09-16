На что рассчитывал Зеленский, начиная эскалацию? Логика майданных политиков проста. Россия воюет на свои деньги, а Украина на деньги европейцев. Значит, Украина более устойчива к ударам со стороны России, чем Россия со стороны Украины. Бред? Конечно, бред. Но на нем строится вся украинская политика.6 комментариев
Российские велосипедисты получили визы на чемпионат мира
ФВСР: Все российские велогонщики получили визы на чемпионат мира в Канаде
Российские спортсмены, включая Александра Власова и Кристину Новикову, успешно оформили канадские визы для выступления на сентябрьском чемпионате мира в нейтральном статусе.
Все российские велосипедисты завершили процесс получения виз для участия в чемпионате мира по велогонкам на шоссе и юниорских соревнованиях, передает РИА «Новости».
Турнир состоится в Монреале с 20 по 27 сентября. Российские спортсмены допущены к соревнованиям Международного союза велосипедистов в нейтральном статусе.
«Все наши спортсмены получили визы в Канаду и примут участие в чемпионате мира на шоссе и в юниорских соревнованиях в Монреале», – заявили в пресс-службе Федерации велосипедного спорта России. В категории «Элита» выступят Александр Власов и Кристина Новикова. В возрасте до 23 лет заявлены шесть спортсменов, а в юниорском турнире – семь велогонщиков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году организаторы чемпионата Европы по маунтинбайку отказались отправлять российским спортсменам приглашения для оформления виз.
Чуть ранее латвийская сторона не допустила отечественных велогонщиков к участию в европейском первенстве по BMX-Racing.
Месяцем ранее российские гребцы отложили выезд на чемпионат мира в Нидерланды из-за задержек с въездными документами.