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Польша получила «тяжелый» и неожиданный удар от ЕС
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ЕС неожиданно отказался считать достаточными изменения в польском законодательстве для снятия противоречий между Варшавой и Брюсселем, что стало «тяжелым» ударом для Польши, пишут немецкие СМИ.
Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, ликвидирующий Дисциплинарную палату Верховного суда, из-за которой Еврокомиссия оштрафовала республику. Однако вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова назвала закон «несоответствующим» позиции ЕС. По ее словам, Польша должна снова пересмотреть свое законодательство, если хочет получить деньги от ЕС, передает РИА «Новости» со ссылкой на Die Welt.
ЕК решила, что Польша не выполнила условия для получения денег из европейского восстановительного фонда, что стало «тяжелым ударом для национал-консерваторов в Варшаве, которого еще в июне никто не ожидал», пишет издание. После визита в Варшаву главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен Польша рассчитывала получить 35 млрд евро. Die Welt указывает, что в стране сложилась «напряженная экономическая ситуация», инфляция в мае составила 13,9%, это «один из самых высоких показателей в Европе». Кроме того, стране пришлось принять около 4 млн беженцев с Украины.
В Брюсселе решили, что средства Польше следует выделить, так как она является «важнейшим партнером Украины» и «законодателем европейской политики» в данной сфере, но ведущие эксперты указали ЕК, что изменения в новом законе носят лишь косметический характер, они фактически обходят спорные моменты между ЕК и Варшавой. Эксперт по вопросам верховенства права в Познаньском университете Якуб Ярачевски сказал, что ЕК «разделилась» по отношению к Польше: если фон дер Ляйен поддерживает сделку с Варшавой, другие влиятельные члены ЕК настаивают на выполнении Польшей всех условий.
Напомним, Польша ожидала одобрения Евросоюза плана помощи в 35 млрд евро в связи с пандемией. Сделка была запланирована еще год назад, однако правящая коалиция страны сопротивлялась требованиям Брюсселя отменить некоторые изменения в судебной системе. В прошлом году Европейский суд юстиции наложил на Польшу штрафы в размере 1 млн евро в сутки до выполнения Варшавой решения суда ЕС об упразднении Дисциплинарной палаты польского Верховного суда, на чем настаивает ЕК. До этого Европарламент призвал ЕК и Совет ЕС немедленно инициировать судебное разбирательство из-за нарушения Польшей принципов верховенства европейских законов, а также отказать Варшаве в выделении средств из фондов ЕС для финансирования национального плана восстановления экономики после пандемии.
Захарова едко ответила главе МИД Латвии на слова о «красавице»
Официальный представитель МИД едко ответила министру иностранных дел Латвии, который адресовал ей фразу про «красавицу».
Министр ответил Захаровой на критику о внесении украинского борща в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО ответил фразой, которую ранее использовал президент России Владимир Путин в адрес украинского руководства.
«Нравится – не нравится, терпи, моя красавица», – написал Ринкевичс по-русски, передает РБК.
«Эдгар, вы же не по красавицам. Найдите себе красавца, и пусть он терпит. А я не ваша. Или это очередной каминг-аут?» – ответила Захарова главе латвийского ведомства в Telegram.
Напомним, глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич несколько лет назад публично сообщил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.
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США впервые обошли Россию в поставках газа в Европу
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По итогам июня объем экспорта сжиженного природного газа из Соединенных Штатов в Евросоюз незначительно превысил поставки Газпрома, сообщил глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бироль.
«Недавние шаги России по сокращению поставок газа в ЕС значат, что это первый месяц в истории, когда ЕС импортировал больше СПГ из США, чем через газопроводы из России. Сокращение поставок из России требует усилий ЕС по сокращению спроса, чтобы подготовиться к суровой зиме», – передает «Коммерсант» его слова.
Бироль добавил, что страны ЕС должны работать над сокращением спроса на газ на фоне снижения поставок российского газа.
Ранее Газпром приостановил поставки российского газа в Болгарию, Данию, Нидерланды, Польшу и Финляндию. Это связано с тем, что контрагенты из этих стран не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.
Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше. По информации Bloomberg, Европа из-за сокращения поставок из России уже начала использовать газ, закупленный на зиму.
В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
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Цены на газ в Латвии выросли почти на 90%
Оператор газотранспортной системы Latvijas gaze повысил тарифы на газ для домохозяйств Латвии, рост в зависимости от объемов потребления составил от 65,6% до 89,9%, сообщил портал Delfi.
Представитель правления компании Айгар Калвитис сообщил, что с учетом роста цен на природный газ на мировом рынке в настоящее время больше невозможно закупать недорогой природный газ, а закупленный в прошлом сезоне дешевый газ уже использован, поэтому его приходится покупать по нынешней высокой цене, передает ТАСС.
Ранее министр экономики Латвии Янис Витенбергс заявлял, что Рига планирует принять законодательные поправки, запрещающие импорт российского газа с 1 января 2023 года.
15 июня премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что страна больше не будет покупать российский газ.
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Пушков: Страны Запада покупают российскую нефть у Индии
Некоторые страны Запада покупают российскую нефть у Индии под названием «индийской нефти», которой нет в природе, заявил сенатор Алексей Пушков.
«Все новые страны ЕС заявляют, что им не нужны нефть и газ из России. И сразу выясняется, что они закупают наш газ – либо, как Польша у Германии по реверсу, либо, как Финляндия и Франция, в виде СПГ. Либо, как в энергетическом плутовском водевиле, ряд стран Запада закупает нашу нефть у Индии под названием «индийской нефти», которой нет в природе, затем, чтобы обойти тем самым собственные санкции. Непонятно лишь, кого они хотят обмануть. Все это – секрет Полишинеля», –написал Пушков в своем Telegram-канале.
Накануне аналитики американского банка JPMorgan Chase & Co. спрогнозировали рост цен на нефть до 380 долларов за баррель из-за санкций против России. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему задача по отсечению России от нефтяных доходов может быть трудновыполнимой.
В Болгарии предупредили о риске народных протестов из-за дипломатического конфликта с РФ
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От бунтов болгарское общество сдерживает только то, что Болгария – аграрная страна, и у многих есть огороды, поэтому люди верят, что продуктовый кризис им пока не грозит, сказал газете ВЗГЛЯД болгарский общественный деятель Христо Маринов. По решению действующего правительства страны, из Болгарии высылают 70 российских дипломатов. Посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова поставила перед руководством России вопрос о закрытии нашего диппредставительства.
«Народ Болгарии категорически против решений марионеточного правительства Петкова, приведших к ухудшению отношений с Россией. Взаимное закрытие посольств Россией и Болгарией вызовет взрыв в болгарском обществе», – подчеркнул председатель Болгарского общественного фонда народного единения Христо Маринов.
Собеседник отметил, что решение о высылке российских дипломатов, означающее дальнейшее ухудшение отношений Москвы и Софии, происходит на фоне усиливающегося экономического кризиса в Болгарии. «Жители Болгарии испуганы – никакой стабильности нет, уверенности в завтрашнем дне нет, – рассказал Маринов. – Бешеные цены на электроэнергию, резко выросла стоимость водоснабжения, будет ли газ в стране – никто не знает, уголь подорожал».
По словам Маринова, от бунтов болгарское общество сдерживает только то, что Болгария – аграрная страна, и у многих есть огороды, поэтому люди верят, что продуктовый кризис им пока не грозит. Общество возмущает навязывание Вашингтоном своей воли европейским и в том числе балканским странам. «Почему на встрече двух министров энергетики суверенных государств – Болгарии и Греции – с ними за столом сидит посол США? Это позор для Софии и Афин», – подчеркнул собеседник.
«И на фоне всего этого проходимец из Канады, которого мало кто тут считает болгарским патриотом, ссорится с Россией», – заметил Маринов.
Собеседник имеет в виду Кирила Петкова, который руководил правительством Болгарии с декабря прошлого года. 22 июня парламент вынес правительству Петкова вотум недоверия. Осенью возможны внеочередные парламентские выборы. Пока кабинет продолжает работать, а Петков руководит им в ранге и. о. премьер-министра. Действующий глава правительства учился и начинал работать в Канаде, делал карьеру в канадском бизнесе. В политическом кризисе, приведшем к вотуму недоверия правительству, Петков обвинил, помимо оппозиции, российского посла в Софии Элеонору Митрофанову.
Во вторник и. о. премьера заявил о высылке 70 российских дипломатов, якобы уличенных в «шпионаже». В ответ в четверг Митрофанова заявила болгарскому телевидению о возможности разрыва дипотношений. Позже посол сообщила ТАСС о том, что российское диппредставительство поставило условие Болгарии отмены решения об объявлении дипломатов персонами нон грата до 12.00 пятницы. «Если ответа не последует или он будет отрицательным, то я буду ставить перед президентом Российской Федерации вопрос о закрытии посольства, что будет означать разрыв дипломатических отношений», – пояснила Митрофанова.
МИД Болгарии отклонил ноту российских дипломатов об отмене решения о высылке. После этого Митрофанова распространила специальное обращение к болгарским гражданам, в котором сообщила, что намерена поставить перед руководством России вопрос о закрытии посольства в Софии.
Теперь многие десятки тысяч россиян в Болгарии, купившие недвижимость или приезжающие отдохнуть, останутся без поддержки, выразил опасение Маринов. «Кроме того, окажутся в трудной ситуации рабочие разных специальностей и квалификации, а также сотрудники различных компаний, приехавшие из Болгарии в Россию для работы по контрактам. Все идет к тому, что в лучшем случае останется два консульства Болгарии в России – в Петербурге и Екатеринбурге. И всем, кто работает в российском столичном регионе, нужно будет за каждой справкой ездить как минимум за 800 км», – пояснил собеседник.
«Если болгарское общество пока массово не выступает, то политики уже начали переходить к конкретным действиям – так, одна из национальных партий Болгарии собирается подать заявление в генпрокуратуру Болгарии на Петкова за решение о высылке российских дипломатов», – сообщил Маринов.
Добавим, что c учетом членов семей до 3 июля страну должны покинуть около 200 человек, а работа посольства и генеральных консульств РФ в Болгарии будет фактически блокирована. Это решение уже поставило дипломатические отношения двух стран на грань разрыва, констатирует ТАСС.
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Немцы призвали Литву извиниться перед Россией
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Читатели немецкой газеты Die Welt возмутились действиями Литвы, запретившей транзит части товаров через Калининградскую область.
Ранее издание Der Spiegel сообщало, что правительство Германии выражало недовольство поведением Вильнюса и настаивало на снятие ограничений. В Литве возмутились этой точкой зрения и сочли позицию ЕС «поражением», передает РИА «Новости».
Позже глава МИД Германии Анналена Бербок призвала к разрешению спора и сочла Еврокомиссию ответственной за это.
Читатели немецкого издания раскритиковали действия Литвы, обвинив ее в намеренной эскалации напряженности, призвав извиниться перед Россией.
«До чего мы дошли: то, что на самом деле соответствует здравому смыслу, а также заключенным договоренностям (свободное передвижение между двумя частями России), теперь преподносится как «уступка Путину». С таким иррациональным отношением к делу невозможно проводить разумную политику», – посетовал Thomas G.
Читатель под ником Weltumseglerin назвал блокаду Калининграда незаконной, глупой и опасной.
«Это нужно немедленно прекратить. Желательно принеся четкие извинения. Что они вообще задумали?! Решили выяснить, сможет ли конфликт распространиться на территорию стран НАТО? Или из Вашингтона пришел приказ устроить провокацию?», – выразил возмущение он.
«Как насчет того, чтобы министр иностранных дел перестала читать мораль и начала искать пути мирного решения?» – задался вопросом Rheinländer.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Между тем губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем. В МИД России и Кремле отмечали, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям.
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Эксперт: Германия указала Литве на нежелание воевать с Россией
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«Вильнюс в своей политике может довести дело до войны. Даже если там этого не хотят – но они смогут вовремя остановиться. Поэтому из Берлина их одернули, что дальше идти не следует», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев, комментируя сообщения немецкой прессы о возмущении правительства Шольца литовской блокадой Калининграда.
«Мы наблюдаем все-таки публикацию в прессе, а не какие-то публичные действия руководства ФРГ, поскольку публично официальный Берлин не может себе позволить таких демаршей. Любое публичное слово против Литвы в этой ситуации будет означать поддержку России. Но ответ на вопрос, почему Германия выразила недовольство, довольно прост – в Берлине не хотят войны с Россией», – отметил доцент факультета международных отношений и зарубежного регионоведения РГГУ, политолог Вадим Трухачев.
