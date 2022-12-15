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Политологи назвали развалившие СССР ошибки коммунистов на Украине
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Распад СССР был предопределен еще при его создании, когда от исторической России отрезали территории и формировали из них национальные республики. Так, например, Украина увеличилась в три раза за счет земель, на которые не претендовали даже местные националисты. О том, какую роль сыграла Компартия и ее функционеры в развале созданной ею же державы, в четверг говорили историки и политологи на круглом столе.
«По мнению Геннадия Зюганова, в распаде СССР виноват плохой народ. Не тот народ достался коммунистам», – считает директор Центра политического анализа Павел Данилин, открывая в четверг круглый стол на тему «Референдум, путч и Пуща: как коммунисты развалили Советский Союз». Так политолог прокомментировал заявление лидера КПРФ агентству РИА Новости.
По словам Зюганова, распада Советского Союза можно было избежать, если бы «народ бросился бы поэнергичнее защищать свои интересы». Тогда не было бы Беловежских соглашений, которые 8 декабря 1991 года поставили точку в существовании Союза, и сейчас страна была бы «впереди планеты всей». Таким образом, сегодняшние лидеры Компартии винят в крупнейшей геополитической катастрофе XX века кого угодно, только не себя и своих предшественников, заметил Данилин.
Советский Союз, которому 30 декабря могло бы исполниться сто лет, распался не в последнюю очередь из-за той национальной политики, которую вели сами же создавшие СССР большевики, заявил замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Принцип права наций на самоопределение был вполне сознательно использован партией Ленина для того, чтобы привлечь на свою сторону националистов с окраин бывшей Российской империи, указал историк. «Во время революции 1917 года большевики не думали о будущем, не думали, как они потом будут воссоздавать страну, укреплять государство», – сказал Шаповалов.
При формировании национальных образований коммунисты «резали по живому, переформатируя пространство большой исторической России, которое складывалось на протяжении веков», полагает историк. По мнению Шаповалова, самым ярким примером было создание Украинской ССР. «После Гражданской войны небольшая по площади Малороссия увеличилась в два, если не в три раза», – заметил эксперт.
Большевики, по мнению историка, исходили из догматических соглашений, когда с санкции Ленина присоединяли к «крестьянско-хуторской» Украине пролетарские Донбасс и Харьков. Не менее абсурдным решением было включение в состав УССР губерний Новороссии и части Области Войска Донского, полагает Шаповалов. «Территории, которые даже украинские националисты не считали частью Украины, неожиданно были включены в ее состав», – подчеркнул историк.
Продолжением ленинской национальной политики стало решение Никиты Хрущева 1954 года – передать Украине Крым.
«Все процедуры советской Конституции по включению Крыма в состав Украины были нарушены.
Это происходило произвольно. Большая историческая Россия в результате действий большевиков очень сократилась», – напомнил Шаповалов.
При этом после победы над нацизмом, в послевоенный период страна стала одной из двух супердержав мира, отметили участники круглого стола. Советский Союз был государством с устойчивой экономикой, развитыми социальной сферой и медициной, сильной научной школой. Символами достижений СССР стали полет Юрия Гагарина в 1961 году и московская Олимпиада 1980-го. «Еще за 10 лет до развала СССР казался незыблемой глыбой, монументом», – заметил Данилин.
Распался ли бы Советский Союз без участия Михаила Горбачева?
Та геополитическая катастрофа, которая случилась в конце 1980-х – начале 1990-х произошла по вине безраздельно правившей в СССР партийной номенклатуры, руководства КПСС в центре и в союзных республиках, уверен политолог Александр Рудаков. «Партийно-хозяйственные элиты очень хотели получить свой кусок власти, свой кусок ресурсов», – подчеркнул эксперт.
С одной стороны, Политбюро вело себя «как слон в посудной лавке», инициировав «хлопковое дело» в Узбекистане и замену партийного руководства в Казахстане (что вызвало массовые протесты). С другой стороны, эта активность Москвы напугала коммунистические элиты в республиках, что стало одной из предпосылок распада, отметил Рудаков. «Тем более, что в принятой в 1977 году «брежневской» Конституции по-прежнему присутствовала гарантия права республик на выход из состава СССР», – сказал политолог.
