Хоккеист клуба «Салават Юлаев» Амиров умер в возрасте 21 года

Tекст: Валентина Григоренко

Мильштейн на своей странице в X (бывший Twitter, заблокирована в России) написал, что сегодня скончался Родион Амиров. Он рассказал, что два года назад юноше поставили диагноз – опухоль головного мозга, и началась борьба за каждый миг жизни, передает ТАСС.

По его словам, Родион решил не думать о плохом, он наслаждался каждым днем, встречая его с тем же позитивным настроем, который он демонстрировал на протяжении всей хоккейной карьеры. Мильштейн поблагодарил врачей, которые вели тяжелую, но неравную борьбу за жизнь Родиона, и добавил, что все будут помнить его мужество, его желание жить, волю, улыбку и все его замечательные качества.

Амиров был воспитанником «Салавата Юлаева», в 2020 году он был выбран «Торонто» на драфте Национальной хоккейной лиги в первом раунде под 15-м номером. 23 февраля 2022 года пресс-служба «Торонто» сообщила, что у Амирова диагностирована опухоль головного мозга, в апреле того же года игрок прошел курс лечения в Германии, после чего вернулся в Уфу и подписал арендное соглашение с «Салаватом Юлаевым».

В июне нападающий клуба Всероссийской хоккейной лиги «Рязань-ВДВ», воспитанник подмосковного «Витязя» Георгий Савин умер в возрасте 21 года.