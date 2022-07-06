Газохранилище Газпрома в австрийском Хайдахе передали другому оператору

Канцлер Австрии Карл Нехаммер о передаче газохранилища Газпрома в Хайдахе передано другим операторам, поскольку оно до сих пор не заполнено.

«Был введен принцип «используй или потеряй», то есть газохранилище должно быть использовано по назначению <…>. В противном случае оператор лишается его, и [объект] передается другим операторам. Газохранилище в Хайдахе в Австрии до сих пор не заполнено, потому теперь оно будет передано другим компаниям для заполнения газом, Австрия тоже будет использовать его в будущем», – передает его слова ТАСС.

Нехаммер указал, что «именно это происходит в ситуации с Газпромом в Хайдахе».

В свою очередь глава минэнергетики Австрии Леоноре Гевесслер заявила, что ЕС поручил Австрии и ФРГ совместно заботиться о наполнении газохранилища.

«С одной стороны, идет работа над соглашением с Германией. Вы знаете, у нас есть поручение со стороны Евросоюза совместно заниматься наполнением хранилища «Хайдах», для этого нужно двустороннее соглашение. Работа над этим далеко продвинулась», – приводит ее слова РИА «Новости».

«Второй шаг – подключение хранилища к австрийской газовой сети, мы уже закрепили это в правовом порядке, и я ожидаю от всех причастных максимально быструю имплементацию», – добавила министр.

Ранее Нехаммер заявил в ходе разговора с российским президентом, что Газпром будет лишен газового хранилища в австрийском Хайдахе, если не будет заполнять его газом.

В свою очередь Путин заверил Нехаммера, что Россия будет продолжать соблюдать контрактные обязательства по поставкам газа в Австрию.