Возможность сохранить единую страну была, но это было неинтересно партхозноменклатуре, делает вывод Рудаков. Перестройка, инициированная генсеком Михаилом Горбачевым и завотделом пропаганды ЦК Александром Яковлевым, ускорила эти центробежные процессы. «Мина замедленного действия, которая возникла на заре СССР, которая накалялась после принятия Конституции 1977 года, взорвалась – у кого было право выйти из состава Союза, они вышли... Вина за это на тех, кто осуществлял политическое руководство в стране», – считает Рудаков.
Обычно, когда говорят о тех, кто отвечал за перестройку в стране, говорят о тех же Горбачеве и Яковлеве. Но не следует забывать, что нынешние лидеры КПРФ входили в ту же самую верхушку партийной номенклатуры, сказал депутат Госдумы Олег Матвейчев.
Он напомнил, что Геннадий Зюганов работал в «агитпропе» – отделе агитации и пропаганды ЦК КПСС под началом все того же Яковлева, а затем стал заместителем преемника Яковлева на этом посту – Александра Капто. Следовательно, Зюганов имеет прямое отношение к проводимой в те годы коммунистами политике, подчеркнул Матвейчев.
«Началась политика гласности, из людей вынули идеологическую основу существования Советского Союза. В том числе этим занимался и Геннадий Зюганов. При его непосредственном участии происходило поливание грязью советского периода нашей истории», – полагает депутат.
Нынешний первый зампред ЦК КПРФ, вице-спикер Госдумы от Компартии Иван Мельников, работая в руководящих органах КПСС, отвечал за молодежную политику, указал Матвейчев. Тогда же, заметил он, по крайней мере с попустительства партийного аппарата, «расцвели рок-клубы с антисоветской тематикой песен и среди молодежи царило ожидание «перемен».
Еще один видный думский коммунист, глава комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин курировал тот же вопрос и в ЦК созданной в 1990 году Компартии РСФСР, заметил депутат Матвейчев. Тогда же, напомнил он, продовольственные проблемы были особо ощутимыми, и «вся страна стояла в огромных очередях», пытаясь «отоварить» талоны.
Само же создание КП РСФСР при прямом участии тех же Зюганова, Кашина и Мельникова «было актом чистого сепаратизма», по мнению Матвейчева. Распад правящей партии – КПСС – воспринимался обществом как распад Советского государства, а подчеркнутый марксистско-ленинский догматизм российской КП отпугнул общество от коммунистов и сыграл на руку демократам, считает депутат.
Матвейчев, ссылаясь на воспоминания Горбачева и спикера Верховного совета России Руслана Хасбулатова, рассказал: «Зюганов договаривался с депутатами-коммунистами, чтобы они проголосовали за ратификацию Беловежских соглашений».
«И сейчас позиция лидеров КПРФ, их утверждения о том, что они не участвовали в демонтаже Советского Союза – цинизм и попытка эксплуатировать ностальгию общества по тем временам», – считает депутат Госдумы.
Политолог Александр Роджерс напомнил о том, что первые лидеры постсоветских государств, образовавшихся на обломках СССР, такие как секретарь ЦК Компартии Украины, член ЦК КПСС Леонид Кравчук и секретарь союзного ЦК Борис Ельцин, сами были выходцами из номенклатуры КПСС. Это свидетельствовало о том, что кадровая политика партии была откровенно провальной, подчеркнул эксперт.
По вине партийного руководства, после распада СССР миллионы русских людей оказались за новыми границами, говорит Роджерс. Он рассказал, что он родом из Винницы, но его ближайшие родственники живут в России на территории от Орла до Мурманска – и после 1991 года они стали иностранцами.
«Мы, люди из уже бывших союзных республик, не воспринимали себя жителями принципиально других стран... Были украинские националисты, но их было меньшинство,
– поделился Роджерс. – Люди стремились воссоздать единое государство, говорили, что хотят вернуться в Россию не персонально, а вместе с землей наших предков. Любые попытки воссоединения земель давились, ведь новые элиты не интересовались мнением народа».
Разрушение СССР, допущенное по вине руководства страны, не было чем-то неминуемым, уверен директор Института новейших государств Алексей Мартынов. «Государства сами собой не распадаются, а технологично разрушаются. СССР строился титаническими усилиями всей страны, всего народа, но в конце 80-х годов партийная номенклатура начинает это государство разрушать. Люди тогда верили власти... всё за них решалось в ЦК КПСС. Люди в это верили, и разрушили эту веру вот такие зюгановы, которые сегодня не имеют права представлять людей в парламенте», – считает Мартынов.
