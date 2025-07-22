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Организаторы ЧЕ по маунтинбайку отказались звать россиян на турнир
Российские велосипедисты смогут выступить на чемпионате Европы по маунтинбайку в Португалии только при наличии ранее полученных виз, так как официальные приглашения организаторы не предоставили.
Организаторы чемпионата Европы по маунтинбайку не отправили российским спортсменам приглашения, необходимые для оформления шенгенских виз, передает ТАСС. Главный тренер сборной Николай Крутилин сообщил, что из-за этого юниорка Элина Семенова не сможет поехать на турнир, а Кристина Ильина готовится в России к чемпионату мира.
По словам Крутилина, допущены к участию будут только те россияне, у кого уже есть действующие визы после прошлых европейских стартов. Он отметил, что ранее европейцы возражали против участия россиян, за исключением юниоров, но теперь допустили всех, однако приглашения для виз не предоставили. В турнире примут участие Татьяна Сайтарова (элита), Ярослав Шведов (до 23 лет), Вадим Гвоздарев и Егор Титов (юниоры).
Соревнования пройдут с 23 по 27 июля в Мелгасу, Португалия. Российские велогонщики будут выступать в нейтральном статусе. Крутилин выразил надежду, что на чемпионате мира в Швейцарии такой ситуации не повторится, поскольку турнир проводит Международный союз велосипедистов, который занимает более лояльную позицию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный союз велосипедистов (UCI) запретил восемнадцатилетнему россиянину Савелию Лаптеву участвовать в международных стартах. Российскому велосипедисту не дали нейтральный статус из-за службы в спортроте ЦСКА. Главе Балканского союза велоспорта не разрешили проводить гонку после включения гимна России.