Африканцы помогают России в газовом споре с Европой

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10 июня, пятница  |  Последнее обновление — 17:05  |  vz.ru
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Укрепление рубля зашло слишком далеко

От российской валюты ждут смену тренда Владимир Трефилов/РИА Новости
Россия добилась столь крепкого курса рубля, что власти спокойно могут отменять антикризисные меры. Уже снято требование к экспортерам продавать половину валютной выручки. Эта мера нужна была, чтобы остановить валютную панику, но она уже давно исчерпала себя. Параллельно Центробанк может символически вернуть ключевую ставку до 9,5%, которая была в феврале. Все это должно помочь рублю развернуться и начать слабеть. Подробности...
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Зачем в руководство Донбасса позвали «варягов» из России

Денис Пушилин и Леонид Пасечник рады появлению «варягов»-управленцев из соседней России РИА Новости
Знаменитая «школа губернаторов» оказалась кузницей кадров не только для России, но и для народных республик Донбасса. Выпускники «школы» Виталий Хоценко и Владислав Кузнецов получили высокие посты в ДНР и ЛНР. Почему в Донбассе понадобился такой десант «варягов» из России и можно ли ожидать подобных назначений в Херсоне и Запорожье? Подробности...
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Россия испытала на Украине технологию воздушных войн будущего

На Украине Су-57 тестируют в режиме многозадачности Илья Питалев/РИА Новости
Российские Су-57 начали выполнять боевые миссии в ходе спецоперации на Украине звеньями. Эти истребители связаны в единую информационную сеть, при помощи которой они могут обмениваться данными о радиолокационном поле, выявленных целях, координировать действия с другими участниками боевых действий. Чем ценно испытание боевых самолетов пятого поколения в реальных боевых условиях? Подробности...
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США боятся российской угрозы с южного направления

Будут ли российские военные маршировать у границ США? Ответа на этот вопрос пока нет, но в США такой перспективы весьма боятся Константин Михальчевский/РИА Новости
«Латинская Америка является для США таким же мягким подбрюшьем, как для нас Кавказ. Нам необходимо будет создавать для США проблемы на этом «дворе». Такими словами российские политологи реагируют на сообщения о том, что Никарагуа открыла российским войскам доступ на свою территорию. И хотя МИД РФ заявляет, что «сенсации в этом нет», в США уже начали нервно реагировать на происходящее. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Почему в соцсетях правит конспирология

Никита Данюк
Никита Данюк, первый замдиректора Института стратегических исследований
Больше всего реакций и пользовательского внимания собирают негативные либо сенсационные материалы, апеллирующие к эмоциям. Именно поэтому фейки, скандалы, жестокий и провокационный контент активно продвигаются алгоритмами. Подробности...

Запад испугался величия русской культуры

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Хорошо, что у противников России больше нет иллюзий насчет русской культуры. Прежде они противопоставляли русскую культуру и российское государство. Подробности...

Россия будет строить новый мир

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Такой мир создаст не только здоровую атмосферу, в которой начнется бурный рост русского гения, но и будет сверхинтересен для всего окружающего нас мира – и Востока, и Запада. Вот это и станет нашим посланием миру. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
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Западные СМИ прозрели насчет Украины

Охота на самых влиятельных людей США

Болгария: перелом в пользу России

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По новому мосту между Россией и Китаем открыли грузовое движение

В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Как выглядели гербы украинских губерний Российской империи

Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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Великобритания празднует 70-летие пребывания на троне Елизаветы II

Великобритания 2 июня начала празднование платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Торжества по поводу 70-летия пребывания на троне – исторического достижения, которое ранее не покорилось ни одному британскому монарху – продлятся четыре дня. Эти дни объявлены выходными для всей страны
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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После ухода из России европейских, американских и японских автопроизводителей вы склоняетесь к покупке какого автомобиля?
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    Африканцы помогают России в газовом споре с Европой

    Газоснабжение из Африки оказалось ахиллесовой пятой Испании
    		   10 июня 2022, 17:00
    Фото: REUTERS/Zohra Bensemra
    Текст: Владимир Добрынин

    Газовый кризис в Евросоюзе усугубляется. Одна из крупнейших стран ЕС, Испания, оказалась на пороге резкого сокращения поставок газа из Африки. Почему Алжир обиделся на Испанию, причем здесь территориальные споры – и каким образом происходящее особым образом демонстрирует европейскую русофобию?

