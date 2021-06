«Единая Россия» подвела итоги работы в действующем созыве Госдумы В Госдуме оценили новую стратегию ЕС по России 17 июня 2021, 15:03 Текст: Алина Назарова

Евросоюз намерен продолжать вмешиваться во внутренние дела России и берет на прицел молодежь, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев, комментируя новую стратегию ЕС по России. «Евросоюз не только не прекращает попытки вмешаться в наши внутренние дела, но и планирует усилить поддержку подконтрольных им структур, «применяя более гибкие и творческие подходы», – заявил Пискарев, слова которого приводятся в Telegram комиссии Госдумы по расследованию вмешательства извне. Он напомнил, что по словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, Евросоюз намерен одновременно «противодействовать, сдерживать, взаимодействовать» с Россией. «Судя по заявлению, «противодействовать и сдерживать» нашу страну Евросоюзу мешает наше законодательство об иностранных агентах и нежелательных организациях. Пожалуй, это лучшее подтверждение правильности наших действий и эффективности принятых нами законов. Мы обязательно продолжим эту работу», – подчеркнул Пискарев. Как «тревожный симптом» глава комиссии Госдумы расценил намерение структур Евросоюза искать накануне выборов в Госдуму обходные пути для поддержки в России экстремистских и нежелательных организаций, и декларируемый акцент на работе с российской молодежью. «Как они умеют работать с молодежью, мы уже видели минувшей зимой, когда через подконтрольные структуры Запад пытался вывести на улицы наших городов школьников и студентов, вовлекая их в незаконные действия. Повторение этого не допустимо, и любые попытки вмешательства в наши дела будут пресекаться», – подчеркнул Пискарев. В среду глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз будет придерживаться пяти принципов в новой стратегии отношений с Россией. По его словам, эти пять принципов были одобрены еще в 2016 году, они же включены в новую стратегию ЕС по России. По этому поводу официальный представитель МИД Мария Захарова выразила мнение, что у создателей новой стратегии Евросоюза в отношении России проблемы со знанием истории и восприятием реальности.

Госдума утвердила поправки «Единой России» в закон о зачислении братьев и сестер в одну школу 15 июня 2021, 13:38

Госдума приняла в третьем чтении закон с поправками «Единой России» о зачислении братьев и сестер в одну школу независимо от места жительства. Согласно документу, отменяется правило, по которому братья и сестры получают приоритетное право на зачисление в школу или детский сад только в том случае, если живут на одной жилплощади, говорится в сообщении на сайте «Единой России». «Документ прошел все необходимые экспертизы. Российские семьи – особенно многодетные – ждут от нас принятия закона, он снимает существующие бюрократические барьеры», – сказала координатор партпроекта «Единой России» «Новая школа», депутат Госдумы Алена Аршинова. С предложением сохранять право преимущественного приема в детсады и школы для братьев и сестер независимо от места их регистрации Аршинова выступила на форуме «Единой России» «Большой семейный совет» 31 мая. Инициативу партии поддержал министр просвещения Сергей Кравцов. В тот же день «Единая Россия» внесла в Госдуму поправки о снятии ограничения на приоритетное зачисление в школу братьев и сестер. Их подготовили секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, Алена Аршинова, первый замруководителя фракции партии в Госдуме Андрей Исаев и член президиума Генсовета «Единой России», сопредседатель рабочей группы партии по поддержке гражданского общества, сенатор Мария Львова-Белова. Госдума отменила обязательный техосмотр для получения ОСАГО 15 июня 2021, 12:20 Текст: Алексей Дегтярев

Госдума приняла закон, отменяющий необходимость техосмотра автомобиля для получения полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). Принятый Госдумой закон исключает необходимость техосмотра для получения ОСАГО, также водителю не нужно будет предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра, передает РИА «Новости». Эти изменения должны вступить в силу с 22 августа 2021 года. «Это изменение сначала предлагалось в другом законопроекте, но в целях ускорения его принятия оно была перенесено в этот закон. В принципе, все согласны – и ГИБДД, и автостраховщики, и Банк России – с тем, что получение полиса ОСАГО не должно быть увязано с диагностической картой и техосмотром», – заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он добавил, что вокруг получения диагностической карты и прохождения техосмотра сложился незаконный бизнес. «Возможны случаи, когда, например, диагностическая карта действует последний день, в этот же день покупается полис ОСАГО, ну и все, дальше полис действует, а карта нет», – указал он. Ранее руководитель Госавтоинспекции Михаил Черников отмечал, что по проекту закона МВД, процедура техосмотра для владельцев легковых автомобилей должна была стать добровольной. Боррель предложил проводить «более щедрую визовую политику» в отношении россиян 16 июня 2021, 16:07 Текст: Ксения Панькова

Необходимо проводить «более щедрую визовую политику» в отношении россиян, в том числе студентов, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. «Когда мы говорим о контактах между людьми, мы должны усиливать такие возможности… Надо поддерживать мобильность как европейской, так и российской молодежи. В частности, этому можно способствовать, выдавая визы в Евросоюз, предусмотрев финансирование в рамках программы Эразмус (Erasmus), возможности обучения. Получения работы. Мы недостаточно работаем в этом направлении. Надо быть более щедрыми в вопросах виз, которые выдаются для получения образования, чтобы люди могли посмотреть, как живет Европа», – сказал он, представляя доклад по отношениям ЕС-Россия, подготовленный для предстоящего 23-24 июня саммита Евросоюза, передает РИА «Новости». Ранее Борель рассказал, что новая внешнеполитическая стратегия Евросоюза в отношении России, подготовленная к саммиту ЕС в Брюсселе 24-25 июня, будет основана на трех базовых принципах: отталкивать, сдерживать и взаимодействовать. Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила мнение, что у создателей новой стратегии Евросоюза в отношении России проблемы со знанием истории и восприятием реальности. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем заключаются эти принципы, будут ли они приняты во внимание руководством ЕС и как на стоит реагировать России. ЕС и США урегулировали 16-летний спор между Airbus и Boeing 15 июня 2021, 14:49

Фото: Toby Scott/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

США и Евросоюз договорились об урегулировании торгового спора о производителях самолетов Boeing и Airbus, по которому были введены многомиллиардные взаимные пошлины, сообщила торговый представитель США в ранге министра Кэтрин Тай. По ее словам, США хотели продемонстрировать лидерство среди других демократических стран. «Сегодняшнее объявление, что США и ЕС достигли пятилетнего соглашения по 16-летнему спору Boeing – Airbus, служит этой цели. Это устраняет долгосрочный торговый раздражитель в отношениях США и Европы», – заявила Тай, передает РИА «Новости». Кроме того, по ее словам, США и ЕС договорились и о совместном противостоянии КНР. «Мы согласились работать вместе, чтобы бросать вызов и противостоять нерыночным действиям Китая в этом секторе конкретными способами, которые отражают наши стандарты честной конкуренции», – сказала Тай. По ее словам, в частности, речь идет о сотрудничестве по инвестициям и трансфертам технологий. В октябре 2019 года США объявили о введении штрафных пошлин против ЕС из-за субсидий для авиастроительного концерна Airbus. Арбитраж ВТО разрешил США ввести штрафные пошлины в размере до 100% на товары из ЕС на общую сумму 7,5 млрд долларов. В октябре 2020 года ВТО разрешила ЕС ввести пошлины на товары из США в ответ на санкции со стороны Вашингтона. В ноябре ЕС ввел тарифы на импорт из США по делу Boeing. Правительство предложило запретить банкам направлять за рубеж данные о клиентах 15 июня 2021, 20:01

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Текст: Ксения Панькова

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, по которому предлагается запретить банкам направлять за рубеж сведения о клиентах и их операциях, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента. «Законопроект разработан в целях минимизации рисков, связанных с принятием недружественными государствами изменений в национальные законодательные акты, направленные на получение от иностранных банков под угрозой штрафных санкций конфиденциальной информации, составляющей банковскую тайну. Законопроект предусматривает запрет кредитным организациям направлять компетентным органам иностранных государств запрошенные такими органами сведения о клиентах и их операциях, за исключением случаев, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации», – говорится в пояснительной записке, передает РИА «Новости». Кроме того, законопроектом предусматривается оперативное информирование Федеральной службы по финансовому мониторингу и Банка России российскими кредитными организациями, получившими запрос от иностранных властей, о фактах получения таких запросов. В пояснении к проекту отмечается, что он соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе и других международных договоров РФ и «не окажет влияние на достижение целей государственных программ Российской Федерации». «Реализация законопроекта не повлечет изменения финансовых обязательств государства и дополнительных расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета, а также не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности», – отмечается в пояснительной записке. Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект о возможности применения санкций против граждан любых иностранных государств и лиц без гражданства, нарушивших права россиян или совершивших в отношении них преступления. Венгрия запретила в школах гей-пропаганду 15 июня 2021, 22:21 Текст: Антон Никитин

