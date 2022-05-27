Путин назвал Нехаммеру реальные причины продовольственного кризиса в мире

Президент России Владимир Путин и австрийский канцлер Карл Нехаммер по телефону обсудили продовольственную безопасность в мире, также Путин рассказал собеседнику о ситуации в акваториях Азовского и Черного морей.

«Проведен обстоятельный обмен мнениями по вопросам, связанным с глобальной продовольственной безопасностью. Владимир Путин акцентировал, что попытки возложить на Россию ответственность за сложности с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки безосновательны. Даны подробные разъяснения реальных причин этих проблем, возникших в том числе из-за антироссийских санкций США и Евросоюза», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Глава российского государства по просьбе Нехаммера дал оценку ситуации в контексте ведущейся спецоперации и информировал о работе по обеспечению безопасности судоходства в акваториях Азовского и Черного морей.

«В этой связи обращено внимание на то, что украинской стороне следует как можно скорее разминировать порты для свободного прохода заблокированных судов. Кроме того, указано на саботаж Киевом переговорного процесса представителей России и Украины», – отмечается в тексте.

Также Путин подтвердил приверженность России соблюдению контрактных обязательств по поставкам природного газа в Австрию.

Ранее президент Федерации австрийской промышленности Георг Книлл заявлял, что порядка 300 тыс. рабочих мест в Австрии могут исчезнуть в случае возможного прекращения поставок российского газа.