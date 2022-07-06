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Песков заявил о высокой востребованности российского зерна
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Российское зерно более чем востребовано, но из-за санкций его доступ на внешние рынки затруднен, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Наше зерно более чем востребовано, судя по потребностям, но имеет очень много препятствий на своем пути на мировые рынки, нуждающиеся в нем, в силу тех незаконных санкций, ограничений, которые применяют страны ЕС в первую очередь», – передает РИА «Новости» его слова.
Напомним, причиной продовольственной инфляции в мире стали действия США (санкции, стремление снизить экспортную выручку России от торговли энергоносителями), причем задолго до начала российской спецоперации на Украине.
Президент России Владимир Путин указывал, что Запад, дестабилизируя глобальное производство сельхозпродукции, вводя ограничения, например, на поставки российских и белорусских удобрений, затрудняет экспорт на мировые рынки российского зерна. Он подчеркивал, что Западные страны искусственно создают истерику по поводу ситуации с доставкой украинского зерна, Россия его вывозу не препятствует.
Власти Херсонской области назвали размер пенсии в переходный период
В Херсонской области пенсии в переходный период будут 10 тыс. рублей, а в дальнейшем их пересчитают по российским правилам, сообщила замглавы ВГА региона Катерина Губарева.
«Возраст выхода на пенсию остается таким, как на Украине. В переходный период гражданам пенсионного возраста будет выплачиваться 10 тыс. рублей в месяц. Эта сумма равна средней пенсии на Украине. В дальнейшем планируем переход на российские пенсии», – написала она в своем Telegram-канале.
Напомним, ко Дню России в Херсонской и Запорожской областях выдали первые российские паспорта.
В июне заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов сообщил, что Херсонская область приступила к максимальным выплатам соцпособий населению.
В мае глава военно-гражданской администрации области Владимир Сальдо заявил, что в Херсонской области начали выплачивать пенсии в рублях. Первыми ее получили жители Геническа, расположенного рядом с Крымом.
Появилось видео возвращения журналистки Овсянниковой в Москву
В Сети появилось видео с бывшей сотрудницей Первого канала Мариной Овсянниковой, которая появилась в прямом эфире новостной программы с плакатом, в столичном аэропорту.
Отмечается, что Овсянникова прилетела в Россию, чтобы принять участие в судебном процессе, инициированном ее бывшим супругом. Женщина хочет забрать в Европу свою 11-летнюю дочь, однако отец девочки категорически против такого сценария, передает «Ридус».
Ранее Овсянникова попала в базу украинского сайта «Миротворец».
Напомним, 14 марта Овсянникова ворвалась в прямой эфир программы «Время» и встала позади ведущей Екатерины Андреевой с плакатом, который призывал остановить специальную военную операцию России на Украине. Тогда СК начал доследственную проверку в отношении Марины Овсянниковой.
Освобожденные из плена на Украине россияне рассказали о фактах насилия
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Освобожденные из украинского плена российские военнослужащие рассказали о многочисленных фактах насилия над ними, сообщили в пресс-службе СК.
«Следственный комитет проверяет факты бесчеловечного обращения с российскими военнопленными на Украине. Российские военнослужащие, которые в результате обмена пленными с украинской стороной были возвращены на территорию Российской Федерации, рассказали сотрудникам Следственного комитета РФ о многочисленных фактах насилия, которым они подвергались», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Как отметили в СК, следователи дадут правовую оценку каждому случаю. «По результатам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела», – добавили в ведомстве.
В данный момент российские военнослужащие проходят лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях. По их словам, истории изобилуют примерами того, как представители Украины нарушают требования Женевской конвенции об обращении с военнопленными, запрещающие жестокость, пытки и истязания.
Так, один из военнослужащих сообщил, что в ходе 15-часового боя у него закончились боеприпасы, в результате чего он попал в плен. Украинские военные завязали ему глаза и связали руки, доставили в Харьков, где били палками и дубинками по телу, но лицо не трогали, чтобы не было синяков. Известно, что СБУ применяли также удушающие приемы и угрожали застрелить, если он не зачитает на камеру подготовленный ими текст.