Парламент Венгрии одобрил закон о запрете пропаганды ЛГБТ в школах, сообщает The Guardian. Национальное собрание Венгрии приняло решение 157 голосами против одного. Согласно документу, лицам до 18 лет запрещается демонстрировать материалы, поощряющие изменение пола или гомосексуальность. Кроме того, документ устанавливает список организаций, которым разрешено проводить уроки полового просвещения, сообщает The Guardian. По словам авторов поправок, меры принимаются для «защиты прав детей». Однако некоторые оппозиционные партии и активисты страны выступили против законопроекта, назвав его нарушающим права человека. «Есть содержание, которое дети в определенном возрасте могут неправильно понять и которое может оказать пагубное влияние на их развитие в данном возрасте, или которое дети просто не могут переварить, и которое поэтому может запутать их развивающиеся моральные ценности или из образ себя или мира», – сказал представитель венгерского правительства. Напомним, в России закон о запрете гей-пропаганды среди детей был принят в конце июня 2013 года. Президент Владимир Путин не раз говорил, что в России нет уголовного преследования за нетрадиционную ориентацию, и подчеркивал, что в России ввели запрет пропаганды гомосексуализма, поскольку детей надо «оставить в покое». Газета ВЗГЛЯД разбирала, как права геев для Страсбурга оказались важнее прав детей. Transparency International заявила о резком росте коррупции в ЕС во время пандемии 15 июня 2021, 16:16 Текст: Елена Мирошниченко

Пандемия коронавируса повлияла на рост коррупции в ЕС, люди были вынуждены задействовать свои связи для получения медицинской помощи, говорится в докладе, опубликованном на сайте неправительственной международной организации Transparency International. «ЕС часто считают бастионом честности, но результаты [опроса] показывают, что страны региона по-прежнему уязвимы к коварным последствиям коррупции», – цитирует председателя правления организации Делию Феррейру Рубио ТАСС. Самый высокий уровень взяточничества в секторе здравоохранения отмечен в Румынии (22%) и Болгарии (19%), использование личных связей чаще всего наблюдалось в Чехии (54%) и Португалии (46%). «Использование личных связей для получения доступа к государственным услугам во время кризиса здравоохранения может быть столь же пагубным, как и взяточничество. Крайне важно, чтобы правительства стран ЕС удвоили свои усилия для обеспечения справедливого и равноправного восстановления от продолжающейся пандемии», – рассказал Рубио. Антикоррупционная организация Transparency International провела опрос среди 40 тыс. человек в 27 странах ЕС в период с октября по декабрь 2020 года. 29% опрошенных в прошлом году прибегали к помощи друзей и родственников для получения доступа к медицинскому обслуживанию. Ранее организация Transparency International отмечала, что в ЕС 19% граждан сообщают о даче взятки в сфере здравоохранения в среднем, в Германии, Франции и Испании это доходит до 29%. Захарова раскритиковала новую стратегию ЕС в отношении России 16 июня 2021, 09:25

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила мнение, что у создателей новой стратегии Евросоюза в отношении России проблемы со знанием истории и восприятием реальности. Она напомнила, что данная внешнеполитическая стратегия, подготовленная главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем к саммиту ЕС в Брюсселе 24-25 июня, будет основана на трех базовых принципах: отталкивать, сдерживать и взаимодействовать. «Представляете себе человека, который предлагает вам отношения на принципах «отталкивать, сдерживать и взаимодействовать»? Не представляете? А это Боррель. У людей, которые придумали такую концепцию, явно проблемы со знанием истории, восприятием реальности и преобладанием фобий над креативным мировосприятием», – написала Захарова в Telegram. Напомним, новая внешнеполитическая стратегия Евросоюза в отношении России, подготовленная главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем к саммиту ЕС в Брюсселе 24-25 июня, будет основана на трех базовых принципах: отталкивать, сдерживать и взаимодействовать. Об этом рассказал во вторник вечером сам Боррель, выступая в аналитическом центре Германский фонд Маршалла (организация признана нежелательной в России) в Брюсселе, передает ТАСС. Боррель подробно представит эту стратегию в среду в 12.30 (13.30 мск) на пресс-конференции в Брюсселе, которая пройдет прямо перед началом встречи президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена в Женеве. В ЕС озвучили пять принципов новой стратегии отношений с Россией 16 июня 2021, 15:35 Текст: Елизавета Булкина

