«Сбер» объявил, что его нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том гоголевских «Мертвых душ». Читать это произведение мне решительно не хочется. Я не боюсь того, что книга окажется плохой – мало ли на свете плохих книг. Напротив, я очень боюсь, что книга мне понравится.5 комментариев
Путин объявил о стремлении стран СНГ к многополярному миру
Путин заявил о единстве стран СНГ в вопросе многополярного миропорядка
Президент Владимир Путин заявил, что страны Содружества Независимых Государств единодушно выступают за формирование справедливого многополярного миропорядка.
Путин выступил на встрече лидеров стран СНГ в узком составе, которая проходит в туркменском городе Туркменбаши. Президент России подчеркнул приверженность участников объединения принципам международного права и центральной роли ООН в глобальной политике, передает РИА «Новости».
«С удовлетворением отмечу, что страны Содружества единодушно выступают за формирование справедливого многополярного миропорядка, основанного на общепризнанных принципах международного права и центральной роли ООН», – заявил Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры государств собрались на заседание в узком составе.
Владимир Путин заявил, что Содружество может достичь больших успехов, если будет снимать торговые барьеры.