«Поддержку Беловежских соглашений нынешним лидерам КПРФ не смыть с себя, им лучше покаяться за разрушение Советского Союза, не выставлять себя наследниками достижений СССР», – также полагает депутат Матвейчев.
«Сегодня важно выучить эти уроки, – резюмировал Мартынов. – Дважды в ХХ веке мы разрушили нашу страну. Если сто лет назад в этом деятельно участвовала масса людей... то в 1991 году всё это отдали на откуп партийной номенклатуре, которая потом всем очень надоела. За которую потом никто не стал заступаться».
Запад захотел дать Украине «решающее преимущество» на поле боя
Evening Standard сообщила о желании стран Запада дать Украине «решающее преимущество» в конфликте с Россией
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Страны Запада рассматривают возможность усиления военной помощи Украине, чтобы Киев получил «решающее преимущество» на поле боя в конфликте с Россией, сообщают чиновники.
При этом Запад хочет дать Киеву «решающее преимущество без перехода в наступление против России». В частности, обсуждается передача Украине техники для «упреждения» российских действий. Один из чиновников не исключил, что Украина может позднее получить современные истребители, передает РИА «Новости» со ссылкой на Evening Standard.
«Это все изучается и является частью переговоров с украинцами. Я не слышал, чтобы упоминались истребители, но если все продолжит развиваться так, как сейчас, то я думаю, что и на эту тему будет разговор», – приводит его слова ТАСС.
Также Запад на фоне пробуксовки украинского контрнаступления обсуждает возможность реагирования на российские удары по объектам энергетической инфраструктуры. При этом подчеркивается, что помощь останется ограниченной – на Западе не хотят эскалации конфликта. По словам одного из чиновников, страны Запада не поддержат удары по территории России, кроме тех, которые непосредственно связаны с боевыми действиями на Украине.
Напомним, сообщалось, что США могут объявить о передаче Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot. Белый дом пока не подтвердил планы передачи Украине этих ЗРК. По данным СМИ, президент США Джо Байден может согласиться на такой шаг, если Пентагон предоставит исчерпывающую информацию об этой поставке.
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Немцы начали приезжать на зимовку в Калининград
Алиханов: Жители Германии едут в Калининград зимовать из-за высоких цен на ЖКХ
Жители Германии начали приезжать в Калининградскую область перезимовать из-за высоких цен на ЖКХ, рассказал губернатор региона Антон Алиханов.
По его словам, немцы приезжают в Калининград перезимовать, потому что стоимость аренды квартиры за четыре месяца в Калининграде равняется месяцу жизни в Дюссельдорфе, передает РИА «Новости».
«С одним немцем был разговор. Спрашиваем, вы что тут делаете, а он говорит: «Мы к вам (приехали) перезимовать», – рассказал Алиханов.
Ранее немецкие СМИ предупредили жителей Германии о резком повышении цен на электроэнергию.
Роскосмос подтвердил повреждение корабля «Союз МС-22»
Космонавты подтвердили утечку в системе «Союза МС-22»
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Корабль «Союз МС-22» получил повреждение верхней поверхности, это подтвердили космонавты, поведя визуальный осмотр, сообщила пресс-служба Роскосмоса.
Уточняется, что в четверг произошло повреждение внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля, передает РИА «Новости».
Экипаж сообщил о срабатывании сигнализатора системы диагностики корабля, который показал, что давление в системе охлаждения упало.
После осмотра было принято решение о прерывании плановых работ по внекорабельной деятельности членами экипажа российского сегмента МКС.
Российский космонавт Анна Кикина сфотографировала внешнюю поверхность корабля и передала данные на Землю, где их изучат специалисты.
В Роскосмосе уточнили, что все системы Международной космической станции и корабля «Союз» работают штатно, космонавты в безопасности.
Ранее стало известно, что российские космонавты не смогли выйти в открытый космос из-за предупредительного сигнала системы диагностики корабля «Союз МС-22».
В Совфеде оценили желание Конгресса США исключить Россию из СБ ООН
Сенатор Джабаров: Исключить Россию из Совбеза ООН без упразднения самой организации и ее устава – невозможно
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ООН – один из последних инструментов, регулирующих международные отношения. Исключение России из СБ ООН приведет к краху организации. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил сенатор Владимир Джабаров. Ранее в Конгресс США на рассмотрение был внесен проект резолюции об исключении России из СБ ООН.