«Литва ведет себя, как будто лишилась тормозов. Вильнюс в своей политике может довести дело до войны. Даже если там этого не хотят – но они смогут вовремя остановиться. Поэтому из Германии их одернули, что дальше идти не следует», – заметил эксперт.
Трухачев также высказал предположение, сходное с тем, что ранее сделал политолог Владимир Корнилов – российский гарнизон мог быть выведен с черноморского острова Змеиный в обмен на возобновление свободного транзита в Калининград. Собеседник высказал версию, что такой размен мог быть предметом обсуждения российского руководства с канцлером Олафом Шольцем или с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. «Причем Литву тоже поставили в известность, но все это происходило непублично, – полагает Трухачев. – Потом решили сообщить всему миру об этом через «Шпигель». Сама же Литва не смогла об этом объявить из-за того, что она – самая русофобская страна в Европе».
Ранее онлайн-издание Spiegel сообщило, что правительство Шольца возмущено действиями Литвы по блокаде перевозок грузов в Калининград. Руководство Германии настаивает на снятии запрета, отмечает издание. «Берлин не разделяет мнение литовцев о том, что транзит подсанкционных товаров в Калининград не должен осуществляться через территорию ЕС. Заявляется, что «это транспорт из России в Россию, это разрешено», – цитирует сообщение РИА «Новости».
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Между тем губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем.
Reuters со ссылкой на источники сообщило, что транзит в Калининград через Литву может вернуться в норму уже через несколько дней благодаря компромиссу ЕС с Вильнюсом. Накануне судно «Холмогоры», назначенное ранее на новую линию морских перевозок из Санкт-Петербурга в Калининград, прибыло в конечную точку первого рейса с партией необходимых Калининградской области грузов.
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Литовцев заставят платить за воду из рек и озер
В Литве с 2024 года вступит в силу законодательный акт, обязующий местных жителей платить за использование воды из озер и рек, сообщают информационные агентства.
Новый закон предполагает, что в случае использования воды из водоема объемом более 10 кубов в сутки необходима регистрация в специальном реестре, передает «Sputnik Беларусь».
В случае забора воды объемом более 100 кубов пользователям придется платить за это. Такса составляет 0,003 евро за кубический метр.
Ранее в Польше местным жителям разрешили собирать хворост в лесах в больших объемах. Эта мера проходит в качестве ответа на рост цен на энергию.
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Русские жители Нарвы обвинили Данию в разжигании межэтнического конфликта
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«На деле этнические русские действительно благосклонно относятся к своей исторической родине – России, но это никак не связано с политикой», – заявил газете журналист из Эстонии Олег Култаев, комментируя сообщение датского телеканала о том, что русскоязычное большинство Нарвы поддерживают спецоперацию России на Украине.
«Русские относятся к своей стране благосклонно в первую очередь потому, что это их этническая родина, их культурный багаж. И это касается не только тех, кто живет в Нарве, это о русских по всему земному шару», – сказал главный редактор сайта Infosila, житель Нарвы Олег Култаев.
«Журналисты к этой адекватной поддержке пытаются привязать политику. Сейчас в Эстонии многие люди вообще крайне осторожно высказывают свою позицию по ситуации на Украине. Они боятся «раскачать лодку», разжечь еще больший конфликт, опасаются репрессий. Но всегда остаются те, кто пытаются все политизировать, усматривает какую-то роль Владимира Путина», – возмутился журналист.
Култаев также не согласился со словами одной из участниц датского ролика, которая говорила о притеснении этнических русских в Эстонии. «Например, никто не запрещает говорить им на русском языке. Проблема здесь совершенно в другом – власти решили перевести эстонские школы на преподавание на национальном языке. И сложность в том, что не все педагоги могут свободно говорить на эстонском», – утверждает он.
«Нам придется признать, что подобные сюжеты есть не только на датском телевидении. Аналогичные кадры и заявления можно встретить почти на любом канале мира. И это очевидная «заказуха», которая направлена на создание напряженных отношений между соседними государствами. В любом конфликте есть заинтересованные стороны, которые пытаются на этом заработать», – заключил Култаев.
