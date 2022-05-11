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11 мая, среда  |  Последнее обновление — 11:57  |  vz.ru
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США начали опасную игру на мировом рынке нефти

США стали угрозой для стабильности нефтяного рынка DADO RUVIC/REUTERS
Виновным в росте цен на нефть США сначала назначили лично президента России. Теперь в этот список добавились ОПЕК и Саудовская Аравия. Сенат США одобрил законопроект, который позволяет обвинить ОПЕК в картельном сговоре и завышении цен. Почему для США тема нефти так болезненна – и чем затеянная Америкой игра опасна для всего мирового рынка? Подробности...
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В регионах омолодили пять губернаторов

Губернаторский корпус России покидают старожилы Сергей Гунеев/РИА Новости
ds.tomsk.gov.ru
«Новые назначения полностью соответствуют президентской кадровой политике последних лет». Так эксперты описывают решение Владимира Путина сменить руководителей четырех областей и одной республики. О каких регионах идет речь, кто их возглавил и по каким критериям подбиралась новая пятерка управленцев?  Подробности...
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Герои России пишут новую историю Победы

Портреты Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова в Махачкале повсюду Юрий Васильев
«Бессмертный полк» в этом году в России проходит по-особому на фоне специальной военной операции на Украине. Люди вышли с портретами не только ветеранов Великой Отечественной, но и героев и защитников Донбасса. Герой России, старший лейтенант Нурмагомед Гаджимагомедов погиб в первый день СВО. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД побывал в семье героя в Махачкале, а также увидел участников «Бессмертного полка», недавно вернувшихся «с той стороны». Подробности...
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Как США создали мировой продовольственный кризис

Зерно – ключевой на сегодняшний день экспортный товар Украины Александр Кряжев/РИА Новости
Десятки миллионов тонн украинского зерна являются важнейшим условием для снижения мировых цен на продовольствие – по крайней мере, именно в этом уверяет президент США Джо Байден. Кроме того, Байден обвиняет в росте цен и Россию. На мировом рынке зерновых действительно переполох, но кто же виновен в этом на самом деле? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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России пора сделать ставку на отношения с не-Западом

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
России необходимо сосредоточиться на развитии отношений с незападными государствами. Не только огромные Китай и Индия, но и небольшие Уругвай или Габон могут стать для нас важными партнерами. Делать ставку на Европу в нынешних обстоятельствах – как минимум бессмысленно. Подробности...
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Когда «колбасные электрички» поедут из ЕС в Россию

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Мы так и останемся «отсталой» страной красивых женщин и сильных мужчин, приверженных разнополым отношениям, страной нормальной человеческой любви, привычной жизни и мяса. Подробности...
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Новые песни нашей Победы

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Некоторые существа с отбитой памятью, наверное, не способны понять, что сейчас они могут петь свои песни «против войны», стоять с плакатиками, рисовать пацифики на заборах только потому, что когда-то их предки выстояли против врагов, защитили и землю, и дом, и сад. Подробности...
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    Как США создали мировой продовольственный кризис

    Зерно – ключевой на сегодняшний день экспортный товар Украины
    		   11 мая 2022, 11:26
    Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
    Текст: Николай Стороженко

    Десятки миллионов тонн украинского зерна являются важнейшим условием для снижения мировых цен на продовольствие – по крайней мере, именно в этом уверяет президент США Джо Байден. Кроме того, Байден обвиняет в росте цен и Россию. На мировом рынке зерновых действительно переполох, но кто же виновен в этом на самом деле?

    «Украина располагает 20 млн тонн зерна в своих хранилищах. Мы изучаем способы, каким образом вернуть это зерно на мировой рынок и тем самым добиться снижения цен», – такова нехитрая стратегия Джо Байдена по обузданию инфляции. Тем более, что она опирается на еще более безотказный прием, известный как blame Russia (обвиняй Россию): «Мы заметили, что в марте выросли цены на топливо, это из-за Путина. Из-за него также поднялись цены на еду у нас».

