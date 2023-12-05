Российскому велосипедисту не дали нейтральный статус из-за службы в спортроте ЦСКА

Международный союз велосипедистов отказал в получении нейтрального статуса велосипедисту Бурлакову за службу в ЦСКА

Tекст: Денис Тельманов

«По поводу ЦСКА он указал, что в течение года являлся военнослужащим срочной службы в спортроте ЦСКА, а воинская служба в России является обязательной для всех мужчин, но теперь никакого отношения к ЦСКА не имеет. UCI, получив письмо, предложил Бурлакову предоставить справку из ЦСКА о том, что он не имеет никакого отношения к этому обществу. Данила отправил в ответ копию восьмой страницы военного билета, где указан срок окончания срочной военной службы. После того как Бурлаков все предоставил, ему отказали в получении нейтрального статуса по совокупности причин», – рассказал Хозов ТАСС.



По данным тренера, помимо службы в Российской армии, UCI не понравились лайки Бурлакова к постам с Z-символикой в одной из соцсетей. Сейчас спортсмен и его наставник готовятся подавать повторную заявку на участие в международных соревнованиях, включая Кубок Мира.

Бурлакову 23 года, он является победителем юниорского чемпионата Европы 2018 года по велогонкам на треке в командном спринте. В 2023 году в этой же дисциплине он выиграл золотые медали чемпионата и Кубка России.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет примет окончательное решение по вопросу участия российских атлетов в Олимпийских играх 2024 года в Париже на исполкоме организации в марте.