«Еще один военнослужащий рассказал, что с ранением бедра попал в плен. Медицинские манипуляции в больнице делали без обезболивающих средств. В плену его били, пытали током. Наряду с тремя другими российскими военнослужащими его спустили в подвал, где облили водой и долго били, после чего оставили там на четверо суток без воды и еды», – рассказал военный в СК.
Отмечается, что так как он нуждался в медицинском уходе, его отвезли в больницу, однако после медицинских манипуляций бросили в камеру на каменный пол, где он провел еще трое суток без воды и еды. Во время перевязки от него требовали кричать пропагандистские лозунги, в противном случае отказывались вести на прием.
Другому военнослужащему, попавшему в плен с двумя ранениями, украинские врачи ампутировали ногу. «Посещение перевязочной всегда начиналось одинаково: медицинский работник тыкал в рану и смотрел, как он корчится от боли. Между перевязками его жестоко избивали», – рассказали в СК.
Ранее освобожденный из украинского плена военный заявил, что в течение четырех часов к нему применялись пытки электричеством в одном из подвалов Киева.
Напомним, в Минобороны заявили, что обмен военнопленными 144 на 144 состоялся 29 июня по прямому указанию Верховного главнокомандующего ВС России с целью сохранения жизни и здоровья бойцов ДНР и ЛНР.
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Посол Украины заявил о задержании Турцией российского судна
Турецкая таможня по требованию Киева задержала российское судно, якобы перевозившее украинское зерно, сообщил посол страны в Анкаре Василий Боднар.
«Мы полностью сотрудничаем [с Турцией]. В настоящее время судно стоит у входа в порт, оно задержано таможенными органами Турции», – приводит слова дипломата ТАСС со ссылкой на Reuters.
По его словам, судьба корабля будет решаться на заседании следствия в понедельник.
Ранее сообщалось, что Киев запросил у Анкары арест судна «Жибек Жолы», ходящего под российским флагом, на нем якобы находится зерно из Бердянска.
Напомним, президент России Владимир Путин указывал, что Запад, дестабилизируя глобальное производство сельхозпродукции, вводя ограничения, например, на поставки российских и белорусских удобрений, затрудняет экспорт на мировые рынки российского зерна. Он подчеркивал, что западные страны искусственно создают истерику по поводу ситуации с доставкой украинского зерна, Россия его вывозу не препятствует.
Шольц назвал «социальной взрывчаткой» рост цен на отопление в Германии
Повышение цен на отопление на фоне энергетического кризиса в Германии является «социальной взрывчаткой», заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD.
«Если счета за отопление вырастут на пару сотен евро, то это будет суммой, с которой многие реально не смогут справиться. Это будет социальной взрывчаткой», – приводит его слова РИА «Новости».
В этой связи правительство ФРГ намерено принимать меры господдержки энергетическим предприятиям и конечным потребителям. В частности, он напомнил, что правительство Германии ведет переговоры с энергетическим концерном Uniper, который испытывает экономические трудности в связи с ростом цен на газ.
Накануне эксперт по фондовому рынку, экономист Йенс Эрхардт заявил, что Германия постепенно приближается к рецессии и отказ от российского газа обойдется стране в 1 трлн евро.
Ранее стало известно об остановке прокачки газа по обеим ниткам «Северного потока» с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. В прошлую пятницу Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше. В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
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Обстрелом ВСУ сел в Курской области повреждены несколько домов
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Несколько домов получили повреждения в результате обстрела со стороны Украины во вторник приграничных территорий Курской области, в селах нет света, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Результаты утреннего обстрела: по предварительной информации, пострадавших нет. В селе Попово-Лежачи зафиксированы повреждения некоторых домов, в них выбиты стекла, пострадали фасады. В Теткино и Попово-Лежачах нет света, готовимся к решению этой проблемы. Однако угроза обстрела еще не миновала», – написал он в своем Telegram-канале.