«Создание ООН – это итог окончания Второй мировой войны. Еще тогда, в 1945 году, в Совет Безопасности вошли страны-члены антигитлеровской коалиции. Россия получила это почетное место не по блату, а в результате колоссальных испытаний, тягот, потерь и побед, которых добилась наша страна во Второй мировой. Место России в СБ ООН – это признание нашей роли победителей», – указывает Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.
«Ни одна страна в мире не вправе ставить вопрос об исключении России из состава постоянных членов Совета Безопасности ООН. В противном случае СБ ООН потеряет легитимность, а сама организация развалится», – акцентирует сенатор.
«Между тем, ООН – один из последних инструментов, регулирующих международные отношения на данном историческом этапе. Американцам стоит уяснить, что исключить Россию из СБ ООН без упразднения самой организации и ее устава – невозможно. Подобные заявления со стороны Вашингтона могут привести к повторению опыта Лиги Наций, которая распалась еще до начала Второй мировой войны», – подчеркивает собеседник.
«К тому же подобные заявления просто не имеют под собой юридических оснований. С таким же успехом мы можем Госдумой и Советом Федерации принять резолюцию об исключении США из СБ ООН», – отмечает сенатор.
«Что касается регулярных заявлений Владимира Зеленского на эту тему и его лоббистских усилий, то он вообще не вправе рассуждать на эту тему. Зеленский – исполнитель чужой воли и говорит то, что его попросили. Он разрушает Украину, он борется с православными. Чем раньше он покинет свой пост – тем лучше для всех украинцев», – резюмировал Джабаров.
Ранее американские конгрессмены Стив Коэн и Джон Уилсон внесли на рассмотрение Конгресса США проект резолюции, который содержит призыв к главе американского государства Джо Байдену добиваться исключения России из СБ ООН.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал лишить Россию права голосовать в Совете Безопасности ООН и ветировать решения СБ всемирной организации. Москва указывала, что исключение России из Совета Безопасности ООН возможно только при том условии, что организация будет распущена и создана заново.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Америка своими действиями сделала СВО неизбежной.
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В Конгресс США внесен проект резолюции об исключении России из СБ ООН
Коэн и Уилсон внесли в Конгресс США проект резолюции с призывом исключить Россию из СБ ООН
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Американские конгрессмены Стив Коэн и Джон Уилсон внесли на рассмотрение Конгресса США проект резолюции, которая содержит призыв к главе американского государства Джо Байдену добиваться исключения России из СБ ООН, сообщают СМИ.
Коэн и Уилсон, которые входят в комиссию по безопасности и сотрудничеству в Европе, заявили, что российская спецоперация на Украине якобы противоречит «целям и принципам ООН» и нарушает Устав ООН. В связи с этим Белый дом, по их мнению, должен добиваться «ограничения привилегий» России в ООН. Конгрессмены «ставят под сомнение ее право занимать место в Совбезе», передает РИА «Новости» со ссылкой на Foreign Policy.
Издание указывает, что проект резолюции носит, скорее, символический характер. Как пишет Foreign Policy, такие документы демонстрируют настроения, которые царят в Конгрессе США. Подчеркивается, что даже в случае принятия резолюции Конгрессом Белому дому не обязательно ее исполнять.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал лишить Россию права голосовать в Совете Безопасности ООН и ветировать решения СБ всемирной организации. Москва указывала, что исключение России из Совета Безопасности ООН возможно только при том условии, что организация будет распущена и создана заново.
WSJ узнала о решении Китая повысить долгосрочную ставку на Россию
Wall Street Journal сообщила о решении Си Цзиньпина повысить долгосрочную ставку на Россию
Китайский лидер Си Цзиньпин поручил правительству наладить более тесные экономические связи с Россией, сообщают СМИ со ссылкой на советников в китайском правительстве.
«Си увеличивает свою долгосрочную ставку на Россию», – приводит ТАСС текст статьи Wall Street Journal.
По данным издания, Пекин собирается нарастить поставки нефти, газа и сельскохозяйственной продукции из России, а также развивать взаимодействие с Россией в Арктике, инвестировать в российскую инфраструктуру. Wall Street Journal отмечает, что у России и Китая растет объем финансовых операций в национальных валютах.
Wall Street Journal утверждает, что несколько лет назад китайский университет Циньхуа направил лидеру Китая доклад, в котором заявлял, что у российской экономики якобы «нет будущего». Си Цзиньпин на полях доклада написал: «Чепуха».
