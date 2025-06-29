Во время матча в Подмосковье умер 26-летний футболист Калмыков

Tекст: Дарья Григоренко

В сообщении говорится, что трагедия произошла в субботу в рамках десятого тура Лиги В 3 в игре против команды «Нара», которая завершилась со счетом 7:2, передает РИА «Новости».

В заявлении федерации отмечается: «На 27-м году ушел из жизни Калмыков Артем Дмитриевич, один из лучших серпуховских футболистов современности. Он стремился добиться победы не только своими физическими данными, не только натренированными скоростными качествами и отшлифованными техническими навыками». Федерация выразила глубокие соболезнования родным и близким футболиста.

В мае в возрасте 18 лет ушел из жизни Сергей Павлов, доигровщик молодежной команды «Кузбасс-2». Бывший защитник клуба «Динамо» Олег Гофман скончался после несчастного случая в возрасте 23 лет. Как писала газета ВЗГЛЯД, хоккеист и обладатель Кубка Гагарина Федор Малыхин умер в возрасте 34 лет.