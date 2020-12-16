Россия отвергла обвинения США в «кибератаках»

Обвинения со стороны США в якобы осуществлении Россией хакерских атак в отношении американских правительственных учреждений являются безосновательными, заявил посол России в США Анатолий Антонов во время видеоконференции, организованной Джорджтаунским университетом.

«Злонамеренная деятельность в информационной сфере противоречит принципам российской внешней политики. Мы предлагали этой администрации: давайте перестанем общаться друг с другом через СМИ, давайте организуем встречу между сотрудниками высокого ранга ФБР, ЦРУ и нашими представителями разведки и контрразведки. Мы предоставим площадку», – приводит его слова ТАСС.

Ранее в среду Bloomberg сообщило, что советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен прервал поездку в Европу и вернулся в Вашингтон из-за кибератак, приписываемых «хакерам из России». Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники заявила о причастности «российских хакеров» к взлому системы минфина США и Национального управления по телекоммуникациям и информации. При этом никаких доказательств в обоих случаях приведено не было.

Кремль отверг обвинения США в причастности якобы российских хакеров к атакам, призвав прекратить «голословно обвинять русских».