В октябре глава Российского государства Владимир Путин объявил, что в ближайшее время Россия приступит к строительству газопровода «Сила Сибири – 2» и его монгольский участок Союз – Восток. При этом посол России в Китае Андрей Денисов заявил, что предпосылок для создания военного союза двух стран нет.
Ватикан принес извинения России за слова папы римского о чеченцах и бурятах
Захарова сообщила об извинениях Ватикана за слова папы римского о бурятах и чеченцах
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Ватикан извинился перед Россией за слова Папы Римского Франциска в адрес чеченцев и бурятов, инцидент полностью исчерпан, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Она сообщила, что в четверг от государственного секретаря Святого Престола Пьетро Паролина поступило официальное заявление с извинениями, передает ТАСС.
В заявлении Святой Престол подчеркнул, что с глубоким уважением относится ко всем народам России, их достоинству, вере и культуре, равно как и к другим странам и народам мира.
Захарова подчеркнула, что сейчас в международном общении все реже встречается способность признавать свои ошибки. Эта ситуация продемонстрировала, что за призывами Ватикана к диалогу стоит умение этот диалог вести и прислушиваться к собеседникам.
По словам дипломата, такой подход вызывает искреннее уважение. Инцидент исчерпан, Москва рассчитывает на продолжение конструктивного взаимодействия с Ватиканом.
Ранее председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, ссылаясь на письмо понтифика, заявил, что слова Франциска о жестокости бурят и чеченцев на Украине были неправильно истолкованы и являются лишь «фигурой речи».
Донецк подвергся самому мощному обстрелу за всю историю конфликта в Донбассе
Замглавы представительства ДНР в СЦКК Шуткина сообщила о самом мощном с 2014 года украинском обстреле Донецка
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Донецк подвергся самому мощному обстрелу с начала конфликта в Донбассе (в 2014 году), украинские военные выпустили по городу 40 ракет из РСЗО «Град», сообщила замглавы представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, Наталья Шуткина.
«Сейчас работаем над уточнением повреждений, их уже на эту минуту немало, поскольку густая застройка», – приводит слова Шуткиной ТАСС.
Украинские военные обстреляли Ворошиловский и Киевский районы Донецка, под ударом оказались улицы Университетская, Щорса, проспект Богдана Хмельницкого, рынок. В местной администрации сообщили, что снаряды попали в два многоквартирных дома, в одном из них начался пожар. Кроме того, сообщалось о попадании снарядов в район гостиницы «Виктория».
Напомним, что при обстрелах города со стороны украинских войск российские войска вычисляют и уничтожают РСЗО Украины, а также склады с боеприпасами. Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова обратилась в ООН из-за гуманитарной катастрофы, нарастающей в Донбассе в связи с украинскими обстрелами.
Взрывы прогремели в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове и отключении света в Харьковской области
После взрывов, которые прогремели в Харькове, в Харьковской области Украины прекращена подача электричества, сообщают украинские СМИ.
В регионе была объявлена воздушная тревога. В городе прозвучало несколько взрывов, передает ТАСС.
Накануне сообщалось о серии взрывов в Шевченковском районе Киева.
Выход россиян в открытый космос отменен из-за разгерметизации в «Союзе»
В связи с разгерметизацией системы охлаждения «Союз МС-22» выход россиян в открытый космос с борта МКС отменен
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Выход в открытый космос с борта МКС российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина отменен по техническим причинам, сообщил Роскосмос.
Планировалось, что Прокопьев с Петелиным пробудут в космосе более шести с половиной часов. Они должны были перенести радиатор с модуля «Рассвет» на модуль «Наука» при поддержке Анны Кикиной, которая, оставаясь на МКС, управляла бы манипулятором ERA. Однако была обнаружена разгерметизация системы охлаждения корабля «Союз МС-22», пристыкованного к станции, передает РИА «Новости».
Специалист Центра управления полетами в переговорах с космонавтами сообщил о решении «прекратить внекорабельную деятельность». Позднее Роскосмос подтвердил отмену выхода россиян в открытый космос, передает ТАСС.
Экипажу МКС ничего не угрожает после обнаруженной разгерметизации системы охлаждения «Союза», сообщил диктор трансляции НАСА.
Напомним, выход российских космонавтов с борта МКС переносится второй раз подряд. Изначально выход планировался на 25 ноября, но из-за нештатной работы насосов в системе охлаждения одного из скафандров его перенесли на 15 декабря.
