Мы стали забывать, что такое настоящий панк. А новые несогласные заменили его лайтовым протестом на соевом латте. Оппортунизмом на минималках, когда максимум твоего сопротивления – это уехать за границу и давать концерты русскоязычной диаспоре.0 комментариев
Мишустин поручил устранить «неразбериху» с профстандартами в сфере туризма
Мишустин потребовал навести порядок с профстандартами в туристической отрасли
Премьер-министр Михаил Мишустин указал на необходимость называть профессии своими именами и готовить специалистов с практическими навыками, а не только теоретиков сервиса.
На совещании по туризму глава Минобрнауки Валерий Фальков отметил, что высшие учебные заведения выпускают преимущественно теоретиков, которым не хватает практических навыков, передает ТАСС.
По словам министра, выпускники обладают хорошими знаниями истории туризма, однако испытывают трудности с ориентацией в реальных системах. Фальков также указал на проблему подготовки шеф-поваров по направлению «менеджмент». Для решения этого вопроса планируется введение новой специальности.
«Хотел бы, чтобы мы учли предложение министерства науки и высшего образования о стандартах. Конечно, вот эти все неразберихи с менеджерами в виде шеф-поваров и так далее – надо называть вещи своими именами», – подчеркнул Мишустин.
Премьер добавил, что профессионалов следует называть соответствующей профессией, и напомнил о важности реализации мероприятий по повышению квалификации преподавателей в рамках профильного национального проекта.
Ранее Мишустин призвал активнее развивать патриотический туризм в стране.
Глава Минобрнауки Валерий Фальков анонсировал полный переход российских вузов на обновленную систему подготовки студентов к 2030 году.
До этого Мишустин потребовал ускорить отказ от западных образовательных стандартов.