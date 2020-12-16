Советник Трампа прервал поездку в Европу из-за кибератак «российских хакеров»

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен прервал поездку в Европу и вернулся в Вашингтон из-за кибератак, приписываемых «хакерам из России», сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности США.

«О'Брайен возвращается в связи с инцидентом со взломами ... Он сегодня и завтра утром проведет заседания СНБ, а также созовет межведомственную встречу на высоком уровне», – заявил представитель СНБ Джон Уллиот, передает РИА «Новости».

Как сообщили источники, заседания будут связаны с кибератаками на госдепартамент, министерство внутренней безопасности, министерство финансов, а также министерство торговли США.

При этом советник Дональда Трампа планировал вернуться в США в субботу, однако прервал свою поездку после посещения только Франции и Израиля. Визиты в Италию, Германию, Швейцарию и Великобританию были отменены.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники заявила о причастности «российских хакеров» к взлому системы минфина США и Национального управления по телекоммуникациям и информации. При этом никаких доказательств издание не привело.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг обвинения США в причастности якобы российских хакеров к атакам, призвав прекратить «голословно обвинять русских».