Утром приграничные населенные пункты Глушковского района подверглись обстрелу. Были зафиксированы прилеты в деревне Марково, снова рвались снаряды в поселке Теткино.
Напомним, украинский обстрел Белгорода ракетами «Точка-У» унес жизни пяти мирных жителей, в том числе украинской семьи, бежавшей из Харькова. Прямая угроза жителям приграничных областей России со стороны ВСУ сохраняется уже несколько месяцев, но нынешняя атака на Белгород превзошла предыдущие.
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Минобороны: Украинские боевики разместили огневые позиции в жилых домах Харькова
Боевики нацбатальонов в Харькове в домах оборудовали огневые позиции, а жителям не дают покидать квартиры, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«В Харькове на нижних и верхних этажах жилых домов (ул. Рымарская) боевики территориальной обороны оборудовали огневые позиции, при этом местным жителям запрещено покидать свои квартиры, а все попытки граждан эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее Мизинцев заявил, что украинские неонацисты заминировали мосты через реку в Сумской области, чтобы обвинить ВС России в неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры.
В субботу в Минобороны сообщили, в Харькове в техническом лицее №173 неонацисты украинских вооруженных формирований оборудовали опорный пункт, разместили бронетехнику и артиллерию, а в Константиновке ДНР в многоквартирных жилых домах военнослужащие ВСУ оборудовали огневые позиции, склады вооружения и боеприпасов, а на детских площадках разместили гаубицы и РСЗО.
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МИД объяснил цель украинских ударов по жилым кварталам
Нанесение Киевом ударов по жилым кварталам делается для того, чтобы подтолкнуть к нанесению ответных ударов подобного рода, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире канала «Россия 24».
«Цель киевского режима – нанесение ударов неуправляемым оружием по жилым кварталам городов. Так происходит уже не в первый раз», – цитирует ее РИА «Новости».
По словам Захаровой, Россия понимает, что эти действия режима в Киеве не просто согласованы с его западными кураторами, а скорее всего подсказаны ими. «Делается это для того, чтобы подтолкнуть нас к нанесению ответных ударов подобного рода, а потом еще больше раскручивать антироссийскую истерию», – добавила она.
Напомним, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после серии громких хлопков в Белгороде погибли три человека, еще четверо, включая ребенка, пострадали, повреждены десятки домов, пять полностью разрушены.
Позже глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что гибель россиян и разрушение гражданской инфраструктуры в Белгороде требует самого жесткого, в том числе военного ответа.
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Зеленский создал военные администрации в контролируемых Киевом районах Донецкой области
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об образовании военных администраций в 14 подконтрольных Киеву населенных пунктах Донецкой области.
В указе Зеленского на сайте офиса президента говорится, что речь идет о Бахмутской, Великоновоселковской, Звановской, Комарской, Краматорской, Кураховской, Лиманской, Николаевской, Святогорской, Северской, Соледарской, Часовоярской, Черкасской и Шаховской администрациях, передает ТАСС.
Указ вступает в силу со дня его обнародования.
Ранее в ЛНР сообщили, что силы народной милиции ЛНР работают в районе Северска в Донецкой народной республике.
В воскресенье министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики.
Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что присутствие украинских подразделений вдоль границ республики не позволяет быть уверенными в безопасности местных жителей и территории, потому войска будут двигаться дальше.
В июне Зеленский заявил об отсутствии у Украины намерений атаковать Россию.
Песков: Запад делает ставку на продолжение войны, не позволяя Киеву говорить о мире
Запад в настоящий момент делает ставку на продолжение военных действий на Украине, США не позволяют украинцам думать и говорить о мире, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
«Сейчас момент, когда западные страны вовсю делают ставку на продолжение войны. Это значит, что продолжается момент, когда западные страны под руководством Вашингтона, говоря по-русски, не разрешают украинцам ни думать, ни говорить о мире, ни обсуждать мир», – ответил Песков на вопрос о воинственных заявлениях западных лидеров, которые звучат в последнее время, передает РИА «Новости».
