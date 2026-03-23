Футболист сборной Колумбии умер во время матча

Tекст: Дмитрий Зубарев

Полузащитник колумбийского клуба «Мильонариос» Сантьяго Кастрильон скончался в возрасте 18 лет после потери сознания прямо на поле во время матча юношеского первенства страны, передает РИА «Новости».

Инцидент произошёл в субботу, когда Кастрильону потребовалась срочная медицинская помощь после внезапной потери сознания.

Футболисту оказали первую помощь врачи команды, после чего его доставили в больницу и поместили в отделение интенсивной терапии. Несмотря на усилия медиков, в воскресенье молодой спортсмен скончался в окружении своей семьи. Специалисты занимались его лечением в области сердечно-сосудистой системы, однако спасти Кастрильона не удалось.

Колумбийская федерация футбола выразила глубокие соболезнования близким погибшего и отметила, что Сантьяго Кастрильон недавно был вызван в юношескую сборную страны до 19 лет. В заявлении федерации говорится: «Сантьяго запомнится своей страстью к футболу, самоотдачей в каждом моменте и радостью, с которой он играл. Выражаем самые искренние соболезнования его семье, близким и всем, кто его знал, в этот трудный момент».

Как писала газета ВЗГЛЯД, футболист перуанского клуба «Реал Титан» Хелар Гонсалес Альтамирано умер в возрасте 21 года после столкновения с вратарем во время матча Кубка Перу.

В Подмосковье 26-летний игрок подольского клуба «Парковый» Артем Калмыков скончался во время матча чемпионата Московской области по футболу.

В Уругвае 27-летний футболист скончался в больнице после потери сознания во время игры.