    Без Путина не обошлось

    Однако, во-первых, не «у нас» (в США), а во всем мире (кроме тех стран и регионов, которые оперативно ввели ограничения на экспорт зерна) – поправим мы господина Байдена. Во-вторых, США и blame Russia успевают и зерном торговать. В 2021/22 маркетинговом году США экспортировали 18,9 млн тонн зерна (данные на конец марта). С одной стороны, это самый низкий показатель за последние 20 лет. С другой – если пока торгуют, значит, не все так плохо.

    Интересно другое. Один из пиков мировых цен на зерно приходится на начало 1970-х годов. Тогда СССР начал закупать крупные партии зерна в США и Канаде, взвинтив тем самым общемировые цены. С тех пор и до последнего времени США остаются крупнейшим игроком на мировом рынке экспорта зерновых (95 млн тонн в 2021/22 м. г.).

    Если брать отдельно пшеницу, то еще в 2014 году США также занимали первое место (25,6 млн тонн). А вот у России дела с экспортом пшеницы обстояли не так радужно: 1,6 млн тонн в 2001-м, скачок до 10 млн в 2002-м, снова вниз, опять вверх. В общем, на стабильные объемы мы вышли только к концу 2010-х, а на сравнимые с США – в том же 2014-м (22,1 млн тонн, третье место). Если знать это, сложно поверить, что уже несколько лет подряд не США, а Россия занимает первое место в мире по экспорту пшеницы (39,5 млн тонн в 2020/2021 м. г.). 

    Так что в чем-то Байден действительно прав: без Путина тут явно не обошлось. Но как случилось, что США переместились с первого места в мире по экспорту пшеницы на четвертое? И почему теперь они ищут возможности разблокировать экспорт с Украины для снижения внутренних цен на продовольствие?

    В первом Байдену следовало бы винить своего предшественника, который в 2015-м начал масштабную торговую войну с КНР. Одной из причин войны стала застарелая проблема торгового баланса: США покупали и продолжают покупать у Китая больше, чем продают Китаю. И не просто больше. В 2021-м году это «больше» составило гигантскую сумму – почти 400 млрд долларов. Сыграла тут роль пандемия или нет, но факт остается фактом: тарифная война Трампа ситуацию с торговым балансом не выправила. 

    Зато для американских аграриев последствия этой войны были весьма печальными. Китай показал, что воевать тоже умеет, и поднял пошлины на импорт американской пшеницы. В итоге уже в 2018 году WSJ с огорчением писала о том, что Россия не только вернула себе первенство на мировом рынке зерна (впервые за 100 лет), но и успешно конкурирует с американской пшеницей на традиционно американских же рынках.

    Глобальный контроль

    Впрочем, США уже давно игрок глобальный. WSJ и фермерам, конечно, обидно, да и престиж страдает. Но зачем самим заваливать мировой и свой рынок зерном, если есть сателлиты? Контроль рынка продовольствия в целом куда важнее выручки от экспорта зерна.

    Тем более, что все в целом посчитано. Минсельхоз США публикует прогнозы урожая по странам еще в начале календарного года (к слову, довольно точные). А прогнозы мировой торговли той же пшеницей он публикует даже на несколько лет вперед. 

    Зная ожидаемый урожай и прогнозный объем торговли (а значит, и приблизительные цены), можно управлять себестоимостью и инфляцией на внутреннем рынке, эффективнее использовать собственные посевные площади. К чему растить миллионы тонн кукурузы или фуражной пшеницы, если ее посеет и вырастит Украина?

    Отличия зернового экспорта Украины и России

    Роль Украины тут действительно трудно переоценить. Сегодня в публикациях о мировом продовольственном кризисе Украину и Россию постоянно ставят рядом. Мол, крупные производители, большая доля рынка экспорта пшеницы, кукурузы, растительных масел и т. п. Да, и Украина, и Россия продают немало продовольствия на внешний рынок. И все же это принципиально разные модели сельского хозяйства и сельскохозяйственного экспорта. 