    С 2002 года, когда Испания и Алжир подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, два этих государства жили душа в душу. Камнем преткновения или яблоком раздора, если хотите, между соседями (через Средиземное море) стала территория, именуемая Западной Сахарой.

    Немного предыстории. Западная Сахара в период с 1958 по 1976 гг. принадлежала Испании. В октябре 1975 года марокканский король Хусейн II, воспользовавшись «ситуацией неуверенности и неопределенности», возникшей в Испании ввиду нахождения при смерти диктатора Франсиско Франко (умер 20.11.75) мирным путем отжал территорию ЗС пользу Рабата.

    Монарх организовал «стратегическую мирную демонстрацию», получившую название «Зеленый марш». В демонстрации приняли участие 350 тысяч безоружных человек, размахивавших Кораном (цвет ислама зеленый, отсюда и название марша) и кричавших «верните нам марокканскую Сахару!». Испанские военные огонь не открывали во избежание кровопролития. Вслед за мирными демонстрантами в регион вошли марокканские военные, фактически, таким образом, оккупировав, а формально – «вернув Марокко часть его исконных земель».

    В настоящее время примерно 80% территории Западной Сахары контролирует Рабат.

    Еще около 20% находится во власти Народного фронта за освобождение Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро – Фронта ПОЛИСАРИО (исп. Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro – POLISARIO). Контролируемую ПОЛИСАРИО территорию руководители Фронта назвали Сахарской Арабской Демократической Республикой (САДР) и требуют «освободить от марокканского присутствия остальную часть ЗС» путем проведения общенародного референдума. За референдум выступает и ООН, однако на Марокко это не производит никакого впечатления. 

    В 2007 году Рабат заявил о своем желании «предоставить ограниченную автономию Западной Сахаре», но с условием, что САДР, территория которой богата фосфатами и рыбными запасами, находилась в составе Марокко. До марта 2022 года Испания разделяла позицию ООН, совпадавшую также с позицией Алжира, активно поддерживающего ПОЛИСАРИО и идею суверенизации Западной Сахары.

    Испано-алжирский договор 2002 года позволял развивать торговлю между двумя странами. Торговля эта была выгодна главным образом испанцам, получавшим из Алжира до 50% ежегодно необходимого стране газа.

    Все шло прекрасно до апреля 2021 года, пока Испания не приняла на лечение от Covid-19 (по другим источникам – от злокачественной опухоли) лидера ПОЛИСАРИО и главу САДР Брахима Гали. Политик прибыл в пиренейское королевство «в соответствии с приглашением испанского правительства, мотивированного гуманитарными соображениями» и, как утверждала El País «был госпитализирован в одной из больниц города Логроньо под вымышленным именем».

    После проведения процедур африканский политический деятель «отбыл на родину в хорошем физическом состоянии». Чего нельзя было сказать об отношениях между Испанией и Марокко. В Рабате сильно обиделись на Мадрид и нашли способ выразить свое неудовольствие так, чтобы испанцам было максимально неприятно.

    Как известно, Испания имеет пару анклавов на африканском побережье Средиземного моря – Мелилью и Сеуту – граничащих с Марокко. Силы Гражданской гвардии этих городов вынуждены время от времени отражать попытки нелегальных иммигрантов проникнуть на испанскую территорию.

    Каждый раз после очередной иммигрантской коллизии Мадрид и Рабат проводят переговоры о препятствовании повторению атак африканцев на испанскую границу. Этот рутинный процесс, продолжающийся не один год, получил спустя несколько месяцев после излечения Брахима Гали неожиданно резкое развитие. С территории Марокко Сеута была атакована не привычной парой сотен «будущих испанцев», а волной, насчитывающей, по сведениям France24, до 10 тысяч участников.

    Марокканские силовики при этом вместо того, чтобы задерживать мигрантов и рассеивать их толпу, с демонстративным интересом смотрели в другую сторону. Именно эта атака, обострившая проблему нелегалов, которой Испания больна хронически, и заставила в марте нынешнего года дворец Монклоа (резиденция испанского правительства) по-другому взглянуть на идею ограниченной автономии Западной Сахары и высказаться в поддержку Марокко.