Евросоюз будет придерживаться пяти принципов в новой стратегии отношений с Россией, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его словам, эти пять принципов были одобрены еще в 2016 году, они же включены в новую стратегию ЕС по России. «Полное выполнение Минских соглашений как ключевое условие любых существенных изменений в отношениях ЕС с РФ, укрепление отношений со всеми шестью восточными партнерами (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Республика Молдова и Украина) и странами Центральной Азии, укрепление устойчивости ЕС в таких областях, как энергетическая безопасность, гибридные угрозы и стратегическая коммуникация, избирательное взаимодействие с Россией по вопросам, представляющим явный интерес для ЕС, а также развитие контактов между народами и поддержка российского гражданского общества», – передает слова Борреля ТАСС. Он пояснил, что «новая стратегия ЕС – это матрица». «Представьте себе, что пять принципов – это строчки, а основные направления (противодействовать, сдерживать, взаимодействовать) – это столбцы. И по этой матрице распределяются меры, которые принимает ЕС», – заявил глава европейской дипломатии. Между тем Боррель, представляя стратегию, уточнил, что ЕС не будет ограничивать закупки нефти и газа у России, чтобы закупать их у других стран. «Но по мере нашего «зеленого перехода» потребление нефти и газа в Европе будет сокращаться, в особенности нефти, и это сильно затронет Россию», – объяснил он. «Впрочем, это коснется не только России, это коснется всех стран – поставщиков углеродного топлива в ЕС», – добавил глава дипломатии ЕС. К 2050 году Евросоюз намерен сократить до нуля углеродные выбросы своей экономики, для чего уже к 2030 году он намерен довести роль «чистых» источников энергии до почти 40% от своего энергопотребления. Стратегия отношений с Россией уже утверждена Еврокомиссией, теперь ее должны принять главы государств и правительств ЕС на саммите 24-25 июня. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова выразила мнение, что у создателей новой стратегии Евросоюза в отношении России проблемы со знанием истории и восприятием реальности. ЕК предложила начать диалог с Россией по ущемляющим ЕС экономическим мерам 16 июня 2021, 15:05 Текст: Ксения Панькова

Еврокомиссия предложила начать технический диалог с Россией по экономическим мерам, которые «снижают конкурентные преимущества ЕС». Об этом говорится в проекте стратегии ЕС по дальнейшему развитию отношений с Россией, подготовленной к саммиту ЕС в Брюсселе 24-25 июня. «Предлагается проводить больше технических консультаций с российским правительством по широкому кругу экономических раздражителей, которые снижают конкурентные преимущества ЕС», – говорится в документе, который представил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает ТАСС. Ранее Борель рассказал, что новая внешнеполитическая стратегия Евросоюза в отношении России, подготовленная к саммиту ЕС в Брюсселе 24-25 июня, будет основана на трех базовых принципах: отталкивать, сдерживать и взаимодействовать. Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила мнение, что у создателей новой стратегии Евросоюза в отношении России проблемы со знанием истории и восприятием реальности. Россия вошла в число самых крупных экспортеров ЕС 15 июня 2021, 19:24 Текст: Алексей Дегтярев

Россия стала одним из крупнейших экспортеров Евросоюза, стоимостный объем российского товарного экспорта в страны ЕС за январь-апрель 2021 года составил 42,5 млрд евро, сообщило европейское статистическое агентство Евростат. Россия заняла третье место в перечне крупнейших экспортеров Евросоюза, объем российского экспорта за первые четыре месяца 2021 года увеличился на 12,4% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, предает ТАСС со ссылкой на данные Евростата. Объем товарного экспорта из ЕС в Россию вырос на 7,3% – с 25,9 млрд евро до 27,8 млрд евро. В первую тройку экспортеров вошли Китай и США (139,4 и 71,4 млрд евро соответственно за указанный период). Самыми крупными импортерами продукции ЕС стали США (125,4 млрд евро), Британия (87,9 млрд евро) и Китай (73,9 млрд евро). Общий объем товарного экспорта стран ЕС в апреле 2021 года составил 179 млрд евро. Показатель по сравнению с апрелем 2020 года вырос на 43,4%. В Евростате пояснили, что – следствие смягчения ограничений в европейских странах. Суммарный объем товарного импорта вырос на 32,8% (со 125 млрд евро до 166 млрд евро). В феврале Евростат сообщал, что в 2020 году Китай впервые в истории вытеснил США с места крупнейшего торгового партнера ЕС. В Европе захотели наладить «предсказуемые отношения» с Россией 15 июня 2021, 16:45 Текст: Алексей Дегтярев