    Если брать зерновые, то Россия торгует в основном пшеницей, отправляя примерно половину урожая на экспорт. Украина в 2021 году собрала почти 20 млн тонн продовольственной пшеницы, из которых только 4-5 млн тонн Украине нужно для собственных потребностей. Из 13,2 млн тонн фуражной пшеницы на экспорт планировалось отправить почти 10 млн тонн. Что же касается кукурузы, основной экспортной зерновой культуры, то показательна ситуация 2020 года: при урожае в 30 млн тонн на экспорт ушло 28 миллионов.

    В 2021 году Украина собрала неплохой урожай: 85-86 млн тонн зернобобовых, из которых 30 млн тонн – продовольственная и фуражная пшеница, 40 млн тонн – кукуруза, 10 млн тонн – ячмень. По данным таможни на 1 марта 2022 года объем экспорта составил 43 млн тонн (считается с начала очередного маркетингового года – 1 июля). То есть к моменту начала военной операции на Украине должно было оставаться порядка 37 млн тонн пшеницы, ячменя и кукурузы. 5-6 млн тонн нужны для посева, плюс собственные нужды, плюс в текущих условиях правительство наверняка сформирует какой-то резерв. Таким образом, на Украине зависло даже больше 20 млн тонн, о которых сказал Джо Байден. 

    Кстати, несмотря на закрытие портов, через которые Украина ежемесячно отгружала 5-5,5 млн тонн зерна, экспорт не остановился. Судя по данным статистики, за март-апрель Украина смогла отправить (в основном через Молдавию и Румынию) на внешний рынок 2,7 млн тонн зерна. Но более 8 млн тонн выпавших за этот период поставок компенсировать было некому.

    Не только Украина

    Теперь прибавим сюда еще несколько факторов. Экспорт зерна из РФ в текущем маркетинговом году (1 июля 2021 – 10 марта 2022) составил 28,1 млн тонн, что на 30% ниже прошлогоднего показателя. С середины марта экспорт зерна и сахара из РФ ограничен до 30 июня (допускается лишь по лицензиям в пределах квоты). В целом с начала СВО те или иные ограничения на экспорт продовольствия ввели 20 стран мира. Еще одной может стать Индия, где обсуждается запрет на экспорт пшеницы. При том что еще в середине марта Индия намеревалась пользоваться ситуацией и перехватывать клиентов у России и Украины.

    Издание «Коммерсант» отмечает, что усиливают панику на мировом рынке зерна и отдельные импортеры. Кто-то прямо отказывается сотрудничать с российскими поставщиками, кто-то испытывает сложности из-за санкций. В итоге все ищут альтернативу, которой в нынешних условиях нет – и тем самым дополнительно разгоняют цены.

    Наконец, не будем забывать о росте стоимости производства зерна на всех этапах. Удорожание топлива – от трактора и комбайна до зернового балкера. Скачок цен на удобрения из-за кратного подорожания природного газа.

    ***

    Подытожим. Путин как причина продовольственной инфляции в США и мире – для штатовской демшизы такое, конечно, сгодится. Но на деле первопричиной этого кризиса стали сами США: их санкции, стремление снизить экспортную выручку России от торговли энергоносителями. И все это – задолго до начала горячих событий на Украине. 

    Взять тот же «Северный поток – 2». Если бы его запуск не торпедировали при активнейшем участии США, цены на газ в Европе и мире сегодня были бы ниже, а удобрения – дешевле.

    Еще дешевле они были бы, если бы российские суда могли перевозить эти удобрения, не сталкиваясь с запретом на заход в порты ЕС. Не говоря уж о том, что и самой СВО могло бы не быть, если бы администрация Байдена не накачивала Украину оружием и политической поддержкой.

    По мнению Байдена и его администрации, ключ к снижению продовольственной инфляции зарыт в 20 млн тонн украинского зерна. Это не так. Ключ – в осознании простого факта: глобальная экономика плохо сочетается с санкциями и «выключением» отдельных стран из этой экономики.


     
     
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