    Алжир отреагировал незамедлительно, отозвав своего посла из Мадрида для консультаций. По сведениям неиспанских СМИ, алжирский посол до сих пор в Мадрид не вернулся. В апреле 2022 года премьер-министр Испании Педро Санчес во время официального визита в Марокко подтвердил озвученную в марте его правительством позицию.

    Почему же Алжир отреагировал на испанский демарш только в начале июня, то есть с почти двухмесячным опозданием? Эксперты считают, что все дело в газе.

    Как раз в апреле Алжир вел переговоры с Римом о поставках Италии голубого топлива. Уже тогда было ясно, что годовые 9 млрд кубометров, которые нужны Апеннинам, североафриканцы смогут прокачивать только в случае, если где-то высвободится нужное количество продукта. На переговоры, согласования, подписание, ратификацию требовалось время – теперь Алжир точно знает, что ему есть кому продать освободившийся газ.

    Для справки. В период с января по июль 2021 года (последние доступные данные) Испания импортировала из Алжира товаров на 2,237 млрд евро, большую часть которых составляла оплата за газ (по данным ICEX, 92% этой суммы приходилось на топливо и нефтепродукты). Со своей стороны, Алжир импортировал из Испании товаров на сумму около 1,1 млрд евро.

    Контракты государственной алжирской газовой компании Sonatrach с испанскими предприятиями близки к истечению и должны быть продлены. Должны, но будут ли – большой вопрос.

    В особенности – для Испании, которой предстоит попытаться залатать образовавшуюся «алжирскую пробоину». Свободного газа на рынке нет, на американский СПГ с «молекулами свободы» рассчитывать не приходится. А идти на поклон к России не позволяет провозглашенная руководством ЕС политика, направленная на отказ от российских углеводородов.

    Правда, как утверждают анонимные источники в испанских компаниях, связанных с торговлей ископаемым сырьем, «наиболее продвинутым предприятиям удается приобретать русский газ через посредничество Катара. Платить за голубое топливо приходится больше, но зато оно уже зовется ближневосточным, а не русским».

    Комментируя перспективу остаться без алжирского газа, в Монклоа выразили надежду на то, что «африканские партнеры будут продолжать исполнять контрактные обязательства». Однако, по данным El Mundo, Ассоциация банков и финансовых организаций (Abef) дала директиву финансовым организациям этой страны заморозить, начиная с 9 июня, прямые дебетовые операции по всем внешнеторговым операциям с продуктами с испанским происхождением и/или направлением в Испанию». Что фактически означает полную остановку торговли между двумя странами, а значит – и остановку поставок газа. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в ответ заявил, что «Испания даст спокойный, достойный и обоснованный ответ. Мы защитим и себя и ЕС в данной ситуации».

    Замечание главы МИДа из Мадрида выглядит не более чем дежурным комментарием. Реальных рычагов давления на Алжир у Испании сегодня нет. А североафриканцы, наоборот, имеют перед глазами живой пример того, что пиренейское королевство можно нагнуть в нужную сторону (пример – описанная выше ситуация с нашествием 10 тысяч нелегалов на Сеуту). Надо только напомнить Мадриду, что он нуждается в Алжире намного больше, чем Алжир в Испании.

    Интересно, что никому в Евросоюзе и в голову не пришло назвать действия Алжира шантажом. А ведь перед нами несомненная картина того, как газ используется в качестве инструмента политического давления. Даже сейчас, в разгар военных действий на Украине, Россия всячески подчеркивает намерение твердо исполнять контракты по поставке газа в Европу. Конфликт между Испанией и Алжиром - и реакция на него в руководстве ЕС - в очередной раз демонстрирует и двойные стандарты, и предрассудки, и русофобию Евросоюза. К африканцам там относятся с гораздо меньшими предубеждениями, чем к русским.

    Ну и конечно же, если дело дойдет до реального отключения газоснабжения Испании из Алжира, это вновь вызовет взрывной рост цен на европейском газовом рынке. В том числе и на газ, поставляемый из России. Таким образм, можно сказать, что Алжир, давний союзник России в Африке, и на этот раз так или иначе подыгрывает интересам нашей страны.


     
     
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