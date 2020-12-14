Кремль ответил на обвинения США в хакерских атаках

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг обвинения США в причастности якобы российских хакеров к атакам, призвав прекратить «голословно обвинять русских».

«Я в очередной раз могу отвергнуть эти заявления, эти обвинения», – передает ТАСС слова Пескова, прокомментироввавшего появившуюся в США информацию о кибератаках на американские учреждения и компании, якобы совершенных российскими хакерами.

«Если на протяжении многих месяцев были какие-то атаки и американцы с этим [ничего] не могли сделать, наверное, не нужно так голословно сразу во всем обвинять русских, мы здесь ни при чем», – подчеркнул Песков.

Ранее в понедельник газета Washington Post со ссылкой на источники заявила о причастности «российских хакеров» к взлому системы минфина США и Национального управления по телекоммуникациям и информации. При этом никаких доказательств издание не приводит.