Терапевт назвал особенности нынешней вспышки гриппа
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В этом году волна гриппа пришла раньше, чем обычно, ведь, как правило, большая вспышка ежегодно приходится на январь, заявил газете ВЗГЛЯД глава правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев, комментируя рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что несмотря на рост заболевших гриппом и ОРВИ в России, в стране не намерены вводить ограничения на федеральном уровне, поскольку в этом нет никакой необходимости, передает ТАСС. При этом она призвала граждан самостоятельно соблюдать все меры предосторожности, в том числе носить маски в общественных местах.
«Волна гриппа только пришла, она только началась. Как вчера сказал президент России Владимир Путин, у нас 35% прироста в неделю идет. Грипп пришел раньше времени в этом году», – говорит Воробьев.
Врач подчеркивает, что осенью происходит обычное сезонное обострение респираторных инфекций, но, как правило, они «вялотекущие» с точки зрения количества зараженных. А в январе уже начинается большая вспышка, которая в этом году сместилась на декабрь.
Также он рассказывает, что пока преобладает штамм гриппа А(H1N1) – свиной грипп, который достаточно тяжело протекает и дает тяжелые осложнения, а иногда смертельные, в отличие от обычного гриппа.
«Этот вид гриппа дает необычно долгую температуру, до недели. Дня три из них бывает температура под 40, а то и за 40 градусов наблюдается у детей. Кроме того, он дает вторую волну через неделю в виде осложнений», – заключил специалист.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что доля вирусов гриппа в России продолжает возрастать. Среди штаммов преобладает А(H1N1)-2009, так называемый свиной грипп, выявленный уже в 82 субъектах России. Также фиксируются штамм гриппа A(H3N2) и B.
Захарова: США не уйдут от ответственности за причастность к террору против России
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Вашингтон не сможет избежать от ответственности за их причастность к террористическим действиям против россиян, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
По ее словам, «окрыленное поддержкой США» украинское командование чуть ли не планирует ударить по критической инфраструктуре Подмосковья. Однако Вашингтону, который фактически стал стороной конфликта, не удастся уклониться от причастности к развязанному киевским режимом террору против мирного населения России, передает РИА «Новости».
Захарова подчеркнула, что череда атак украинских диверсантов на российские города и населенные пункты, включая ракетный обстрел 13 декабря города Клинцы Брянской области, производятся киевским режимом с одобрения США, которые предоставляют ВСУ спутниковую развединформацию.
В ночь на четверг Донецк подвергся самому мощному обстрелу с начала конфликта в Донбассе (в 2014 году), украинские военные выпустили по городу 40 ракет из РСЗО «Град» по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка. Под ударом оказались улицы Университетская, Щорса, проспект Богдана Хмельницкого, рынок, а также два многоквартирных дома.
Донецкий депутат Владислав Бердичевский заявил газете ВЗГЛЯД, что украинские военные неоднократно наносили серьезные удары по Донбассу, однако на этот раз противник перешел все границы разумного, ударив по домам, школе и детскому саду.
ВСУ пожаловались на тяжелую ситуацию в районе Артемовска
В украинских войсках жалуются на сильные обстрелы в районе Артемовска и продвижение российских сил, сообщили СМИ.
Как рассказал украинский военный на видео, размещенном изданием «Страна.ua», российским силам удалось продвинуться в восточной части города. При этом всю ночь была очень плохая погода и ВСУ вели тяжелые бои, передает РИА «Новости».
Ранее офицер Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко заявил, что оборона ВСУ в городе Артемовске могла быть уже прорвана, если бы ее не поддерживали постоянным пополнением личного состава.
Воздушную тревогу объявили в шести областях Украины
Сирены воздушной тревоги прозвучали в Днепропетровском, Полтавском, Черкасском, Кировоградском, Сумском и Харьковском регионах, следует из данных официального ресурса для оповещения.
Согласно данным сервиса, тревогу в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины объявили примерно одновременно – в 7.09 (8.09 по Москве), в Кировоградской – в 7.10 (8.10), в Харьковской – в 7.11 (8.11) и в Сумской – в 7.11 (8.11), передает ТАСС.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что военное поражение Киева становится реальнее благодаря российским ударам по энергообъектам.
Кремль прокомментировал слухи об «отставке Лаврова»
Песков: Предположения об отставке Лаврова являются слухами
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что информация о якобы предстоящей отставке главы МИД Сергея Лаврова является слухами, и призвал ей не верить.
Представитель Кремля призвал относиться к слухам соответствующим образом, передает ТАСС.
Ранее Песков отверг предположения о смене руководства Генштаба.