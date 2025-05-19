Умер 23-летний хоккеист Олег Гофман

Tекст: Дмитрий Зубарев

Воспитанник московского клуба «Динамо» хоккеист Олег Гофман скончался в возрасте 23 лет, передает ТАСС. О смерти спортсмена сообщила пресс-служба столичной команды. Прощание с Гофманом состоится 20 мая.

В заявлении клуба отмечается: «Ранним утром 18 мая в результате несчастного случая ушел из жизни бывший динамовский защитник Олег Гофман. Хоккейный клуб «Динамо» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Олега». О причинах случившегося не сообщается.

Гофман прошел все ступени молодежных команд «Динамо», играл за коллективы до 16, 17 и 18 лет, а также выступал за фарм-клубы в Молодежной и Всероссийской хоккейных лигах. Позже спортсмен защищал цвета тульского АКМ, красноярского «Сокола» и казахстанских клубов «Сарыарка» и «Бейбарыс».

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