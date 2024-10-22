Депутат Шеремет: Предложение Франции разместить силы на Украине угрожает ее государственности

Tекст: Вера Басилая

По словам Шеремета, инициатива Франции по размещению сил неядерного сдерживания на территории Украины является фатальной для украинского государства, передает РИА «Новости».

«Озвученный план «победы» украинским диктатором и все связанные с ним предложения и инсинуации являются публичной росписью в своем бессилии в противостоянии с Россией», – заявил Шеремет.

Депутат также отметил, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский утратил легитимность, поскольку его срок пребывания в должности истек. При этом, по его словам, западные страны продолжают демонстрировать двойные стандарты, выступая за демократию, но закрывая глаза на отказ Зеленского проводить выборы.

Ранее Владимир Зеленский представил «план победы над Россией», который включает приглашение Украины в НАТО и размещение на Украине «комплексного неядерного стратегического сдерживающего пакета».

После этого министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что после прекращения огня и подписания мирного договора нужно заняться вопросом размещения сил неядерного сдерживания на Украине.

Франция заявила, что активизирует усилия по убеждению партнеров в необходимости пригласить Украину в НАТО.