Европейский союз и Соединенные Штаты хотят наладить более предсказуемые отношения с Россией, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Мы едины в нашем подходе в отношении России. Отношения между ЕС и Россией сейчас в негативной спирали. И мы хотели бы превратить эту негативную спираль в более предсказуемые отношения», – цитирует главу ЕК ТАСС. Глава Евросовета Шарль Мишель подчеркнул, что Евросоюз и США «едины в своем подходе» к отношениям с Россией. Напомним, на среду, 16 июня, запланирована встреча президента России Владимира Путина с президентом США Джо Байденом они планируют встретиться в Женеве. В Кремле сообщили, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе. Байден уже вылетел в Женеву. Приняты законы об уголовной и административной ответственности за участие в нежелательных НПО 16 июня 2021, 16:46 Госдума приняла в третьем и окончательном чтении введение уголовной ответственности за организацию и участие в деятельности иностранных неправительственных организаций (НПО), признанных нежелательными в России. Изменения вносятся в статью 284.1 Уголовного кодекса России, сообщила комиссия Госдумы по расследованию вмешательства извне в своем Telegram-канале. Законопроекты разработаны по инициативе комиссии.



«Принятые сегодня законы – это предупреждение тем профессиональным провокаторам, которые за деньги нежелательных организаций сеют панику, дискредитируют работу по борьбе с коронавирусом, провоцируют беспорядки на улицах наших городов, втягивают в это детей, готовят провокации на выборах, вербуют и обучают новых лоббистов интересов недружественных стран», – сказал глава комиссии Василий Пискарев. Согласно документу, участие в деятельности нежелательной иностранной или международной НПО в России, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, либо имеющим судимость по этой статье, наказывается штрафом от 300 до 500 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период от двух лет, либо обязательными работами от 360 часов, либо принудительными работами до четырех лет с ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы от года до четырех лет с правом на запрет заниматься определенной деятельностью до 10 лет. Сбор средств или финансирование нежелательных НПО в России наказывается обязательными работами до 360 часов, либо принудительными работами до четырех лет с ограничением свободы до двух лет, либо лишением свободы от года до пяти лет с запретом на занятие определенных должностей до 10 лет. За организацию нежелательной иностранной НПО в России обвиняемым грозят обязательные работы до 480 часов, либо принудительные работы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок от двух до шести лет. Поправки вносятся в статью 20.33 кодекса, она предусматривает штрафы за участие в работе такой структуры для граждан до 15 тыс. рублей, для должностных лиц – до 50 тыс. рублей, для юридических лиц – до 100 тыс. рублей. США и ЕС заявили об открытых для России каналах связей по взаимным интересам 15 июня 2021, 18:52 Текст: Алексей Дегтярев

Соединенные Штаты и Евросоюз оставляют открытыми каналы связи с Россией по вопросам, представляющим взаимный интерес, говорится в совместном заявлении сторон. «Для координации нашей политики и наших действий мы планируем создать диалог высокого уровня ЕС-США по России», – цитирует РИА «Новости» совместное заявление ЕС и США после саммита. В заявлении также сообщается, что стороны «едины в подходе к России», и готовы «решительно ответить» на действия России, которые считают негативными. Авторы документа призвали Россию избегать дальнейшего ухудшения отношений с государствами из так называемого «списка недружественных государств» Саммит при участии президента США Джо Байдена, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Евросовета Шарля Мишеля прошел во вторник в Брюсселе. Напомним, в среду пройдет встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. В Кремле сообщили, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе. Американский чиновник заявил, что на переговорах лидеров не предусмотрено рабочего обеда, «преломления хлеба» не будет. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов. В России вступит в действие упрощающий получение инвестиций для стартапов закон 15 июня 2021, 19:48 В России через 10 дней вступает в силу закон, вводящий в России один из самых популярных в мире способов привлечения инвестиций для стартапов ранних стадий. Законопроект о «конвертируемом займе» принят в Думе благодаря поддержке «Единой Росси». «В Кремниевой долине или популярных юрисдикциях с британским правом основатели могут положиться на механизм «конвертируемого займа», который позволяет заключать соглашение с инвестором буквально на салфетке в кафе и быть уверенным, что деньги поступят максимально оперативно. В развитых стартап-экосистемах доступность такого механизма при десятках тысяч активных бизнес-ангелов заметно повышает шансы инноваторов на стадиях pre-seed и seed преодолеть «долину смерти». По оценкам экспертов, им пользуется каждый третий в мире стартап», – говорится в сообщении на сайте центра социального проектирования «Платформа».



