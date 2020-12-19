Помпео объявил Россию врагом США

Глава Госдепа Майкл Помпео заявил, что Россия входит в список врагов США. Обычно американские официальные лица называют Россию противником, но не врагом.

Помпео сказал, что его часто спрашивают о том, кто является «врагом (enemy)» США. Он заявил: «Ответ таков: есть много тех, кто хочет подорвать наш образ жизни, нашу республику, основные демократические принципы». По его словам, «Россия определенно входит в этот список», передает РИА «Новости».

«Вы видели новости дня относительно их усилий в киберпространстве», – сказал Помпео, добавив, что США «очень долго видели подобное – использование ассиметричного потенциала для попыток оказаться в позиции, с которой они смогут заставить США платить». Глава Госдепа считает российское руководство «реальным риском для тех, кто любит свободу». Однако Помпео признал, что считает Китай более важной, «экзистенциальной» угрозой США, отметив, что не желает умалять опасность России.

В пятницу глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу, комментируя масштабную хакерскую атаку, заявил: «Не знаю полностью, кто несет ответственность. Люди говорят: Россия. Я этого не знаю. Речь может идти о других странах». При этом Кадлоу заверил, что никакого воздействия на экономику США эта атака не оказала, передает ТАСС.

Отметим, что обычно американские официальные лица называют Россию противником, но не врагом. СМИ в США бездоказательно заявляли о причастности «российских хакеров» к этим атакам. Россия отверглаобвинения. В совместном заявлении офиса директора нацразведки США, ФБР и Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности не говорится о том, кто может стоять за хакерскими атаками против правительственных учреждений страны.