США выделили на борьбу с «влиянием России» 290 млн долларов на год

Вашингтон выделил в 2021 финансовом году 290 млн долларов на борьбу с «влиянием России», об этом говорится в документе о финансировании работы правительства, который утвердил президент США Дональд Трамп.

Средства выделены на «противодействие влиянию России» и ее якобы имеющимся «попыткам посеять недоверие к демократическим институтам во всем мире». В документе говорится также о запрете на финансирование деятельности, которая может способствовать достижению «стратегических целей России» и угрожает интересам нацбезопасности США, передает РИА «Новости».

Кроме того, Вашингтон выделяет 300 млн долларов на борьбу с влиянием Китая, китайской коммунистической партии и «всех организаций, которые действуют от их имени».

Также в документе говорится о средствах, которые пойдут на программы «по усилению потенциала правоохранительных органов и сил безопасности» в странах Европы, Евразии и Центральной Азии. Часть денег, которые получат восточные партнеры США, должны способствовать уменьшению их «уязвимости перед российским политическим давлением».

Напомним, глава Госдепа США Майкл Помпео заявил, что Россия входит в список тех, кто «хочет подорвать наш образ жизни, нашу республику, основные демократические принципы». По его словам, «Россия определенно входит в этот список врагов».

Слова госсекретаря США о том, что Россия находится в списке врагов Америки, дискредитируют образ Штатов, отметил сенатор Сергей Цеков.

Сенатор Андрей Климов заявил газете ВЗГЛЯД, что «руководство НАТО приняло решение о признании нас вражеской страной на ближайшие десять лет, до 2030 года», поэтому не стоит удивляться тому, что глава Госдепартамента объявил Россию врагом США.