Он добавил, что востребованность инициатив по умиротворению ситуации на Украине на Западе снизилась, но рано или поздно здравый смысл возобладает и настанет черед переговоров, перед которыми Киеву предстоит понять условия России.
«Они их прекрасно знают. Согласиться на них. Сесть за стол (переговоров). И просто зафиксировать тот документ, который во многом уже был согласован», – сказал Песков.
По словам Пескова, европейские лидеры – они же все все-таки имеют за своими плечами свои страны, со своими интересами, и у них, действительно, могут быть разные точки зрения. «Мы это очень хорошо фиксируем. Но также мы фиксируем, что, к сожалению, у них чаще всего не хватает сил и внутреннего такого суверенитета, чтобы руководствоваться только своими интересами. Иногда им приходиться плестись даже в ущерб себе в фарватере вот этого мейнстрима коллективного Запада. И они наносят себе ущерб. Они наносят ущерб тем людям, которые их избирают», – отметил он.
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявления западных лидеров о том, что «Россию нужно победить на поле боя», выразил надежду на то, что у коллективного Запада «хоть частично» остались политическая воля и разум.
На территорию Курской области со стороны Украины прилетело более 20 снарядов
Более 20 минометных снарядов со стороны Украины прилетело на территорию приграничного Глушковского района Курской области, повреждения получили восемь жилых домов, церковь, водонапорная башня, электрические сети, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Противник целенаправленно бил по электроподстанции и храму села Попово-Лежачи. Прилетело более 20 минометных снарядов. Пострадали восемь жилых домов, церковь, заборы, хозпостройки и огороды. Есть повреждения водонапорной башни, трансформатора и электросетей», – написал он в своем Telegram-канале.
Утром приграничные населенные пункты Глушковского района подверглись обстрелу. Были зафиксированы прилеты в деревне Марково, снова рвались снаряды в поселке Теткино.
Напомним, украинский обстрел Белгорода ракетами «Точка-У» унес жизни пяти мирных жителей, в том числе украинской семьи, бежавшей из Харькова. Прямая угроза жителям приграничных областей России со стороны ВСУ сохраняется уже несколько месяцев, но нынешняя атака на Белгород превзошла предыдущие.
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Мэр Белгорода назвал число поврежденных домов после обстрела ВСУ
Порядка 28 многоквартирных и 65 индивидуальных домов оказались повреждены после обстрела вооруженными силами Украины города Белгорода, сообщил мэр города Антон Иванов.
«Продолжаем сбор информации о повреждениях: на 9:00 есть данные о 424 квартирах в 28 многоквартирных домах и 65 индивидуальных домах», – написал Иванов в своем Telegram-канале.
В Белгороде началось восстановление пострадавших от обстрела ВСУ домов. По словам Иванова, в квартирах оперативно будут восстановлены окна, межкомнатные двери и потолки. В частных домах – кровли, стены, ограждения. «По поручению главы региона [Вячеслава Гладкова] строительным организациям сегодня планируется перечислить авансовые платежи», – добавил он.
По данным Минобороны, ночью 3 июля украинские войска нанесли удар по Белгороду тремя ракетами «Точка-У» с кассетными головными частями. Российскими средствами ПВО все три ракеты были уничтожены в воздухе, однако в результате поражения украинских ракет обломки одной из них упали на жилой дом.
Ранее было известно о гибели четырех человек. Еще четыре человека, в том числе ребенок, получили ранения. Двое числились без вести пропавшими.
Позже стало известно, что число погибших после обстрела в Белгороде увеличилось до пяти человек.
Газета ВЗГЛЯД писала, каким должен быть военный ответ России на удар по Белгороду украинскими неуправляемыми ракетами из комплексов «Точка-У».
