Кибератаки скомпрометировали сети федерального правительства США

В совместном заявлении офиса директора нацразведки США, ФБР и Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности не говорится о том, кто может стоять за хакерскими атаками против правительственных учреждений страны.

Ведомства заявили о «значительной, продолжающейся кампании». В заявлении говорится, что «ситуация развивается», ведется «работа над пониманием всего масштаба этой кампании». Сообщается, что «были задействованы и скомпрометированы сети федерального правительства». Власти США намерены «установить виновников этой угрозы, преследовать их и нарушить их планы», передает РИА «Новости». В документе не говорится о предполагаемом источнике кибератаки и не подтверждаются утверждения американской прессы о том, что за ней якобы стоят российские хакеры, передает ТАСС.