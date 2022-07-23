В Польше возник дефицит сахара

В магазинах Польши неожиданно исчез с полок сахар, в Варшаве вводят лимиты на покупку – не более 10 кг в одни руки.

Так, в Варшаве белого сахара нет как в небольших районных магазинах, так и в крупных торговых сетях, таких как Biedronka, Lidl, Wierzejki, Auchan, Aldi. В некоторых торговых точках он появляется время от времени и тогда для покупателей вводят лимиты - не более десяти килограмм в одни руки, передает РИА «Новости».

Также дефицит сахара наблюдается и в других регионах Польши. Сами продавцы не скрывают своего удивления. По их словам, сахар в магазины просто не завезли. Возможной причиной называется разгар сезона варки варенья, но в прошлые годы в это время сахара хватало.

В сети Aldi заявили, что наблюдают «напряженную глобальную ситуацию», связанную с логистикой, нехваткой контейнеров или водителей грузовиков, а также с высокими тарифами на перевозку. «К этому добавляются условия, связанные с погодой и климатом», – говорится в сообщении.

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