Названы сроки возобновления производства автомобилей Niva
Производство автомобиля Niva Legend будет восстановлено в ближайшие 10 дней, а производство Niva Travel начнется с августа, сообщил на международной выставке «Иннопром» глава АвтоВАЗа Максим Соколов.
«Что касается восстановления производства Niva, то в классической или в легендарной модели оно будет восстановлено уже в ближайшие 10 дней. И мы запускаем очередную нитку нашего конвейера, где будет сначала производиться Niva Legend, ну а впоследствии, начиная с августа, подключится и модель Niva Travel», – передает ТАСС его слова.
Также Соколов рассказал, что АвтоВАЗ планирует в августе запустить производство Lada Niva Travel на заводе в Тольятти, пишет РИА «Новости».
«Что касается восстановления производства Niva... В классической, легендарной модели оно будет восстановлено уже в ближайшие 10 дней – мы запускаем очередную нитку нашего конвейера, где будет сначала производиться Niva Legend, а впоследствии, начиная с августа, подключится модель Niva Travel», – отметил он.
Ранее АвтоВАЗ решил возобновить производство автомобилей Niva.
До этого АвтоВАЗ возобновил производство на заводе в Тольятти после простоя с конца апреля: начался выпуск Lada Granta в версии Classic с минимизированным влиянием импорта.
АвтоВАЗ владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие перемены ждут российский авторынок.
В Таганроге загорелся дом после падения беспилотника
Частный дом загорелся в городе Таганроге Ростовской области, предположительно, после того как на крышу упал беспилотный летательный аппарат, сообщил информированный источник.
Инцидент произошел в понедельник вечером. «Дом загорелся в частном секторе на 15-м Новом переулке. Все службы там работают. Рядом обнаружены обломки, предположительно, беспилотника, который в него попал», – приводит его слова РИА «Новости».
По данным ГУМЧС России по Ростовской области, информация о пожаре в частном двухэтажном доме по адресу 15-й Новый переулок, 62 поступила в 17.40 мск. Горела кровля на площади 70 квадратных метров. В 18.30 пожар полностью потушили.
Предварительно, жертв и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются. Таганрог – ближайший к Украине крупный город на юго-западе Ростовской области.
Ранее сообщалось, что на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области начался пожар после падения украинского беспилотника.
Глава ЛНР назвал выход войск на административные границы новым Днем победы
Выход союзных сил на административные границы республики является новым Днем великой победы, 3 июля «навсегда войдет красной датой» в календарь ЛНР, заявил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.
«Сегодня, 3 июля, великий день, который навсегда войдет красной датой в календарь нашего Отечества. Именно сегодня свершилось то, к чему мы все так стремились долгих восемь лет. Сегодня наши войска, при поддержке Вооруженных сил России, освободили город Лисичанск, тем самым завершив освобождение республики в ее исторических границах», – написал он в своем Telegram-канале.
Пасечник поздравил всех граждан с этим «новым Днем великой победы». «Этот праздник, как и в далеком 1945 году, тоже со слезами на глазах – бои были тяжелыми и кровопролитными. И победа снова за нами, так будет всегда», – отметил он.
«Украинские неонацисты, пришедшие на нашу землю убивать и грабить, повержены! Они применяли подлую тактику, используя мирных жителей как живой щит. Поэтому нашим военным приходилось аккуратно отвоевывать буквально каждый дом, каждую улицу, каждый поселок. И вот наконец-то были взяты и такие большие города Луганской области, как Рубежное и Северодонецк, а сегодня полностью освобожден Лисичанск» – добавил глава ЛНР.
В воскресенье министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики.
Накануне союзные силы взяли под контроль администрацию Лисичанска. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что подразделения под командованием помощника главы Чечни Апты Алаудинова и второго корпуса народной милиции ЛНР прошли весь Лисичанск и с боем дошли до самого его центра. Также в центре Лисичанска установили Красное знамя Победы.
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