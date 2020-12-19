Российский сенатор объяснил слова Помпео, назвавшего Россию врагом США

«Руководство НАТО приняло решение о признании нас вражеской страной на ближайшие десять лет, до 2030 года», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Поэтому, по его мнению, не стоит удивляться тому, что глава Госдепартамента Майкл Помпео объявил Россию врагом США.

«Сенсации в том, что госсекретарь Помпео назвал Россию «врагом», по сути – нет. Мы так официально названы в американском законе от 2 августа 2017 года, который был подписан президентом Дональдом Трампом при консолидированном большинстве обеих палат Конгресса США. Правда, в законе использовано слово «adversary» (противник – прим. ВЗГЛЯД), а не «enemy», как у Помпео, но суть от этого не меняется», – отметил член Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, глава комиссии верхней палаты по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

Таким образом, они нас официально считают противником в течение практически уже трех полных лет, констатировал российский сенатор.

Действующий глава Госдепартамента Майкл Помпео заявил, что Россия входит в список тех, кто «хочет подорвать наш образ жизни, нашу республику, основные демократические принципы». По его словам, «Россия определенно входит в этот список врагов».

«Совсем недавно руководство НАТО приняло решение о признании нас вражеской страной на ближайшие десять лет, до 2030 года», – напомнил сенатор Климов. Эта установка была дана в начале декабря в докладе о реформировании альянса «НАТО – 2030». В документе Россия была обозначена в качестве главной угрозы безопасности, на втором месте – Китай, и лишь на третьем – международный терроризм. Как сообщил ТАСС, на основании этого документа саммит НАТО в 2021 году намерен принять новую Стратегическую концепцию альянса.

«Мы понимаем, что альянс принимает только те решения, которые согласованы и утверждены Пентагоном, Госдепом и Белым домом. Поэтому к чему удивляться тому, что кто-то в Вашингтоне, пусть и госсекретарь назвал Россию врагом», – заметил Климов.

Помпео с его заявлениями сейчас – уходящая натура, куда важнее, что все для ухудшения российско-американских отношений уже сделано, сказано, подписано, добавил парламентарий. По мнению Климова, победа кандидата от демократов на выборах 2020 года в этом смысле ничего не изменит. «Барак Обама еще в 2014 году ввел в круг задач главы Госдепартамента исправление политической системы России в демократическом ключе. При этом неважно, какова фамилия госсекретаря. При Трампе нас официально назвали противником. Неужели этого мало? – отметил Климов. – Для сравнения, в нашем законодательстве нет ничего подобного в отношении США».

Слова госсекретаря США о том, что Россия находится в списке врагов Америки, дискредитируют образ Штатов, отметил сенатор Сергей Цеков. По его мнению, Америке нужно искать врагов в верхушке своей политической элиты, потому что они своими действиями подрывают не только внутренние устои американского общества, но и портят отношения со всеми государствами, в том числе с такими влиятельными странами, как Россия, передает RT.

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