Датский телеканал tv2.dk выпустил сюжет, в котором утверждается – в эстонской Нарве местные жители, этнические русские, поддерживают спецоперацию России на Украине, а в случае вооруженного конфликта Москвы и Таллина встанут на сторону восточного соседа. «Даже при том, что мы находимся на эстонской земле, а значит, и на территории НАТО, 95% горожан говорят по-русски, а многие лояльно относятся к России. В том числе и в украинском конфликте», – цитирует РИА «Новости» сообщение.
Так, горожане рассказали, что не разделяют западную позицию по отношению к Москве. «Путин делает для России всё. Ракеты могут долететь до Москвы за пять минут. Именно поэтому он борется с нацистами на Украине», – рассказал местный житель Анатолий, добавив, что в случае гипотетического военного конфликта России и Эстонии, жители Нарвы поддержат Москву. «Я точно буду с русскими. В Нарве все за Россию», – подчеркнул он.
Пенсионерка Людмила Толомпойко, в свою очередь, пожаловалась журналистам на дискриминацию русских в Эстонии. По ее словам, детям запрещают разговаривать в школе на родном языке, кроме того, этническим русским труднее устроиться на работу в бюджетную сферу. При этом она заметила, что в вопросе мира с Россией ситуация зависит от эстонского правительства, которое женщина призвала быть «благоразумнее и дипломатичнее».
По данным эстонской переписи населения 2021 года, 87% населения Нарвы составляют русские. В целом, в уезде Ида-Вирумаа с центром в Нарве, также преобладает этнически русское население – 73%.
Президент Болгарии поручил сформировать новое правительство страны экс-министру финансов
Президент Болгарии Румен Радев поручил кандидату на пост премьер-министра страны, сопредседателю коалиции «Продолжаем перемены», победившей на досрочных парламентских выборах, Асену Василеву сформировать новое правительство республики.
«В соответствии с Конституцией Республики Болгария и по итогам голосования по вотуму недоверия в Народном собрании 22 июня вручаю вам мандат на право сформировать правительство. Болгария находится в социальном, экономическом и политическом кризисе. Болгары говорят об основательных тревогах в связи с ростом цен, нарастающей неизвестностью и нестабильностью. А реформы и средства по плану восстановления и устойчивости ждут своей реализации. Сейчас мы имеем еще и внешнеполитический кризис. Наши граждане нуждаются в безопасности и предсказуемости. Мы нуждаемся в стабильном правительстве, которое обеспечит развитие европейской Болгарии», – цитирует ТАСС Радева.
Василев в свою очередь отметил, что во время кризиса исключительно важно иметь правительство, которое будет работать в интересах граждан, отстаивало бы болгарский интерес и независимость нашего государства, как это делал первый кабинет «Продолжаем перемены».
Представленные в парламенте политические партии Болгарии – коалиция «Продолжаем перемены», Болгарская социалистическая партия, коалиция «Демократическая Болгария» и независимые депутаты ведут переговоры о правящей коалиции и новом правительстве страны, у них есть 7 дней, чтобы их успешно завершить или вернуть мандат президенту.
Напомним, прежний глава правительства Болгарии Кирил Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов, якобы уличенных в «шпионаже». Москва заменит дипломатов, которых высылает Болгария.
До этого болгарский парламент впервые в своей истории вынес вотум недоверия правительству. Петков обвиняет в своей отставке посла России Элеонору Митрофанову. Вотум недоверия правительству выдвинули депутаты оппозиционной партии ГЕРБ во главе с бывшим премьер-министром Бойко Борисовым.
Ранее народное собрание Болгарии проголосовало за вотум недоверия коалиционному правительству страны во главе с премьер-министром Кирилом Петковым.
Асен Василев, получивший мандат на формирование нового правительства страны и представляющий интересы коалиционной болгарской партии «Продолжаем перемены», ранее занимал пост министра финансов Болгарии. Его кандидатуру «настоятельно рекомендовал» одобрить Народному собранию (парламенту) страны ушедший в отставку глава болгарского кабмина Кирил Петков.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, каким может быть новый состав болгарского правительства и как теперь может измениться политика Софии в отношениях с Москвой.
