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Во время матча в Подмосковье умер 26-летний футболист Калмыков
Футболист подольского клуба «Парковый» Артем Калмыков скончался во время матча чемпионата Московской области по футболу, сообщила пресс-служба Федерации футбола Серпухова.
В сообщении говорится, что трагедия произошла в субботу в рамках десятого тура Лиги В 3 в игре против команды «Нара», которая завершилась со счетом 7:2, передает РИА «Новости».
В заявлении федерации отмечается: «На 27-м году ушел из жизни Калмыков Артем Дмитриевич, один из лучших серпуховских футболистов современности. Он стремился добиться победы не только своими физическими данными, не только натренированными скоростными качествами и отшлифованными техническими навыками». Федерация выразила глубокие соболезнования родным и близким футболиста.
В мае в возрасте 18 лет ушел из жизни Сергей Павлов, доигровщик молодежной команды «Кузбасс-2». Бывший защитник клуба «Динамо» Олег Гофман скончался после несчастного случая в возрасте 23 лет. Как писала газета ВЗГЛЯД, хоккеист и обладатель Кубка Гагарина Федор Малыхин умер в возрасте 34 лет.