«Отсутствие механизма быстрого привлечения инвестиций в российской юрисдикции угрожало тысячам перспективных российских проектов, резко снижая их шансы прорваться через «долину смерти». Запуская разработку нового решения, начинающие предприниматели обычно полагаются на сбережения, средства, которые удалось привлечь от друзей и родственников или энтузиазм случайного инвестора, который готов рискнуть и положиться на доверие. Но стартовый капитал имеет свойство быстро «сгорать»: то, что венчурный рынок называет burn rate – скорость «сжигания» денег, – ежедневный кошмар IT-предпринимателя», – отмечают эксперты «Платформы». Отмечается, что «механизм, закрепленный в регуляторике большинства популярных для стартапов юрисдикций, дает участникам сделки возможность оформить инвестицию как займ с правом инвестора конвертировать его в долю в капитале через определенное время и на согласованных заранее условиях. То есть компания просто берет деньги у инвестора в долг, но с обязательством, что к определенному сроку она либо вернет их, либо передаст инвестору долю в капитале. Причем, чаще всего право выбора способа исполнения обязательств остается у кредитора. Конвертация проходит по выбору инвестора, а если его что-то не устраивает в темпах роста компании или в направлении развития бизнеса, инвестор забирает деньги в соответствии с условиями обычного договора займа. Заключив такую сделку, инвестор может отложить на будущее все вопросы, связанные с вхождением в капитал». По мнению автора статьи, закон «обеспечивает гибкость и скорость – критические факторы для начинающих предпринимателей». «В обычной сделке вхождения в капитал инвестор, скорее всего, выбирает долгий путь проверки и оценки проекта - due diligence. Это значит, что сначала он запрашивает у стартапа тонну юридических и финансовых документов, отправив предпринимателей по инстанциям - вместо того, чтобы развивать бизнес. А на следующем шаге инвестору и компании предстоит затяжной вояж по нотариусам, банкам и налоговым службам, что катастрофически тормозит привлечение денег. В типичной ситуации, когда ресурсы на операционную деятельность необходимы «вчера», а нужно обивать пороги для сбора справок и готовить документы для сделки, часто оказывалось, что многие компании просто закрывались, не дождавшись инвестиций. Для иных хождение «по мукам» могло занимать от пяти до девяти месяцев. Принятый закон не только освобождает от необходимости идти по длинному пути, но и позволяет кратно сократить число документов, необходимых для оформления сделок инвестиций», – говорится в статье. Уточняется, что «снижая барьеры и риски конфликтов для предпринимателей и инвесторов, новый механизм поможет улучшению инвестиционной привлекательности стартапов в российской юрисдикции. За счет чего? Сейчас в России единственной гарантией, что инвестор получит долю в капитале, выступает выпуск конвертируемых облигаций или опционов в соответствии с нормами «Закона о рынке ценных бумаг». Какие бы корпоративные договоры, заверения и убеждения ни оказались на столе перед инвестором, всегда оставался риск, что стартап просто не исполнит свои обязательства. Новый законопроект дает возможность компании обеспечить все корпоративные решения до того, как наступили основания для получения доли в компании. То есть заключили договор – и дальше все зависит только от того, достигнет ли компания предусмотренных договором конвертируемого займа показателей». «Принятый законопроект будет способствовать деофшоризации экономики. Отсутствие механизма быстрых вложений в российском праве подталкивало бизнес оформлять отношения в юрисдикциях с британским правом или в США, но ценой скорости была высокая стоимость оформления сделок. Для начинающего стартапа цена регистрации бизнеса в офшорной юрисдикции сопоставима с общей суммой первоначальных инвестиций – от 50 тыс. долларов и выше. Конвертируемый займ в российском праве освобождает от необходимости уходить в офшор. По оценкам директора Фонда развития интернет-инициатив Кирилла Варламова, число сделок на ранней стадии с использованием конвертзайма уже в ближайшем будущем должно составить 90%, на поздних стадиях – до 70%», – заключает автор.