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СМИ: Измененные правила транзита в Калининград могут включить в новый пакет санкций
В новый пакет санкций Евросоюза против России могут включить измененные правила транзита подсанкционных товаров в Калининград, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Отмечается, что подготовка нового пакета санкций продолжается. Ряд стран будут настаивать на необходимости изменений в некоторых положениях, в частности, в пакет санкций предполагается включить исправления ранее утвержденных мер, передает ТАСС со ссылкой на агентство.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Между тем губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем.
Reuters со ссылкой на источники сообщило, что транзит в Калининград через Литву может вернуться в норму уже через несколько дней благодаря компромиссу ЕС с Вильнюсом. Накануне судно «Холмогоры», назначенное ранее на новую линию морских перевозок из Санкт-Петербурга в Калининград, прибыло в конечную точку первого рейса с партией необходимых Калининградской области грузов.
Онлайн-издание Spiegel сообщило, что правительство Шольца возмущено действиями Литвы по блокаде перевозок грузов в Калининград. Руководство Германии настаивает на снятии запрета, отмечает издание. «Берлин не разделяет мнение литовцев о том, что транзит подсанкционных товаров в Калининград не должен осуществляться через территорию ЕС. Заявляется, что «это транспорт из России в Россию, это разрешено», – цитирует сообщение РИА «Новости».
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Депутат: Закрытие контрсанкционной информации защитит Россию от экономического ущерба
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Закрытие контрсанкционной информации поможет избежать риска причинения экономического ущерба России, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Морозов. В пятницу думский комитет по экономической политике одобрил норму об ограничении распространения контрсанкционной информации в СМИ и интернете. Соответствующая поправка будет рассмотрена Госдумой на следующей неделе.
«Поправка о закрытии контрсанкционной информации предлагается для того, чтобы в СМИ не попадала непроверенная информация, которая не должна предаваться огласке раньше времени», – пояснил председатель думского комитета по контролю Олег Морозов.
Депутат заверил, что в случае принятия поправки СМИ смогут освещать успехи России в параллельном импорте и импортозамещении. Для этого в материале нужна ссылка на то ведомство, которое предоставит такую информацию. «Обнародование информации будет возможно после одобрения контрагентами, которые занимаются параллельным импортом», – указал собеседник.
Таким образом, сведения о конкретных сделках не должны попадать в печать, пока «контракт не заключен и не получил официальный статус, а соответствующее ведомство не уполномочено дать эту информацию журналистам». «А во всех остальных случаях – пожалуйста, журналист сможет рассказать об этом, проанализировать, покритиковать или похвалить – это его дело», – пояснил Морозов.
Политик подчеркнул, что закон готовится для того, чтобы России не был нанесен экономический ущерб. «Скажем, проводятся переговоры о заключении контракта по параллельному импорту. Затем информация каким-то образом утекает в прессу, которая начинает анализировать ее, после чего контракт срывается, потому что на нашего партнера или его продукцию накладываются санкции. Вот этого надо избежать», – подытожил депутат.
В пятницу думский комитет по экономической политике одобрил норму об ограничении распространения контрсанкционной информации в СМИ и интернете. Как сообщает ТАСС, соответствующая норма была одобрена в виде поправки, инициированной группой депутатов, ко второму чтению законопроекта о праве правительства разрешать заключать до конца 2022 года концессионные соглашения, концедентом по которым является субъект РФ, без проведения конкурса. Планируется, что документ будет рассмотрен Госдумой во втором чтении на заседании 5 июля.
Согласно тексту поправки, под такой информацией понимаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о совершенных и планируемых сделках в области внешней торговли товарами, услугами, информацией или интеллектуальной собственностью, распространение которых может повлечь введение ограничительных мер со стороны недружественных государств и международных организаций в отношении сторон таких сделок, российских юрлиц и граждан. Распространение такой информации допускается только с письменного согласия ее обладателя – российского гражданина или юрлица, совершившего или планирующего такую сделку.
Требование о получении такого согласия не распространяется на руководителей и уполномоченных представителей органов госвласти или местного самоуправления, а также на руководителей и уполномоченных представителей Центробанка при осуществлении ими своих полномочий. После публикации соответствующей информации участником сделки на своем официальном сайте либо в СМИ с письменного разрешения участника сделки, либо распространения этой информациями представителями госорганов действие ограничений на данную информацию прекращается.
