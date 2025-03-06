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    6 марта 2025, 20:10 • В мире

    США начали готовить изгнание Зеленского

    США начали готовить изгнание Зеленского
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Посланники Дональда Трампа ведут тайные консультации с известными украинскими политиками, в том числе с Юлией Тимошенко и Петром Порошенко. На этих встречах обсуждаются перспективы проведения в стране срочных президентских выборов. По мнению экспертов, американцы уже составили вероятный список кандидатов и всерьез намерены найти Зеленскому замену.

    Белый дом проводит секретные обсуждения о выборах на Украине с несколькими известными политиками, включая экс-премьера Юлию Тимошенко и бывшего президента Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). По информации американского издания Politico, переговоры касались возможности проведения на Украине срочного голосования.

    Тимошенко, Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко публично выступали против проведения выборов до окончания боевых действий, но во время консультаций с посланниками президента США Дональда Трампа позиционировали «себя как людей, с которыми было бы легче работать» и которые «согласятся на многое из того, на что не соглашается Зеленский», пишет издание.

    Сама Тимошенко подтвердила, что ее команда ведет переговоры «со всеми нашими союзниками, которые могут помочь обеспечить справедливый мир как можно скорее». Она добавила, что в настоящее время проведение выборов невозможно. Порошенко тоже рассказал о «прозрачной работе» с американскими партнерами. «Суть наших разговоров с представителями американской стороны всегда сводилась к двум принципам – безопасность прежде всего и мир через силу», – сказал Порошенко.

    В начале недели Трамп заявил, что Зеленский «не будет долго существовать», если не будет достигнут прогресс в мирном соглашении. Советник по нацбезопасности Майк Уолтц сказал, что Вашингтону на Украине нужен «лидер, который сможет иметь дело с нами, в конечном итоге иметь дело с русскими и положить конец этой войне».

    Сам Зеленский отвергает идею ухода в отставку. В ходе своего визита в Лондон на минувших выходных он завил, что, если бы выборы состоялись в этом году, то он, скорее всего, победил бы.

    Источники издания «Страна» подтвердили информацию о переговорах представителей Трампа с украинскими политиками на предмет подготовки к выборам и побуждению Зеленского к переговорам. Американцы также ведут консультации с послом Украины в Лондоне, экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным, Виталием Кличко, главой ГУР Кириллом Будановым (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и главой правящей фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией.

    «Вашингтон при помощи этих контактов хочет организовать внутреннее давление на Зеленского с целью побудить его согласиться на прекращение огня. Также это прощупывание, на кого можно сделать ставку в послевоенной Украине, с учетом крайне скептического отношения Белого дома к Зеленскому», – приводит «Страна» слова своего источника.

    В экспертной среде отмечают, что негативное отношение к Зеленскому сложилось не только у команды Трампа, но и на самой Украине, именно поэтому консультации с украинскими политиками о перспективах проведения президентских выборов говорят о серьезном настрое американцев заменить Зеленского.

    «В американском обществе серьезно растет негативное отношение лично к Владимиру Зеленскому. В самых популярных подкастах потоком идет разоблачение коррупции, демонстрируются картинки жесткой «бусификации», его обвиняют в нарушении прав человека», – пояснила политолог Лариса Шеслер.

    «Так американское общество готовится к тому, что Зеленский и его сторонники неприемлемы не только для России, но и для США. А поскольку скамейка запасных в украинской политике не слишком велика, Вашингтон постепенно реанимирует таких давно ушедших персонажей, как экс-премьер Юлия Тимошенко или бывший президент Петр Порошенко», – указала собеседница.

    «Белый дом пытается найти с ними общий язык и выяснить, насколько перспективно будет их участие в потенциальных выборах. Это все говорит о том, что США делают ставку на смену власти на Украине и намереваются убрать Зеленского с политической арены», – продолжила она.

    «Порошенко и Тимошенко куда сговорчивей и послушнее, чем Зеленский. Они знают свое место, четко понимают иерархию и не посмеют поднять голос на Трампа или вице-президента Джей Ди Вэнса. Так что на данном этапе любой из них более приемлем для Белого дома», – подчеркнула аналитик.

    «К тому же у них есть мощные политические силы, структуры для обеспечения выборов, партийные организации, активисты. Впрочем, от партии «Европейская солидарность» на выборы может пойти не Порошенко, а бывший главком ВСУ Валерий Залужный, у которого практически нет негативного репутационного шлейфа», – допускает спикер.

    «Стоит также отметить: сам факт обнародования информации об этих тайных переговорах является сигналом нынешним украинским властям, что ими недовольны в США, а речь о прощении не идет. Однако несмотря на низкий рейтинг Зеленского, у него есть ресурсы для переизбрания даже в условиях тотального контроля за избирательной кампанией. Поэтому Вашингтону нужно его додавить, чем он и занимается», – резюмировала политолог.

    «Подобные публикации-сливы говорят о том, что США, как минимум, выясняют возможности замены Зеленского и готовятся к тому, что его придется менять на того, кто будет более сговорчив с командой Трампа. Америка готовится к различным сценариям на Украине, в том числе по смещению Зеленского»,

    – рассуждает политолог Владимир Корнилов. Собеседник подчеркнул, что после начала СВО в Киеве закрылись посольства многих стран, но американские дипломаты продолжали работать: «Американцы всегда вели определенную работу с этой как бы киевской элитой. В период отсутствия видимости законности многие украинские политики, олигархи и бизнесмены бежали за защитой к посольству США. Со всеми перечисленными в публикации Politico людьми всегда велись консультации».

    По словам эксперта, кроме перечисленных в американских и украинских СМИ политиков американцам «опираться больше не на кого». «Издание «Страна» расширила этот список. В нем, что очень важно, присутствует Арахамия (подписал предварительный вариант мирного соглашения с Россией весной 2022 года после переговоров в Стамбуле). Американцы, конечно, ведут работу не только с теми политиками, которые представлены как бы в оппозиции в Верховной раде, но и с теми, кто входит в правящую фракцию. Но в нужный момент многие из команды Зеленского первыми побегут сдавать его».

    При этом Россия, подчеркивает Корнилов, никогда не была закрытой для переговоров с украинскими политиками.

    «Недавно Владимир Путин приводил данные рейтинга, согласно которому Залужный является лидером общественного мнения на Украине. Но мы-то понимаем, что бывший главком ВСУ, мягко говоря, не сахар, он наш идеологический противник. Вспомните бюст Бандеры возле него. И с Зеленским – пусть с омерзением – мы вели диалог. Сейчас в западных СМИ все чаще поднимается вопрос легитимности Зеленского. Если, в конце концов, он будет переизбран на нормальных выборах на следующий срок, то что ж – будем иметь дело и с Зеленским. Мы-то открыты для переговоров, но нам очень важно, чтобы следующие власти на Украине не поставили под сомнение те договоренности, которые будут заключены», – считает эксперт.

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