Канцлер Австрии пригрозил отобрать хранилище у Газпрома

Эксперт оценил желание Молдавии пересмотреть контракт с Газпромом

«Молдавии сначала стоит выплатить долг перед Россией. Затем, если Кишинев получит некую фиксированную цену за газ, а потом рыночная стоимость топлива упадет, они снова будут недовольны», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее Кишинев вновь захотел пересмотреть условия контракта на поставки российского газа.

«Молдавия изначально настаивала на том, чтобы цена на газ формировалась на основании привязки к спотовому рынку. Такую схему Россия использует во всех европейских контрактах. Однако Москва пошла на уступки Кишиневу, введя зимой составляющую нефтяной индексации», – сказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Собеседник отметил, что в нынешних условиях на рынке сложилась такая ситуация, что привязка к спотовому рынку приводит к повышению цен на топливо. Но, отметил эксперт, «в этом и суть рыночной стоимости – она сложно предсказуема и постоянно колеблется».

«Теперь Молдавия говорит о фиксированной цене на газ. Но я уверен, что они не согласятся на условные 950 долларов за тысячу кубов. Кишинев хочет, чтобы сырье стоило в районе 200–300 долларов», – подчеркнул Юшков.

Он также отметил, что Молдавия все равно останется недовольной условиями соглашения. «Если вдруг цены на газ упадут до 100 долларов, как это было в 2020 году на фоне коронавируса, то Кишинев вновь запросит пересмотр договора», – уверен собеседник.

«Единственные страны, которые имеют фиксированные цены на российский газ, – Белоруссия и Армения. Но они входят в ЕАЭС. А Молдавия движется ровно в противоположном направлении. Ярким тому подтверждением является подача заявки на ускоренное вступление в ЕС. И тогда совершенно не понятно, почему у них должны быть какие-то особые условия», – рассуждает Юшков.

По словам эксперта, если все же такой контракт будет заключен, то вопросы возникнут и внутри Евросоюза, который оплачивает газ на основании показателей спотового рынка.

«И вообще, чтобы зарекаться о каких-то послаблениях для себя, Молдавии сначала стоит выплатить долг перед Россией. Они по предыдущему контракту должны Газпрому более 700 млн долларов. И Россия все равно пошла навстречу, заключив новое соглашение. И то, что им до сих пор не отключили газ, – политическая воля России», – заключил Юшков.

Ранее власти Молдавии заявили, что намерены выяснить, смогут ли они в рамках переговоров с Газпромом пересмотреть условия оплаты российского газа. Как сказал вице-премьер страны, министр инфраструктуры Андрей Спыну, «проблемы в этом контракте были связаны с условиями оплаты». По его словам, если бы у Молдавии «был стабильный тариф и цена на газ не пересматривалась, то и проблем с оплатой было бы меньше».

Вице-премьер сказал, что Молдавия стремится к «диверсификации». При этом «если выгоден контракт с Газпромом», то Молдавия «согласна продолжать». Если же «получится найти выгодные цены, хотя бы близкие к контракту с Газпромом», то стране «обязательно нужно подписывать договоры, хотя бы для создания госрезервов», сказал Спыну.

Напомним, закупочная цена на газ для Молдавии устанавливается ежемесячно, на нее влияет и цена топлива на спотовом рынке. В мае Молдавия закупает газ по 920 долларов за тысячу кубометров, в апреле страна платила 1194 доллара.

Компания «Молдовагаз» в январе столкнулась с трудностями при погашении очередного платежа Газпрому, поскольку закупочная цена газа выросла с 450 до 646 долларов за тысячу кубометров. «Молдовагаз» полностью расплатился за газ, полученный в декабре, однако компании не хватало около 25 млн долларов, чтобы погасить авансовый платеж за январь. Однако «Молдовагаз» все же полностью погасил платеж.