Распространение контрсанкционной информации с нарушением установленных требований влечет ответственность в соответствии с законодательством РФ, предусмотренную за разглашение информации с ограниченным доступом.
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Европа оказалась перед угрозой сочетания нескольких кризисов
Кризисы не следуют друг за другом, а накладываются друг на друга, миграционное давление на Европу будет расти, есть угроза энергетического кризиса, может вернуться COVID-19, заявила министр юстиции и полиции Швейцарии Карин Келлер-Суттер.
Келлер-Суттер рассказала о росте миграции в Швейцарию «из третьих стран». По ее словам, «миграционное давление на Европу должно продолжить расти из-за экономической ситуации, в частности в Северной Африке». Также «осенью может вернуться COVID», число заболевших и скончавшихся из-за коронавируса «уже растет», сказала она. Как заявила министр, «параллельно с этим угрозу представляет энергетический кризис». Она указала, что «из-за прерванных цепочек поставок становится меньше важных товаров», также «к этому добавляется инфляция», передает ТАСС со ссылкой на Blick.
Министр подчеркнула, что «экономическая ситуация в мире давно не была столь уязвимой», в связи с чем она задается вопросом о том, «как долго продлится солидарность с мигрантами в случае рецессии в Европейском союзе». Она заявила, что сейчас «кризисы не следуют друг за другом, а накладываются друг на друга».
Келлер-Суттер сообщила, что на настоящий момент Швейцария приняла у себя 57,8 тыс. беженцев с Украины. В последнее время, однако, к властям поступает все меньше просьб от них о предоставлении специального вида на жительство. По ее словам, «положение на Украине может существенно ухудшиться предстоящей зимой, если поставки энергии и продовольствия не будут больше гарантированы». Если нечем будет отапливать дома зимой и если не будет хватать продовольствия, люди могут быть вынуждены «найти убежище в одной из стран Западной Европы», заключила Келлер-Суттер.
Напомним, Европа переживает из-за Украины крупнейший миграционный кризис, а измеряется он не только миллионами беженцев. Тем временем Польша прекращает действие целой серии льгот как для украинских беженцев, так и для тех, кто принимал их.
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В ЕС начали работу над новыми санкциями против российского золота
Евросоюз работает над новыми санкциями в отношении российского золота, сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
«Европейский союз работает над новыми санкциями, целью которых является российское золото», – передает РИА «Новости» сообщение агентства.
Ранее Великобритания, Соединенные Штаты, Канада и Япония объявили о введении запрета на приобретение российского золота в ответ на начатую Россией на Украине специальную военную операцию.
Позже стало известно, что Франция поддержала запрет на экспорт золота из России, но обсуждения теперь должны состояться между странами – участницами ЕС.
В Верховной раде появился флаг Евросоюза
Флаг Европейского союза был установлен в пятницу в зале пленарных заседаний Верховной рады под аплодисменты депутатов.
В церемонии поднятия флага принимал участие президент Украины Владимир Зеленский и председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, которая заявила, что Киев теперь имеет «очень четкую европейскую перспективу», но путь к членству в ЕС потребует много времени и работы.
Глава страны заявил, что подписал заявление, «которое является сигналом единства всех ветвей власти» о том, что Украине необходимо достичь полноценного членства в Евросоюзе.
Путь к членству в ЕС не должен занимать годы или десятилетия, указал Зеленский.
«Мы должны преодолевать этот путь быстро. Сделать нашу часть работы идеально. Чтобы дать возможность нашим друзьям в Европейском союзе так же быстро и консолидированно принять для нас еще одно историческое решение», – передает РИА «Новости» его слова.
Зеленский добавил, что соглашение об ассоциации Украины и Европейского союза, подписанное в 2014 году, реализовано на 63%. Оставшиеся 37% он назвал заданиями для всех.
«Но вам остается разработать, защитить перед коллегами и одобрить десятки важных законопроектов», – сказал он.
Верховная рада 16 сентября 2014 года одобрила законопроект о ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
Напомним, глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что главы государств и правительств Евросоюза приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус страны-кандидата на вступление в состав сообщества.