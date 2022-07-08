Лавров заявил об оголтелой русофобии Запада

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на совещании глав МИД «Группы двадцати» (G20) западным министрам были заданы нелицеприятные вопросы, но те не смогли на них ответить.

«Полезная дискуссия, которая позволила задать очень нелицеприятные вопросы нашим западным коллегам. Ответов на эти вопросы у них нет, есть только оголтелая русофобия, которой они подменяют необходимость договариваться о ключевых вопросах мировой экономики и финансов, для чего, собственно, двадцатка и создавалась», – приводит его слова ТАСС.

Лавров также сообщил, что Россия на совещании глав МИД (СМИД) «Группы двадцати» (G20) разъяснила истоки продовольственного и энергетического кризиса. «По продовольственной, энергетической безопасности очень подробно в соответствии с теми разъяснениями, которые неоднократно давал президент [России Владимир] Путин в своих выступлениях, показали истоки этих кризисов, которые начались не сегодня, не в феврале и даже не в прошлом году», – сказал министр.

Кроме того, Лавров заявил, что западные страны своим подходом мешают урегулированию конфликта на Украине.