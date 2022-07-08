Лавров раскритиковал мечты Запада о «победе» Киева

Западные страны своим подходом мешают урегулированию конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам министерской встречи «Группы двадцати».

«Если он (Запад) хочет не переговоров, а победы Украины над Россией на поле боя, то тогда, наверное, говорить просто с Западом не о чем, потому что он этими своими подходами по сути дела не позволяет Украине перейти к мирному процессу», – приводит его слова РИА «Новости».

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия не отказывается от мирных переговоров, и предупредил тех, кто отказывается от мирного урегулирования, что чем дальше, тем сложнее будет договориться с Москвой.

Кроме того, Лавров заявил, что западные страны должны перестать искусственно блокировать поставки зерна из России. «Статистика показывает очень ясно, что зерно, которое заперто в портах на Украине, составляет меньше 1% от объема мирового производства, поэтому на продовольственную безопасность оно реального влияния не оказывает. Требуется только и всего, чтобы Запад перестал искусственно блокировать выполнение нами поставок в те страны, которые наши зерно законтрактовали», – указал он.

В Кремле ранее заявляли, что российское зерно более чем востребовано, но из-за санкций его доступ на внешние рынки затруднен.

Президент России Владимир Путин указывал, что Запад, дестабилизируя глобальное производство сельхозпродукции, вводя ограничения, например, на поставки российских и белорусских удобрений, затрудняет экспорт на мировые рынки российского зерна. Он подчеркивал, что западные страны искусственно создают истерику по поводу ситуации с доставкой украинского зерна, Россия его вывозу не препятствует.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД